Pick出导致你嘴唇干裂的元凶

导语：逢迎一笑金难买，小樱唇，浅蛾黛。谁都想拥有一双娇艳欲滴的美唇，但是口红唇釉用了一大堆，远看貌似美若天仙，近看恐怕要大惊失色，唇部细纹爆长，还发干，堆积一层又一层的死皮，再美的口红也无法挽救细节！那怎么办 ？呼叫SOS！（来源：pclady）

双唇对女人来说太重要了！

进化心理学研究表示，男性往往认为拥有红润丰满的嘴唇的女性更加有吸引力。这能解释为何口红从古至今历来受到女性追捧的根源。维基百科上是这么界定嘴唇的，女性的雌性激素会让女性在成年之后仍然保留一部分“孩子气”的模样，这主要表现在大眼睛和丰满的嘴唇上。因此一般来说，嘴唇丰满柔软的女性显得更加健康和富有生育力。

囧，不管如何，唇红齿白的确是衡量美人的一个标准。比如性感厚唇的安吉丽娜·朱莉

除了国外性感唇的安吉丽娜，国内舒淇的厚唇也颇有味道。

另外一种美唇，相比之下没有那么丰盈，偏于精致小巧，比如花瓣唇代表人范冰冰

吃可爱多长大的迪丽热巴，也属于这一种类型。

如此叫人流连忘返的唇部是身体中最脆弱的地方之一。

相比于身体其他地方拥有十几二十层细胞层的厚度，（更别提脚后跟了！）嘴唇也就只有五六层细胞，这也是嘴唇显得红润的原因，因为它薄得盖不住血液的颜色啊！

更重要的是，这种重要的部位是没有汗腺和皮脂腺的，娇嫩的双唇就这样暴露在或寒冷或干燥的空气环境中。

麻烦的还在后头，因为嘴唇布满了感觉器官，（这也是为什么小情侣们总喜欢你亲亲我，我亲亲你的原因。）所以一旦有什么风吹草动，我们总会下意识用舌头去舔嘴巴，或者用手指去抠嘴皮。码完这一行字，施子又忍不住舔了舔嘴唇。

所以，正是因为嘴唇这样的构造、周围这样的环境，导致了用舌头或者手指抠这样的后果！这么说来，嘴唇皲裂都是好的，得了唇炎才是摊上了大事！

唇炎唇炎，我拿你怎么办？

没错，不好好爱护嘴唇的严重后果就是得了唇炎——反反复复地干燥、脱皮、结疤、多数时候还会伴随刺痛、触痛和烧灼感。

工欲善其事必先利其器！得了唇炎的宝宝们自动出门左拐去正规医院看医生。想防范于未然的宝宝请认真记下以下几种过敏源：

1、口红。

没错，首先是口红里的染色剂。不管是你心心念念的星辰大海牌口红，还是断货王X色号，都难免躺枪了。但是摸着良心说，大部分大厂都是会仔细筛选自己选用的原材料的，避免大面积人群过敏——所以，选择大厂的正规品牌应该问题不大。

另外，原料里面有一种丙基乙二醇成分的，敏感肌的宝宝就要注意了，还有水杨酸盐，都带有一定的刺激性，小仙女们回头可以看看自己的口红成分，平时如果感到不舒适，可以停用它。

2、牙膏。

牙膏里面含有一种叫做十二烷基硫酸钠的东西，能导致嘴唇发干，想避开的宝宝可以考虑使用儿童牌牙膏，很多儿童牙膏是不含有十二烷基硫酸钠的。

3、食品和营养剂。

食品专业的同学告诉我，肉桂调味料里面的肉桂酸也会让你嘴唇不好受，偏偏有很多食品加工里面又含有这种成分，更可怕的是，平时我们常见的糖果、止咳糖、口香糖都含有这一类成分。

嗯，橙汁、无花果里的柑橘类水果也会引起刺激，所以你觉得唇干，喝完橙汁记得簌簌口咯。

对于一部分营养剂来说，比如美白丸和维生素A、维生素B12也是导致嘴唇干裂的敏感源（还让不让人好好吃东西了？）

可是没办法，东西虽好可不要贪杯哦！

那有没有破解大法宝？

对于直男来说，随身携带一两支唇膏以备不时之需？呵呵，不存在的。但是对于广大妹子身在干冷北方或者湿冷南方的她们来说，那简直就是标配！对于爱化妆的你们，也请好好爱护你们自己的双唇，对于直男们，请妹子把文章转给他们看，爱护女朋友的同时也好好爱护自己型男的双唇。

毕竟，如何修复嘴唇使得它也对你温柔备至要从好好使用润唇膏开始！

1、基础款润唇膏。

这一类的成分超级简单，就是凡士林+蜂蜡。动手能力强大的宝宝自己都可以尝试在家制作。买来原材料然后加热混合倒到模具里面，冷却成型，大功告成！

不要小看这类唇膏哦，它已经能达到外面卖的那种唇膏的九成功力了！原理是通过把嘴唇和外界隔离开来，防止水分快速挥发而干燥，防止进一步的恶性循环。

懒癌患者可以到美妆店直接购买。比如曼秀雷敦的很多系列就是这种基础型唇膏，基本上都是各种油脂（橄榄油、花籽油、澳洲坚果油）混合蜂蜡做成的。

曼秀雷敦

凡士林

2、加点樟脑、薄荷

这一类呢，会在基础配方中加入一些樟脑或者薄荷之类的成分。原理是这两种成分能够加速唇部的血液循环，涂完之后会让你有一种哇，好清凉哦的感觉！

典型的比如小蓝罐（BLISTEX）。但是，里面含有苯酚这种刺激性成分，所以使用小蓝罐每日不宜次数过多，顶多四次就足够了。为了保险起见，不建议敏感肌的宝宝们使用。

3、加点舒缓成分。

这一类主要在配方中加入泛醇和红没药醇。泛醇本来就是个能够缓解炎症的好东东，泛醇又叫维生素原B5，MEDSPA法国美帕家的喷雾就加了它，还有理肤泉的B5修复霜，都是敏感肌得到修复和保的良器。

比如优色林的万用膏，（包装上并没有直接叫做唇膏，而是叫wound care ointment，搞得跟受伤后使用似的），干裂并略带刺痛感的嘴唇上涂了这个，症状会得到很大的舒缓

优色林万用膏

此外，加一些维生素E和硬脂醇甘草亭酸脂也会使得嘴唇得到舒缓。比如DHC家的橄榄护唇膏。

DHC橄榄护唇膏

4、加尿囊素

尿囊素主要提供保湿功能，略带轻微的去角质功能。是个名副其实的“护唇大将军”。比如资生堂家的Moilip就加入了这个成分。