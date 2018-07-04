为世界杯熬出的痘痘应该怎么消灭

导语：最近，很多妹纸为了看世界杯熬夜到很晚才能睡觉，但是熬夜对女人皮肤来说是致命的杀伤武器，熬夜会出现很多肌肤问题，例如皮肤干燥、黑眼圈等等，其中熬夜额头长痘痘就是其中之一，熬夜额头长痘痘怎么办？（来源：pclady）

很多妹纸为了工作每天不得不熬夜到很晚才能睡觉，但是熬夜对女人皮肤来说是致命的杀伤武器，熬夜会出现很多肌肤问题，例如皮肤干燥、黑眼圈等等，其中熬夜额头长痘痘就是其中之一，熬夜额头长痘痘怎么办？

熬夜额头长痘痘需饮食清淡——熬夜额头长痘痘是由于人体体内的毒素淤积，以及肺以及胃火所致，所以在熬夜后额头长痘痘之后，需要在饮食在多下功夫，不可以吃辛辣食物以及垃圾食品刺激额头痘痘的增多，应该吃一些清淡的食物以及新鲜的蔬菜水果，这样可以有利于身体的排毒，从而消除额头上的痘痘。

熬夜额头上长痘需每天喝8杯水——每天8杯水，降火又补水。大热天里，加班熬夜更容易上火，脸上爆出的痘痘也是这“火”惹的祸，要去掉这火，每天8杯水是绝对不可少的。

熬夜额头上长痘痘需喝五味消毒饮——大多数的熬夜后长痘痘都是由于热毒所引起的，因此针对这类型的情况，可以在熬夜后喝五味消毒饮就可以去除脸上的痘痘，这个方法有很多熬夜族都有实践过的哦，所以还在发愁的你，不妨赶紧试一下，五味消毒饮就是金银花、野菊花、蒲公英、紫花地丁以及紫背天葵一起冲泡哦。

熬夜额头上长痘痘需红酒蜂蜜面膜——将一小杯红酒加2到3匙蜂蜜调至浓稠的状态后，均匀地敷在脸上，八分干之后，用温水冲洗干净。红酒中的葡萄酒酸就是果酸，能够促进角质新陈代谢，淡化色素，让皮肤更白皙、光滑。蜂蜜具有保湿和滋养的功能。容易对酒精过敏的人，要加以注意。

熬夜额头长痘痘需白果敷脸——只需倒出一点在干净小碗里，加入适量纯净水，调成粘稠状，用棉签蘸上抹在痘痘上即可，早晚各一次，对于不特别严重的或刚刚起来的小痘痘，抹上四五次就能见到明显的效果。

熬夜头长痘需夹住刘海——额头长痘要注意触及肌肤的床套，枕头巾要定期清洗，否则会有很多螨虫滋生，睡觉的时候很易感染。最好在十一点前睡觉。睡前不要吃宵夜。上火的东西尽量少吃。有痘的人睡觉一定要把流海给夹起来。这样不易造成额头长痘，也不会令脸部长青春痘。