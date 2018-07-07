这个夏天 如何优雅地问候蚊子全家

导语：一到夏天，除了感到天气热到感到爆炸让人的心情比较容易烦躁，还有一种更让人感到烦躁的就是被蚊子咬！别看蚊子小，却足够哦引起全天人类的重视，没有强大的驱蚊方法和神器在手，恐怕真的很难逃过蚊子的魔爪。（来源：pclady）

一到夏天，

除了感到天气热到感到爆炸让人的心情比较容易烦躁，

还有一种更让人感到烦躁的就是被蚊子咬！

蚊子作为人类的天敌，总是视死如归、前赴后继地靠近我们。

别看蚊子小，却足够哦引起全天人类的重视，

没有强大的驱蚊方法和神器在手，

恐怕真的很难逃过蚊子的魔爪。

>>居家驱蚊方法

//橙色驱蚊法

由于蚊子害怕橘红色的光线，如果室内挂上橘色的窗帘、或在室内安装橘红色的灯泡，蚊子看到就不敢靠近，能产生很好的驱蚊效果。想要更省事、更省钱则可以买个橘色纸张、玻璃纸，直接罩上在灯罩上。

//啤酒空瓶杀蚊法

据专家表示，蚊虫有取食含糖等营养物质的需求，如果有喝完酒的啤酒瓶子，可以直接将它放在房里的阴暗处，残留的啤酒人有甜味，蚊子闻到甜味就会往瓶子里钻，就容易被啤酒黏住致死。

//植物驱蚊法

在室内的花盆里可以选择栽一两株薄荷和番茄。薄荷中含有薄荷油、薄荷酮和薄荷醇，在空气中易于散发，然而蚊子不喜欢此类气味自然就会远离它。如果还是被蚊虫叮咬了，也可以将薄荷叶研磨成汁敷于叮咬处，有很好的止痒作用。同样的番茄枝叶发出的气味，对于对驱逐蚊子也有一定效果。

尽管以上几个驱蚊方式安全有效，但根本保护不到你出外、旅行啊~所以必备一款驱蚊神器也真的很有必要了。

>>出外驱蚊神器

VAPE 驱蚊喷雾 RMB198/200ml *2瓶

很多博主都有种推荐的一款高颜值驱蚊喷雾，来自日本知名驱虫剂厂商FUMAKIRA 的产品，价格略贵，味道清淡属微香型，粉色是蜜桃红杏味蓝色瓶是柑橘味；不含杀虫配方，且通过脱敏测试，大人小孩均可使用， 配合添加有止汗剂，流汗啥的额不用担心立马失效，可以维持5个小时的驱蚊效果。不管止对蚊虫，对虱子，臭虫，小苍蝇等都有效果。

雷达 OFF！驱蚊液 清新芦荟香 RMB20/100ml

传说中的“驱蚊液中的战斗机”，还很平价，身边很多朋友都有在用。正如其名：雷达，喷了之后身体自带“不让蚊子靠近的雷达”，味道不刺激是淡淡的香味，含7%的避蚊胺，有效时间大概四个小时左右。注意如果身上有伤口，建议不要用哦~

soffell 驱蚊喷雾 #橘子味 RMB39/80ml

由泰国第一驱蚊品牌出品，在这个蚊子非一般多的国家是家家必备的日用品之一了。有效抵御蚊虫长达7小时，长时间在户外，选它准没错啦~价格不贵，性价比算高了。这个驱蚊水的味道也很好闻，清香不刺鼻。睡觉时喷在床的周围，去户外，可以喷在衣服上。

如果真的不幸被蚊子咬了，身上奇痒无比，或许这些神器能够短时间内将你从奇痒无比的痛苦解救出来。

>>止痒神器

池田模范堂 无比滴驱蚊止痒 RMB55/50ml

夏天必备神器，超级小巧随身携带无压力。瓶口有一个蓝色弧形海绵，直接将它准患处轻轻涂抹就可以了，十分方便。涂在肌肤上之后，清清凉凉的很舒服，可以迅速缓解蚊子叮咬的痒感、消除红肿。除此对湿疹、皮疹、荨麻疹、汗疹都有用。物有所值，值得万年回购的居家旅行好物。

Yanhee 青草蚊子膏 RMB29/13g

作为一款网红青草膏，质地是深绿色膏体，味道清新怡人，伴有青草和薄荷的清香；植物提取精华；成分天然，温和不刺激；功效全能，除了止痒效果迅速，还能有效帮助驱蚊、快速地抚平蚊叮包，另外还能有效缓解扭伤、关节炎、头痛目眩、晕船晕车、胸腹不舒等身体的各部位疼痛问题，小小一瓶，大大用处，一瓶在手，走哪都有安全感。

KOWA驱蚊止痒液 刷子头 RMB85/50ml

这款驱蚊液乃日本兴和制药出品，独特的刷子头设计易于涂抹，被蚊虫叮咬后，直接涂抹在蚊子叮咬处，使用后清凉、爽快！而且它不含不良成分，2岁以上的小宝宝也可以放心使用，但是过敏体质的宝宝就不建议使用该品了，而且也不能用在伤口上。

有了这些神器，即便成千上万只蚊子都不是你的对手！