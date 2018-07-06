拜托了 这些化妆品不能放入冰箱

导语：高温模式持续，热的人想把自己塞进冰箱，化妆品也一样怕高温变质，放入冰箱保存会不会更好？（编辑：Levin）

想起了前两天的一条热搜——“听说这是女孩梦寐以求的冰箱”，一条短视频中是打开的冰箱画面，满满一冰箱的化妆品，看得MM们心潮澎湃啊！

冰箱门上是各种面霜、乳液↓

这一层全是面膜、精华和眼霜↓

重头戏来啦，一排排的口红真是看出了高潮啊↓

还有前段时间戚薇在《拜托了冰箱》中展示的满满一冰箱的香水，也是实力炫富的节奏啊。

戚薇的冰箱：满满的香水

羡慕、嫉妒的同时我们还是要冷静下来，别被热（土）浪（豪）冲昏了头脑……

我们把化妆品放冰箱，无非就是这两个目的：

1、相对较冷的温度更有利于保存化妆品，防止变质，特别是在高温潮湿的夏天；

2、一些冰凉的护肤品可以帮助肌肤降温，缓解燥热感。

那就把化妆品都放进冰箱好啦！然而，事实上并不是所有化妆品都适合放入冰箱的，有的质地放入冰箱反而会加速变质。到底还能不能好好降温了？别急，今天我们邀请了健康美肌顾问、生活美学家侯聪老师，来给我们讲讲化妆品与冰箱的那些事！

侯聪老师

侯聪老师帮你给化妆品们战队：

哪些化妆品可以放入冰箱保存？

1、补水面膜：膏状和片状的补水面膜都适合放在冰箱保存，冷藏后的补水面膜能很好舒缓晒伤的皮肤，但要注意一些功能型的面膜因为其中的活性因子不可低温，所以不要放入冰箱中哦！

编辑想说：保险起见，只把补水功能的面膜放入冰箱就好啦，其他类别的面膜还是常温使用比较好，尤其是去角质的面膜容易刺激肌肤，温度太低也会引发敏感；抗老、美白、紧致等功效的面膜成分相对复杂些，也建议常温使用，如果想感受凉感，最多在常温偏凉的水中泡一下，再打开包装敷，冰箱嘛就免了。

2、霜类、精华、唇部护肤品：大多数的霜类、精华及唇部护肤品同样适合放入冰箱，能有效保护产品内活性成分的稳定。

编辑想说：个人觉得，夏季适用的清爽型护肤品更适合放入冰箱中，例如凝霜质地的面霜就比相对厚重的精华霜适合放入冰箱中。

哪些化妆品不能放入冰箱？

1、油类产品：如精华油、复合精油等油类护肤品。会使油质地的内容物变质，降低功效。

2、大部分彩妆品：口红、粉饼、腮红等本身物质成分缺少水分的彩妆，会因为冰箱低温、潮湿的环境导致产品变质、影响使用效果。

编辑想说：看到了吧，这下你们不羡慕开篇时的那个土豪冰箱了吧，口红是不适合放入冰箱的！口红在使用时会沾染上唇部的细菌，潮湿的环境会加速口红的变质，而且口红是需要随身携带的，如果反复地时而随身外出，时而又放入冰箱，也会加速口红的变质。而且刚从冰箱中取出的口红并不是那么容易上色，影响使用效果。

3、香水：香水中的酒精长时间处于冷藏状态会影响本身的味道，也不适于放入冰箱保存。

编辑想说：什么？！香水也不适合放入冰箱保存？那戚哥之前是在逗我们吗！并不是的，如果你认真的看了戚薇关于保存香水的介绍，你就该知道，她并不是一直让冰箱低温运作的。戚薇说：“香水最怕的是阳光和与空气接触，放在冰箱里是为了让它不易挥发。但香水又不能一直冰，它需要冰一段时间给它个阴凉的温度然后再关掉（冰箱电源）。”所以不要粗鲁的把香水放进冰箱啦，它们需要的不是冷，而是个相对封闭阴凉的环境。

还是担心错把不合适的化妆品放入冰箱？侯聪老师在这里教大家一个小技巧：有些品牌因产品特性等原因不适合放入冰箱的，均会在包装盒上注明，因此，在放入冰箱前事先查看是否有类似的标注也很有必要。

想冷藏化妆品，这些细节你必须知道：

好啦，为化妆品站好队之后咱们就该聊聊冷藏化妆品的问题啦，夏季贪凉，冷藏化妆品也是为了给我们带来更好的护肤体验，那么在冷藏产品时需要注意什么呢？

1、温度不要太低

侯聪老师强调说：“10-20℃是化妆品保存的最佳温度。保存时，尽量不要放至冰箱门或是离门较近的地方，因为门边时长开关导致的温度不稳定变化，很容易影响化妆品质量。”

所以冰箱的冷藏温度也不要太低，即使没有10℃高的温度选项，也尽量把温度设置成较高的水平。

2、化妆品专用冰箱

别以为把化妆品和食物放在一起就完事了，如果你真的想要冷藏化妆品，一定为你的宝贝们淘一个专用的小冰箱。家用大冰箱中物品繁杂容易滋生细菌，而且食物的气味会影响化妆品的质量。你不想让自己敷的面膜是韭菜味的吧！

3、化妆品刚拿出来不要马上用

无论什么质地，刚刚从冰箱中取出来的化妆品都不建议马上使用。过凉的温度多少会刺激肌肤，放置5分钟再使用会比较好。但要记得使用过后尽快放回冰箱哦！

炎热夏季，不能放入冰箱的化妆品应该如何保存呢？

既然很多化妆品不能放入冰箱，那应当如何保存呢？侯老师建议大家“室温避光保存即可”，尽量保证空气流通、阴凉的环境，三十几度的温度并不会使化妆品过快变质。但如果这个夏季打开了没有用完的产品，尤其是护肤品，就不要再留到下一个夏天啦。另外，夏季化妆品内容物容易不稳定，MM们一定要注意避免直接用手挖取产品，和直接接触瓶口。可以借助挖勺、滴管、按压口等间接的取用产品，这样会延长产品的保质期。

肌肤贪凉？不用放冰箱 这些护肤品自带清凉效果

最后，到了我们的干货推荐时间，夏季肌肤贪凉是自然的，给大家推荐一些自带清凉效果的护肤品，不用放冰箱也能让你爽歪歪！

伊丽莎白雅顿复合水凝霜75ml

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欧缇丽葡萄活性精华爽肤水（皇后水）

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Dior克丽丝汀迪奥乐肤源焕采亮泽凝膜

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悦木之源夏威夷矿泉水冰润乳

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