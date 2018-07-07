结婚8年的大S 凭什么把生活过成偶像剧

导语：当年闪婚的大S汪小菲，如今婚姻已经步入第八个年头了。在最新真人秀节目中，大S一改往日独立的形象，变身温柔撒娇的小女人。汪小菲还深情款款的为大S精心绘制肖像素描。看节目的时候真是受到了强烈的甜蜜暴击！为什么结婚八年，大S汪小菲的生活还能甜蜜的如偶像剧？（来源：pclady）

就在前两天，大S和其丈夫汪小菲出演的真人秀播出，节目里也首度曝光了这一对曾经“闪婚”夫妻的甜蜜生活。作为吃瓜群众真的很想知道高冷毒舌的大S遇上霸道总裁汪小菲，到底他们两个人是怎么生活的。

果不其然，两人一露面就收获了不少关注，一下子就登上微博热搜。而大S也一改往日独立的形象，变身温柔撒娇的小女人。虽然说小S爆料过，大S在家里完全是个爱撒娇的女人，讲话温声细语的，讲真，当时我脑海里面完全没有画面感。

直到我看了真人秀，我才发现小S说的有过之而无不及，大S完全就是一个爱撒娇的小公举嘛~比如说，汪小菲起身去上厕所，大S看不到对方，就紧张地自言自语：“老公怎么一声不响地丢下我”，等汪小菲回来后，她便撒娇说：“你不跟我说，我怕怕。”

因为大S不懂得做饭，所以午餐吃的是福原爱做的饭菜，心中感到有些愧疚。大S问了“送命题”，大S问：“你有没有后悔娶到我？”估计大S小公举是想听老公的安慰~

然后吃完饭后，大S趴下睡觉，汪小菲走过来后，大S温柔的说：“老公，给我按下脖子”，我的天！听到大S那么温柔的语气，作为老公的汪小菲就算按个十小时，也不嫌累吧。

汪小菲一边帮大S按脖子的时候，大S还要听一个“没有听过的故事”，这时候觉得大S也是实在可爱了，能提出这种要求。没想到汪小菲说，那他先去看一下书，这样一会儿就能给大S讲一个她没有听过的故事。汪小菲可以说是REAL配合了~

如今他们的婚姻已经步入第八个年头了~大S和汪小菲是属于一见钟情，在安以轩的生日会上见面所以才认识的。认识40几天就“闪婚”，婚姻从一开始就不被人看好，还要被贴上各种标签。但是大S表示看到汪小菲第一眼，就知道要和他结婚了~他们的相识也太偶像剧了吧！

别人眼中“性格刚烈”的大S，在汪小菲眼里却是“温柔的”。第一次做客《康熙来了》，聊到大S，汪小菲说：“她很黏人，很依赖我。”看来大S的女主人设已经在一开始妥妥的深入汪小菲的心了。

怪不得婚后的大S身材从原本的纸片人变成正常人，这可能是传说中的“幸福肥”吧。

偶像剧的人生怎么能缺乏另一半对自己的疼爱呢？其实汪小菲对大S的疼爱从眼神就看得出来，这样大庭广众撒狗粮真的好吗？

有一次大S因为心脏病昏倒，汪小菲当时在家中马景涛式的咆哮，昏倒后的自己还能感觉到老公汪小菲在疯狂的摇晃她，并且很戏剧化的喊着：“老婆！你怎么了！老婆！跟我说话啊！你要跟我讲什么！”虽然这一幕很戏剧化，但是可以看出汪小菲真的很爱很爱大S。

她们日常的腻歪当然少不了，汪小菲时不时就在微博向自己的老婆表白，各种花式夸、花式表白。

除了爱老婆，偶像剧的人生也需要一个爱小孩的老公呀，这点汪小菲又做到了！他对来之不易的女儿小玥儿特别珍惜，是个妥妥的女儿奴！还记得有一次他在节目上被吐槽，因为女儿小玥儿手指不小心出血了，只是受了皮外伤，他吓到直接喊：“叫救护车”！这样的一幕让大小S直言太夸张了~

虽然汪小菲和儿子的合照很少，而且他自己说只是联系感情，但是最近真人秀里面他一看到儿子就抱在怀里，就能知道他也是很疼儿子的呢~

为什么大S结婚8年，依然能把生活过成偶像剧呢？你没猜错！因为她拥有偶像女主角的标配--白皙的肌肤啊。看了大S的素颜照，如果你不服，就来BATTLE啊！汪小菲脸上的瑕疵说明了确定了当时拍照没开美颜呀，在北京直男的镜头下，大S的皮肤依旧白皙。

看到GIF更加是懂得了大S的皮肤是自带磨皮效果的，经得起iPhone前置摄像头的live考验。皮肤超好且超级白，关键是她都41岁了，怎么皮肤还能这么好！

大S的自拍一直都是以真实、无暇著称，敢这种角度拍摄并且不加滤镜的，娱乐圈大概也没几个人了吧！我能说这种角度的素颜照简直太太太太太诚恳了吗？

她还说：靠美图秀秀P图都太假、大比剪刀手也太虚伪！这样的时代已经过去了。并po上前置+无美颜照片，皮肤也太好了吧，而且真的很白很白很白！

神奇的是，大S的皮肤还能经得起视觉中国的考验~不过这“望夫眼”是怎么回事，眼冒红心，充满爱意。

即使是高清近照，大S的皮肤也是好得没话说~视觉中国这样的“毒镜头”下，面部肌肤通透明亮，笑起来也没有鱼眼纹，皮肤真心好到逆天了！

5回顶部

大S是出名的“美容大王”，但她不是天生白皮，她的美白之路也相当艰辛，是自己一步一步打下来的~

皮肤好成这样的大S，不是她过偶像剧人生，那又有谁能过呢！实话说，虽然大S没有以前那么瘦了，但现在的五官更加丰润了，给人一种温婉的感觉。

白到发光的好皮肤不是天生，是大S靠着绝对自律以及严格的美容管理，一点点变成了现在的样子，白到发光的美令人赞叹，不敢相信这是一个已经41岁的女人。

白里透红、饱满有弹性，胶原蛋白看上去也是满满的。想要拥有无暇美白的肌肤吗？来看看大S都是怎么做的吧！

1、美白淡斑面膜

如果是有不易消除的色斑，建议敷美白淡斑面膜，让它淡一点。急救的话可以在化妆时用些盖斑膏来遮。大S也在节目中也说过，自己不敷面膜是不可能的，连送外卖的都知道她敷面膜。不过拥有这样美丽的肌肤，面膜肯定是功不可没~

2、层层防晒

美白最重要的工作就是防晒。如何防晒？1、搽防晒油，2、拿遮阳伞！3、穿长袖的衣服。洋伞时要注意伞里是否有个卷标写明这把伞是抗UV的，也就是这把伞真的可以防紫外线（一般的伞其实是抵抗不了紫外线的）。

3、全身美白重点加强

若你是局部皮肤较黑，有种奢侈的办法效果显著──拿脸部美白乳液来搽这些部位，而且还会在乳液里滴入左旋C哩！左旋C一般都是滴管式的，加入身体乳液一起搽，美白效果不错哩！

白成大S，这些美白单品你不能错过~

宠爱之名亮白净化面膜

大S特别推荐宠爱之名的亮白净化系列，它其中有一款亮白净化面膜，不管你是什么肤质都适用。宠爱之名是弯弯最拿得出手的药妆品牌，在国际上也有一定的影响力。众所周知，宠爱之名一向是以美白效果出众为人称道！特别要说的是这款面膜用的材质是独创的生物纤维材质，经过美国FDA认可，不易引起过敏与肌肤做零距离的完美贴合，能更好的精准美白，算是做到了“台湾之光”的地步了。

SK-II美白系列唯白晶焕深层修护面膜

SK-II的水嫩美白面膜，是可以每天敷脸的超赞产品，大S在《美容大王》里面也是有推荐过的。SK-II作为亚洲旗舰级的护肤品牌，王牌神仙水不仅一直是精小仙女的爱之外，SK-II美白系列唯白晶焕深层修护面膜也同样作为明星单品颇受欢迎！这款面膜的特点是服贴度高，渗透性强，快速舒缓晒后肌肤，减少真黑色素生成，淡化已生成的黑色素，让肌肤恢复白。所以去海岛度假的妹子带上这款面膜准没错了！

THANN紫苏防晒霜

THANN的这款紫苏防晒霜是最近新杀出来的黑马，这个牌子是泰国纯天然的植物护肤品牌，比较小众，但是成分非常安全哦~虽然是无油配方，但是也非常推荐给干皮们夏季使用，润而不油，保湿度完全OK~含有天然紫苏和白茶的成分，消炎镇定的同时还能抗氧化，维稳小能手哦~

Caudalie欧缇丽葡萄籽抗氧化防晒

欧缇丽的明星抗氧化成分葡萄籽就不用多说啦，防晒的同时能抗氧化这款是专为缺水肌肤使用的防晒霜，上脸略微油润，带有光泽感，干皮们使用非常适合~多种植物油成分，非常温和，成膜速度也OK~是油皮、混油皮适用的防晒霜哦。

Kiehl‘s科颜氏左旋C精华乳

左旋C精华乳主要的功效是美白嫩肤，一方面可以减少紫外光损，促进胶原蛋白合成，减少细纹，这款精华溶度到达了10.5%，确实能达到紧致皮肤的效果。另一方面它能淡化色斑，减少色素沉着，使用这瓶精华后整体的感受是肤色会提亮，脑补下剥了壳的鸡蛋。

FINE~知道了大S有老公疼、儿女双全、还有好皮肤，这就算了！还有私底下软绵绵的好个性，这样的女孩纸没人疼才怪吧！