今年夏天你最需要的防晒知识都在这里了

导语：今天弘叔带来史上最全防晒干货，拍桌子预警各位爱美的小仙女，头可断血可流！防晒不能丢！（来源：@家弘 ）

魔都的7月已经进入了梅雨季节，闷热的天气时不时来场暴雨，一阵洗礼之后依然是酷热。没错，驱赶热是夏天的头等大事，别忘记了还有脸上那些事儿：防晒。

今天弘叔带来史上最全防晒干货，拍桌子预警各位爱美的小仙女，头可断血可流！防晒不能丢！小板凳笔记本准备好了么？！

防晒与否，决定皮肤的命运！

在人类漫长的进化过程中，自然褪去身体毛发，裸露肌肤，因而我们学会了穿衣服，究其原因这除了遮羞、取暖外，其实还有大家所忽略的“防护紫外线”，避免产生皮肤病变（如皮肤癌）。就现代科学与美学来看，这与肌肤美丽息息相关！我们露出的肌肤质感（脸部与手臂外侧）与藏在衣服里的肌肤（胸部与手臂内侧等），都是经过岁月的洗礼，但状态截然不同，有被遮蔽的区域，即使到了不惑之年，依旧细致光滑。

如上图示：80岁老人，脖子（阳光照射处）和锁骨下方（不见光处）的肌肤状态

可见，不同身体部位的变化轻易证实了紫外线对皮肤的催老威力。所以，你想维持和不被晒到阳光的肌肤一样Q弹细嫩，防晒势在必行！

阳光，若你不是生命要素，很想和你永别~

就科学面去深入探究：

①紫外线UVA会让皮肤变黑

②刺激基质金属蛋白酶（MMPs）的表达，从而降解真皮层内胶原蛋白、粘多糖等与皮肤年轻息息相关的物质，这些现象一旦发生就不可逆转了，只能保护还没发生的物质

③过度增厚角质层屏障，粗糙、暗沉

对皮肤而言，紫外线罪大恶极！！！

透过仪器看~紫外线色斑

研究还证实：20岁前未曾做任何防晒措施的人，其接受紫外线照射积累的量为整个人生的75%，这些被称为“看不见的皮肤病”（visia皮肤检测仪可清晰看到）

当皮肤发生质变时（色斑皱纹），皮肤光老化就发生到晚期而难以逆转，所以防晒要趁早，准没错！建议18岁左右就要每天涂抹防晒霜，早早保护肌肤质量。

同为71岁的双胞胎老人。

左边的这位一直生活在农村，每天接触大量紫外线；

右边这位一直生活在城市，接触不多也不强烈的紫外线。

两者肤质相差甚远，常年的强烈紫外线带给肌肤不仅仅是晒黑晒伤，更是严重的光老化。

据说防晒产品要大量涂抹，多少量才算够呢？

没错，防晒必须涂抹足量，才能达到所标识的防晒值。因为用标准方式测防晒产品的系数时，是以每平方公分涂抹2mg防晒品为标准在检测，如此才能得到最准确的防晒值。以SPF50为例，若每平方公分的量只剩1mg时，SPF值不是折半为25，而是只剩下SPF7了！由此可见，涂抹厚度才是不晒黑、不晒老的关键点。当然，也不必用此公式去量自己的脸部，大型实验室给出了具体参考量物，防晒产品涂抹量和‘一块钱硬币大小厚度’就可以了。

办公室女郎一枚，需要涂抹防晒霜吗？

白领一族需不需要涂抹防晒霜得看环境中是否有被紫外线“光临”。像是坐靠窗位置，窗帘无遮挡紫外线的涂层，那么还是会有少量UVA“漏”进来。为了宝贝肌完好无损，建议涂抹防晒霜，反之则不用。弘叔工作室高规格建构防晒力，所有窗口：遮光涂层窗帘永远在线。

关上灯，基本上和黑夜一样！但我们还是三五瓶地屯防晒，偶尔外出+上下班路程也必涂防晒霜。没毛病，对于防晒，我们就是这么的‘较真’！

有防晒系数的化妝品防晒力够吗？妆后怎么补防晒？

大量紫外线摄影实测结果显示，这些宣称有防晒系数的彩妆品和真正的防晒产品比起來，防晒效果似乎都不太好，并不能真正替代防晒产品。这样一来，‘ 妆后要怎么不防晒？’晋升成了美妆界第一棘手问题。毕竟上了妆后既想保持妆的完整度，又能均匀地涂抹防曬似乎是个不可能完成的任务。比较下来较多见的方法之一就是用带有防晒系数的粉饼、或是蜜粉轻拍脸部来补，这样就可以不至于破坏底妆，但缺点就是补起来的防晒效果不佳。

另一种就是用防晒喷雾來补。直觉上感觉喷在皮肤上避开了涂抹这个动作，就不会影响底下的彩妆。

而事实是：喷雾喷上皮肤后并没有得到想像中的均匀度，仍然需要用手来推开，啊偶~这不就失去上面使用喷雾的意义了嘛？除去这个原因，弘叔也不推荐用防晒喷雾来补面部的防晒。主要的原因有两个：第一，防晒喷雾喷出的成分进入空气后，一部份沾上皮肤，另一部分则可能被口鼻吸入，使呼吸道承受了不必要的风险。第二个原因是很容易喷到眼睛，防晒喷雾的添加溶剂有可能刺激或伤害眼部，让使用者有“熏眼睛”的感觉。

所以不担心麻烦或对防晒非常有执念的话，卸除残妆再补防晒是最直观且有效的做法，但也要注意卸妆次数，过于频繁容易产生过度清洁，影响皮肤正常的皮脂膜。

总结如下：大太阳底下依然必须保持浓妆的宝宝们除非卸妆，不然几乎不可能真正补好防晒，又不影响底妆。要补防晒的話，素颜最方便，擦干汗水直接补上就好。

家弘

作者简介：家弘

暖男“弘叔”，拥有药师、IFA国际芳疗讲师等多重专业，对问题肌肤、护肤品配方有多年研究