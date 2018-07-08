奶茶妹妹素颜美出新高度 拥有精修肌你只差这几步

导语：奶茶妹妹自从婚后已经很少在众人眼中出现了，而是默默忙起来自己的小事业。不过最近被偶遇的她看起来，颜值和婚前几乎没差！（来源：海报时尚网）

奶茶妹妹章泽天被偶遇

夏天真是一个全世界都在偶遇的季节。近日，又有网友在某超市偶遇了刘强东夫妇，没什么偶像包袱的奶茶妹妹也是大方同意了合照。

奶茶妹妹章泽天素颜被偶遇

画面中奶茶妹妹一脸甜笑，而刘强东则在后面默默微笑着注视自己老婆，画面逗趣中带着有爱。

奶茶妹妹纽约私人宴请

不过话说回来，虽然已经生了Baby，但是奶茶妹妹的颜值与之前大学毕业时期基本上没有差距。即使是逛超市时的素颜，依旧非常能打。让人羡慕不已。

奶茶妹妹章泽天与老公刘强东

话说奶茶妹妹和刘强东这一对本来就被很多人不看好，从结婚一直黑到人家生娃。如今两个人的生活依旧如鱼得水，并且夫妻依旧甜蜜美满，两个人每次同框也都是发糖根本停不下来的节奏。

奶茶妹妹与老公刘强东

亲密合照

在今年的第一天，奶茶妹妹章泽天就在Ins上po出了和老公刘强东的亲密合照~第一张照片中两个人只是普通自拍，刘强东揽着爱妻的肩膀，两个人一同笑望镜头。第二张的甜度就一秒上升了10个加号，刘强东亲密的轻吻奶茶妹妹额头，眼中满满的都是温柔。海豹君整只豹都要被苏翻了！

奶茶妹妹 刘强东

两个人虽然很少把幸福晒给网友们看，但是从那些细枝末节我们可以看出，奶茶妹妹是真的嫁对了！

夫妻相拥

中秋节的时候，章泽天也会悄悄晒出夫妻相拥的照片，并配文：“没有什么比和家人共度中秋更幸福的了！”

出席活动也不是肩并肩就是手拉手

出席活动也不是肩并肩就是手拉手，同框中的两个人简直甜成旺仔牛奶糖！

“奶茶妹妹”章泽天

所以那些黑奶茶妹妹靠脸吃饭的网友真的别再无脑酸了，人家以“奶茶照”一夜成名的时候就已经是清华的高材生了。毕业后结婚的她不仅没像大家猜测的在家相夫教子，反而事业发展的越来越好，而且即使生了娃颜值也依然在线，真是拉仇恨呢~

泳池照

很多人还说奶茶妹妹的颜值都是妆出来的，但是前不久在社交平台晒出泳池照的她依旧出水芙蓉。脸部皮肤好到没有瑕疵，海豹君都羡慕到不要不要的。怪不得东哥把章泽天小姐姐宠到上天，果然是有原因的！快来看看奶茶妹妹的素颜秘密吧！

先让我们来看看妨碍我们变成素颜女神的几大元凶吧！

元凶一：肤色不均

很多小仙女都觉得只要白就好了，就拼命美白美白美白，但是并不在乎自己的面部有肤色不均匀的问题。即使肤色再白，只要肤色不均一旦明显起来，颜值起码打五折。

元凶二：毛孔粗大

你们可以自己想想看，如果你的素颜一走近看，可以看到脸颊或者鼻翼粗大的毛孔，谁还会觉得你是素颜女神呢？毛孔粗大也是美腻素颜的一个拦路虎呢~

元凶三：黑眼圈明显

现在大家凌晨两点睡觉都算早的，海豹君非常理解，不过你们也要理解黑眼圈自己找上门来喔！只要黑眼圈一上线，整个人马上会显得憔悴苍老，怎么拯救都没用喔！

奶茶妹妹街拍

下面来看看针对这些元凶准备的素颜肌密吧，绝对是海豹君珍藏的大招~

素颜肌密一：深层清洁

其实所有护肤都建立在洗干净脸的基础上，所以对待深层清洁这件事我们需要特别的认真。把清洁做好了，才可以改善肤色不均的问题。

经典两步护肤

每天晚上趁皮肤干爽时，先用洗面类产品做皮肤表层清洁，最后用爽肤水或柔肤水做二次清洁，以彻底清除清洁类产品的残余，同时促进肌肤对下一步产品的吸收能力。

这两个步骤一个都不能省略，对于去除日常我们脸上的污垢，以及对肌肤有害的物质相当有用，还能保证肌肤正常血液循环和新陈代谢~

当然了，如果每天上班需要化妆的小仙女们，在这两步护肤前还要加一步，那就是卸妆！一定要把皮肤毛孔中的彩妆残留洗净，才不会出现肤色不均的情况哦~

奶茶妹妹和刘强东

素颜肌密二：去角质缩毛孔

如果你发现自己的毛孔粗大、吸收力不佳，说明你该去角质了。但是角质真的不是你想去就能去，这些注意事项还是要Get的！

去角质的周期还是要根据自身肌肤状况而定，如果不属于干性肌肤，T区毛孔比两颊明显的话，建议一到两周去一次角质。如果肌肤是缺水型，那么20天左右去一次就可以，而且去角质后要及时补水保湿。

去角质雷区：

1、水杨酸和果酸去角质比较流行，但也容易过敏，所在使用前可以在手腕内侧先试敏，24小时后没有出现过敏便可以使用。

2、在任何皮肤不稳定 （包括过敏、长期敏感肌） 的状态下，都不要去角质。

奶茶妹妹自拍

素颜肌密三：改善生活习惯去黑眼圈

黑眼圈是很多人的苦恼，而且很少有立竿见影的解决办法，所以我们更要从日常的生活习惯来解决掉它！

保证睡眠

黑眼圈的成因就是睡眠不足这不用海豹君多说了，所以想要去除黑眼圈首先要保证充足的睡眠。最好在睡前半小时就停止一切电子产品的使用 （很难huh？） ，这样精神得到放松才能有更好的睡眠。

眼霜前热敷

热敷有助促进血液循环，在眼霜前用柔软的棉质毛巾浸入温热的清水中拧干后铺在上眼皮上，反复2--3次，可以促进眼霜的吸收。水温不可太热，因眼睑皮肤很薄，过热敷会使皮肤松弛、起皱。

不要揉眼睛

揉眼睛不仅会给眼睛带来细菌，用力揉搓还会造成细纹，再使劲一点还可能会让毛细血管破裂，那黑眼圈当然会找上你了。

改善掉这些习惯，黑眼圈自然会溜了！

这些素颜肌密你掌握了没？美成奶茶妹妹同款初恋脸居然这么简单！快点赞鼓励吐血安利的海豹君哦~