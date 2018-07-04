林允撕脚皮丟偶像包袱 网友们又学了一招护足技能

导语：前两天林允在微博小号中发了一组“撕脚皮”的照片，看着实在辣眼睛。不过作为美妆博主，她真的很尽职！把自己当小白鼠不说，还让网友们又get一项护足新技能。（编辑：Levin）

林允微博晒撕脚皮

7月2日，林允在微博小号中发了一组“撕脚皮”的照片，看着实在辣眼睛。发文介绍说这是前两天自己做的脚膜，现在开始掉皮了，还形容说“像剥鸡蛋壳一样，好神奇”，并称自己是“小白鼠”。

林允撕脚皮

昨天，林允更是在小红书上发了自己撕脚皮的全程视频，画面太过于直接，引来了网友的吐槽，让她注意偶像包袱。为此，林允还回应道：“什么形象不形象的，大家都是人，都要拉屎，擦屁股的！”不过编辑刚才再看小红书，貌似林允的这条回复已经被删除了。

林允回应撕脚皮丟偶像包袱、

作为“美妆博主”，林允一直热衷于在网络上为大家种草好用的美妆品，形象超亲民。这次公开撕脚皮也是她亲自试了脚部护理产品之后分享使用结果，偶像包袱丢不丢先不说，让网友们又get一个护足的新技能才是王道，真是个尽心尽力的博主了。

林允介绍这是她在药妆店买的脚膜，做完脚膜两天后就会脱掉一层皮，撕脚皮的过程不疼，而且“贼爽”，撕掉之后脚部非常水嫩。

编辑搜了一下，很多代购都在卖这种脚膜，多是日本生产的，主打去死皮和滋润双足的效果。

某品牌去死皮足膜

像袜子一样套在脚上，1小时左右拿掉后冲洗，第2、3天后脚部皮肤就开始有裂缝了，之后的一周内脚部所有的老皮、死皮、老茧开始脱落，就像林允视频中的那样。这样的护理方法不仅可以去除死皮，还能让脚部变得滋润，像水嫩的鸡蛋肌一样。夏季MM们穿凉鞋脚经常露在外面，可以尝试这样的护理方法让双脚“脱胎换骨”变细嫩。

但是这样脱皮的方法不建议经常使用，会打乱脚部肌肤的代谢规律，为肌肤带来伤害。而且脱皮的方式确实有些“粗暴”，每个人的肤质不一样，也并不是所有人都适用这样的方法。

但夏季确实是要好好护足的，编辑这就再为你们推荐一些比较温和的护足方法：

1、足部美白——防晒+护足贴+足膜

双脚也需要防晒和美白？当然了，否则等过了夏天你看看自己脚上的凉鞋印，心里会是什么滋味？

每天出门前记得在脚部也涂抹上防晒产品，最好选择清爽型的防晒，避免黏腻的双脚与鞋产生摩擦，磨破皮。

脚部经常与鞋子摩擦的地方可能容易受伤或产生色素沉积，所以，在日常穿鞋的时候，别忘了准备一些护足贴，防止脚部与鞋子过度摩擦。此外，还可以选择一些带有美白滋润功能的足部护理膜，每周定期为足部做个美白spa。

滋润——滋润霜+袜子

2、滋润——滋润霜+袜子

夏天也要滋润双脚！每天回家之后，可以用温热的水泡脚，还可以定期用脚部或身体磨砂给足部做去角质护理。在做完这两个步骤之后，别忘了赶紧给脚部涂上滋润霜，然后穿上袜子。

看上去很繁琐，这样做的原因是因为刚刚经过热水浸泡的脚部皮肤毛孔大开，如果不及时滋润和保护，很容易让脚部水分流失和着凉，达不到保湿滋润的效果。

除水肿——精油+按摩

3、除水肿——精油+按摩

无论是走路还是久坐，双脚都容易产生浮肿。别担心。每天下班回家之后，你可以用精油+按摩的方法为双脚解压，缓解水肿。按摩的部位可以是小腿及以下，以“从上到下”的方向按摩、疏通，促进血液循环。

另外，除了按摩还有一个更简单的方法哦！你只需要躺在床上，把双腿抬高搭在墙壁上，静止坚持几分钟，这样能加快小腿和足部的血液回流，缓解浮肿。

去角质——磨脚棒

4、去角质——磨脚棒

“树根脚”的根本原因在于角质的厚化，我们的脚跟支撑着全身的重量，日复一日的行走、摩擦会刺激足部皮肤的角质层产生防御作用，通过不断增加厚度来保护肌肤，最终导致死皮增厚变硬很难处理。

其实不用去美容院，自己在家也能 DIY去角质，周期为一周一次：

Step 1：准备一桶热水，将双足浸泡20-30分钟，将生硬的死皮软化。（在水中加入一小勺苏打粉有助于去角质，还可令 肌肤更柔嫩哦~）

Step 2：用磨石或磨脚棒将干裂处的角质轻轻去除，手指配合打圈的方式按摩，去死皮效果更加；

Step 3：最后用清水洗净，涂上润足霜即可。

除臭止痒——食材泡脚

5、除臭止痒——食材泡脚

想穿美美的凉鞋就要先清除脚臭困扰，很多被脚臭困扰的人都是由于脚心多汗的缘故。你要知道人的脚心每平方厘米有620个左右汗腺。而身体其他部位同样面积仅有143~339个，手心、脚心比其他部位的汗腺多出数倍。除臭止痒是一个软妹子的基本素养~

下面教大家几招用食材即可轻松对抗香港脚的小窍门。

1、米醋：泡脚时在水中加入10至15毫升米醋，均匀搅拌后浸泡15分钟，每日一次，连续泡三至四天效果显著。

2、盐姜水：同理在热水中放适量盐和姜片，将脚浸泡15分钟后配合按摩，不仅除脚臭还能驱赶一整天的身体疲劳。

3、萝卜：白萝卜半个切成薄片，放入锅内加适量水，旺火熬3分钟再文火熬5分钟。用熬好的萝卜水洗脚，坚持几日即可除去脚臭。

指甲护理——指甲营养油

6、指甲护理——指甲营养油

日常的指甲护理最好选用含有丰富维他命滋润成分的护甲霜or指甲营养油，在涂抹于指甲的同时还可顺便养护甲周肌肤。需要注意的是指甲护理还有相应的工具可供选择，除了刷子类的产品，滚珠式的指缘营养油在使用上也非常方便，相对于手指，专业的涂抹工具可以保证滋养油充分顾及到每个指甲以及指甲边缘的干燥肌肤哦。

编辑推荐好用美足单品：

想要纤纤玉足，没有合适的足部护理单品辅助可还行？不用急，小编这就为你献上满足各种需求的好用美足单品！

科莱丽声波“美足神器”Pedi 套装 RMB1300

延用科莱丽每秒300次的声波摇摆振荡专利技术，科莱丽声波“美足神器”Pedi护理套装全新上市，包括全新机型美足仪、专为足部打造的美足抛光盘（声波抛光）、美足磨砂刷头和磨砂净足膏（声波磨砂）、以及丝滑润足霜（保湿润足），产生6倍于徒手磨砂的光滑效果，减少50%以上的足部粗糙部位，轻松并有效终结粗糙、干燥、角质过厚等足部问题，媲美顶级SPA足部护理疗程，足不出户，即可轻松打造柔嫩细滑双足肌肤！

悦木之源 凌波微步牛油果润足霜 150ml/260元

这款产品富含荷荷巴油、玫瑰果油、柠檬果油以及顶级牛油果萃取，迅速滋润干燥开裂的足部，令足部肌肤回复细腻柔润。含丰富的薄荷精华，可唤醒疲累的双足，清凉沁润。

花恋肌 杏仁酸焕肤美白去角质足膜 22ml/95元

HANAKA杏仁酸脱胎焕足膜一次解决常见四大困扰，去角质、净白、保湿、舒缓，温和成分柔软脚跟脚底老废角质，袜套式足膜穿脱好方便，不需要费力又搓又刮伤害足部肌肤，保湿舒缓成分加强修护，使足部肌肤柔嫩好光滑。

KENZO凯卓梦幻美足按摩香脂 300RMB/80ml

这款梦幻美足按摩香脂，从脚踝至趾尖，滋养、放松及修护双足。忘却烦忧，肆意陶醉在米蒸汽温柔的芳香中。

欧舒丹 乳木果足部磨砂膏 125 ml/300元

足部磨砂膏蕴含天然磨砂成份（罂粟籽、合桃粉及白黏土），有效磨砂及去除死皮，令粗糙肌肤回复幼滑，防止厚茧形成。配方蕴含乳木果油（10%），令乾燥肌肤回复柔软幼滑。 配方增添了10%乳木果油及具有舒缓柔肤功效的薰衣草精华油及薄荷精华油，帮助软化及更生肌肤。

贝佳斯 青春修护足膜（足套状） 1对/650元

独有的水性滋养配方能即刻舒缓足部肌肤，缓解肌肤的干燥感。专利注册的聚合纤维内里层为脚部肌肤提供深层保湿功效，使肌肤回复柔软细滑。

狮王休足时间轻松舒爽腿足贴

堪称随身携带的足疗师，高效冷却效果，缓解腿、足部的疲劳与浮肿，同时添加清凉成分薄荷醇，让腿足部长时间感觉清爽舒适。