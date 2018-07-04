保养脸蛋也要照顾脖子 别让颈纹暴露年龄

导语：女人啊~保养脸蛋之余，也别忘了保养颈部，千万别让颈纹暴露年纪！而且这个季节全身都在露露露，颈纹更是挡不住了！肌肉拉扯、皮肤松弛、姿势不良、老化，天生环绕式纹路，或是现代人低头滑手机的通病，会让颈部皮肤更容易加速老化，很多问题都是不可逆的，从25岁起，女性的颈部就开始显露岁月的痕迹。（来源：爱丽时尚网）

想要自信地穿上细肩带或平口服装，切记以下保养方式：

睡觉时肩膀要在枕头上

一天中的睡眠时间约有7-8 小时，肩膀若没在枕头上，错误姿势会让脖子缺乏支撑，容易造成纹路，枕头太高或太低都会产生纹路，所以选个合适的枕头也很重要。

颈部保养产品

选择温和的脸部去角质产品，千万不要选择颗粒大的磨砂霜来伤害脆弱的颈部肌肤，每周用1-2 次；颈部也需要擦防晒乳，以防紫外线的攻击，否则做再多保养，若是长斑那可就前功尽弃。擦保养品的时候，由下往上，以指腹轻轻画圆。

颈部保健操

上班族容易因为维持同一姿势而造成脖子肌肉僵硬，导致脸部肌肉被往下拉扯，出现法令纹和下巴，谁都不想要这种‘显老’的状态吧-因此要善待你的脖子，看电视时或上班中间休息一下，做点按摩运动。

将手指从锁骨处拉抬到脖子和耳朵交接处，重复数次以后，以左手背从脖子中心往右带轻微力道抚过，再以右手背从脖子中心往左侧抚过，以促进血液和淋巴液流动，有效排出老废物质。

头部轮流向右和向左画圆转动，向前时头部尽量紧靠胸前，向后时也尽量与地面行，左右转动时尽量拉伸肌肉。

在办公室时，坐姿要注意坐挺，缓缓抬起下巴，伸展颈部肌肉，每次5秒锻炼颈部肌肉。