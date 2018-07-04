林心如丑如毁容热巴颜值不保 高清镜头下女星的脸怎么啦

导语：最近，林心如工作室的宝宝们因修图问题被粉丝骂惨了，好老板林心如立刻出面维护工作人员。毕竟在看到各大新闻图片网站发出的现场图的时候，大家都理解了心如姐姐对工作人员的维护有多真诚。 （来源：瑞丽网）

对于这组高清镜头下的卸载PS技能的图片@林心如回应：理智告诉我要心如止水，但真实感情却是心如刀割，保持微笑吧。

不过心如姐姐也不用太沮丧啦。看看隔壁杨幂工作室的修图师，的确……有些一言难尽

千万不要觉得高清卸妆镜只是针对大花一族，时髦的小花也没少被DISS，小姐姐迪丽热巴虽然没有老板杨幂这么夸张，但微微的肌肉断层感还是很明显的，面部也有微微的塌陷感。

昆凌微笑还好，大笑起来也是很一言难进啊！原来澎润的苹果肌变得非常不自然，法令纹变得很深。

其实，发生这样变化的原因非常简单，就是面不的胶原蛋白流失、软组织萎缩，轮廓感就藏不住了。而最先发生问题的就是鼻唇沟。看看萌神赵丽颖早年《新还珠》的造型和现在的造型，脂肪、软组织下垂导致鼻头变大，法令纹部分尤其变的凹，非常显年龄感。

SO，其实让女星颜值减分的最大问题就是肌肤的松弛，如何解决这个问题，给肌肤注入充足的营养虽然重要，但同时也要注意很多其他的事项，才能达到事半功倍的效果。

要知道，诱发面部下垂的原因非常多面， 正确的抗垂方式要将就“内外兼顾”。而所谓内修最重要的一点就是通过饮水来充足体内的水分含量，来支撑胶原的充沛。并充分摄取对肌肤有益的、富含维他、胶原的的水果与蔬菜。并适当饮用内服胶原产品来为肌肤针对性的补充胶原能量。林允小姐姐就是内服护肤的爱好者哦。

再搭配外在护肤，除去正常的抗老产品，保湿补水同样是任何年龄层肌肤要注意的问题，基础保湿对皮肤很重要，虽然无法快速解决皱纹、松弛等问题，但却可以修复修护和修正细微的肌肤损伤，让皮肤细胞拥有健康良好的状态，防止小损伤越积越多、最终影响细胞的工作能力，由点及面造成肌肤的整体老化、松弛。所以在护肤的最后环节使用足量的保湿霜，之后将双手摩擦制热后敷脸并利用指腹按摩肌肤，这样不仅可以有效舒缓疲劳的面部肌肉，同时帮助肌肤排出堆积的毒素，更好的达到让肌肤紧致的目的。

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