戚薇冰箱藏香水王菲护肤品随处扔 化妆品该怎么存？

导语：要说网友的脑洞和贫乏的想象力大部分都来自于综艺节目的不断刷新，最近“戚薇的冰箱”猝不及防上了热搜……（来源：瑞丽网）

虽然前有李湘的贵族冰箱，后有柳岩的家乡冰箱，但谁都没有想到冰箱里的东西已经不再是食物类了，而换成了美妆类产品。

起因是一档综艺节目中，戚哥带着一大一小两个冰箱现身。何炅猜测小冰箱是专门给宝宝的，王嘉尔觉得小冰箱里应该全部是泡菜。带着10分的好奇，大家打开戚薇的小冰箱一探究竟，没想到里面整整齐齐摆放着上百瓶香水！

不管是古龙，浓淡香氛，还是世界顶级限量款，不管是橘子乌龙玫瑰还是木式香调，戚哥都是最大毫升的all in，穷限想系列再次上线啦。几瓶包装精致的香水成功被何炅老师一眼相中，拿在手里把玩时，戚哥看到赶紧跑到何老师身边告诉他这全是古董香水！

古董1号：红色盒子，心形瓶子

古董2号：米黄色盒子，瓶身小巧玲珑

讲真，如果不是戚哥特别介绍，还真看不出来这两个瓶子有多厉害。据说，目前市面上已经找不到这两款香水了，它们可以放很长时间，只要保存好，几百年后都可以用。

古董3号：依旧其貌不扬，不过已经60多岁了，属于奶奶辈的香水了

不过值得称赞的是，虽然数量很多，但是戚哥摆的整齐啊！强迫症看了表示身心舒畅神清气爽，这样才是正确储存化妆品的方式，再也不用担心香水的保质期啦。

作为资深香水收藏家，戚薇还具体阐述了用冰箱收藏香水的原因——其实香水最怕的是阳光和跟空气接触，所以才放在冰箱里面让它不易挥发。看来人生处处都是知识点！

Ok，这里还有最后一发来自戚哥的心灵直击——这些随便摆出去就让女孩子们羡慕哭的香水们居然只是戚哥的十分之一。

看来学会化妆品储藏术的条件之一就是确保自己有那么多化妆品来储藏啦。在何炅看来，收藏这么多香水，太浪费了！戚哥则霸气回应：“花自己的钱买自己喜欢的东西，有什么好浪费的？”

好吧没毛病，是贫穷限制了我们的精致。不过，当大家都在羡慕明星拥有童话中公主般的生活时，我却羡慕明星拥有任性的资本，如戚哥所言——花自己的钱，买自己喜欢的东西。

冰箱里放化妆品的不止戚薇一人

和戚哥花重金砸在香水上相比，范爷的豪气则体现在了面膜上，一年敷六百张面膜对于冰冰来说也只是一个小小的目标而已啦。

有这么多的面膜自然也要考虑到储存问题，范爷也喜欢把面膜统统塞进冰箱。其实降温过的面膜去浮肿和收毛孔效果都会升级哦，如果你也是重度面膜控那么就可以开始着手收拾冰箱啦。

除了调节温度的冰箱，冰冰也有一个曾经跑上热搜的价值百万的护肤品柜。虽然冰冰的颜已经够吸引眼球了，但是柜子里各种金碧辉煌的瓶瓶罐罐更吸引人啊。

其实相比面膜，护肤品对于储藏条件的要求更加复杂一些，也并不是所有护肤品都适合放冰箱，对于一些比较娇贵的精华来说，温度过低可能会抑制某些活性成分哦。所以这样隔离灰尘的玻璃柜就很合适啦。

冰箱迷思-到底什么化妆品才可以放进冰箱

要说冰箱里放化妆品这件事可是有很多说法，并不是所有的化妆品都是可以冷藏！一般化妆品比较适宜的温度是5℃~25℃之间，因为在它们还是原料时在工厂就是以这个温度进行保存的。

绝不能冷藏的单品

以“油”为主要成分的产品，比如卸妆油、橄榄油、精华油、护发油等等，这些产品在低温环境下即使不会凝固，也会让质地变得粘稠很难挤压，而且让其中一些有效成分不能很好的发挥作用！

还有就是乳霜类的产品也绝对不能放进冰箱！放入冷藏容易出现水油分离的情况。LAMER就特别强调不要将产品放进冰箱，若是受到极大的温度变化影响，质地就容易产生变化。

含有不稳定的活性成分就非常应该放进冰箱里了，比如含有VC、A醇、酶类等物质的护肤品，放入冷藏能保持成分的活性。除此之外那些不含防腐剂的化妆品也需要冷藏，保持温度以防变质。

我们常用的香水，指甲油是可以储存在冰箱里的，香水喷起来会有更凉爽的效果，同时其成分也不会受到影响而指甲油在高温情况下容易变得粘稠，导致不易抹开，放在冰箱里则更易涂抹而且易干。

关于面膜是可以放在冰箱冷藏的，但是使用之前从冰箱里拿出来后最好放置一段时间，因为太过冰冷的精华液反而容易刺激皮肤。如果是冬天想要温热的精华最好也是放置成室内温度再进行小幅度加热。

明星化妆品超多 但这么储放可是错

天后王菲超任性 化妆品随机放

冰箱和玻璃柜都看不上，天后王菲更是把自己的护肤品都直接露天陈列。虽然摆放的很整齐，但是落灰呀落灰呀落灰呀！其实空气中的灰尘在打开盖子的时候每次都会渗透一部分进去，会污染护肤品的哦。

各种美容仪器和毛巾也是完全不隔尘的摆放，其实要直接上脸的仪器和毛巾如果不隔尘真的会成为细菌培养皿哦。想要有好皮肤就一定要保证用品的干净和卫生。

除了护肤品，化妆品的储存也是遵循了同样的原则——放着就行！emm…天后任性已经不是一天两天了，各位乖宝宝就不要学啦。

欧阳娜娜化妆品和药片眼药水放一起

除了要经常整理自己的库存，平时出门带的化妆包如何保持清洁也是要注意的地方，首先让我们随机检测一下可爱娜比的化妆包是不是真的很干净！

首先出场的就是防晒霜啦，补涂防晒是个护肤好习惯，化妆品盖子盖紧也是好习惯，嗯这个环节满分惹！

接下来就是各种棉签和口腔护理小物啦，娜娜真的是从头到脚都活得很精致的女孩子。不过像是牙线和棉棒这种东西就一定要注意密闭性，否则接触到疏于清洗的包袋表面其实还是很不卫生的。

最后出场的就是小药片、眼药水、BB霜啦。虽然娜娜颜值超可爱，但是这样的储存方式真的不太可爱哦。化妆品和药品应该分开放置，避免交叉污染，这样的卫生意识要赶快长起来啦。

关晓彤清洁产品放潮湿卫生间

而对于仪器控来说，各种洁面护肤仪器也要小心放置。其实关晓彤的皮肤状态已经很优秀了，但是如果可以把物品收纳习惯改良一下相信皮肤会更好哦！

卫生间通常物品摆放比较繁杂，所以表面裸露的硅胶感仪器就不适合裸露放置啦，还是蛮吸灰吸细菌的哦。电动牙刷和洗面仪都属于不适合裸露放置的物品哦。

又是放在水台上，又要用手拿，其实这两个环节都是会让洁面仪上的细菌进一步生长的。所以要细心收纳在干燥卫生的柜子里，平时用前也要先洗手才可以哦，这样才能从根本上抑制肌肤表面细菌生长。

辛芷蕾按压瓶放包里 有点危险

辛芷蕾小姐姐的化妆包可以说的非常整齐了，打开还有一瓶已经开封的卸妆液，不过把按压泵产品直接放到化妆包绝对是个隐患，稍有挤压化妆包里的其他单品就要遭殃了，储存按压泵产品一定要在瓶颈处卡一个锁才可以防止外溢。

跟林允宋妍霏学习如何分类储存多余化妆品

宋妍霏 大小物件分包装

要说做个精致的女孩，外出旅行携带的化妆包真不是一个小包就可以完全解决的，像宋妍霏这样可以将化妆品按照所需分类，小包全是当季爱用物，大包是急救或者备用的东西，可以非常清楚的找到自己需要的东西，也不至于乱乱的在包里翻。

林允 棉签单独放 小样集中放小包

要说林允当了美妆博主以后真的是尽职尽责，时时刻刻都为网友们分享好用的小物件，而且还把如何将产品分类也交给大家，经常买化妆品的同学肯定知道每次在专柜买东西都可以管BA要一些小样，但小样实在太小，随手放置就会找不到，不过像林允这样把小样放在一个化妆包里就很方便的找到，化妆棉和棉棒单独放在一个塑料袋里也不会被污染。

哪些单品不能放在一起

首先香水就尽量不要和其他的护肤品或者彩妆品放在一起，因为香水的独特挥发性会让其他产品都染上香气，变得串味。其次就是不要液体的产品一定要仔细确认后再和其他产品放在一起，以免溢出污染其他。最后药片类单品还是要单独放之不要放在化妆包里。

开封后化妆品可要注意了 保质期不等于失效期

一般化妆品不管是在外包装还是在瓶身上都会有一个开盖的标识，里边的6M和12M分别代表开封后多少个月（Month缩写M）后失效，所以不要以为开封以后不用，一直等到最后的保质期，当过了开封后的日期，产品内在的活性也大大减小，作用也可以说是微乎其微了。

当然如果现在找不到外包装了也可以看看下边的产品保质期参考，下一次再开封新的单品可以用胶条贴个日期标记或者在手机上做个备注，可不要好几年的东西一起混着用了！

所以大家知道怎么保存化妆品了吗，其实与其羡慕戚哥拥有整个冰箱的香水，羡慕范爷拥有敷不完的面膜，不如羡慕她终于用多年努力换来“任性的资本”。

愿每一个女孩都通过努力换取自己能做主的“小任性“，即便无法到达演员的高度，也要在自己的维度中，做不停奔跑的人。即便买不了那么多化妆品，也要像刚刚教你们的那样，学会好好保存它们哦~~