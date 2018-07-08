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奶茶妹妹素颜美出新高度 拥有精修肌你只差这几步

奶茶妹妹素颜美出新高度 拥有精修肌你只差这几步
2018年07月08日 08:24 新浪时尚
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　　导语：奶茶妹妹自从婚后已经很少在众人眼中出现了，而是默默忙起来自己的小事业。不过最近被偶遇的她看起来，颜值和婚前几乎没差！（来源：海报时尚网）

奶茶妹妹章泽天被偶遇奶茶妹妹章泽天被偶遇

　　夏天真是一个全世界都在偶遇的季节。近日，又有网友在某超市偶遇了刘强东夫妇，没什么偶像包袱的奶茶妹妹也是大方同意了合照。

奶茶妹妹章泽天素颜被偶遇奶茶妹妹章泽天素颜被偶遇

　　画面中奶茶妹妹一脸甜笑，而刘强东则在后面默默微笑着注视自己老婆，画面逗趣中带着有爱。

奶茶妹妹纽约私人宴请奶茶妹妹纽约私人宴请

　　不过话说回来，虽然已经生了Baby，但是奶茶妹妹的颜值与之前大学毕业时期基本上没有差距。即使是逛超市时的素颜，依旧非常能打。让人羡慕不已。

奶茶妹妹章泽天与老公刘强东奶茶妹妹章泽天与老公刘强东

　　话说奶茶妹妹和刘强东这一对本来就被很多人不看好，从结婚一直黑到人家生娃。如今两个人的生活依旧如鱼得水，并且夫妻依旧甜蜜美满，两个人每次同框也都是发糖根本停不下来的节奏。

奶茶妹妹与老公刘强东奶茶妹妹与老公刘强东
亲密合照亲密合照

　　在今年的第一天，奶茶妹妹章泽天就在Ins上po出了和老公刘强东的亲密合照~第一张照片中两个人只是普通自拍，刘强东揽着爱妻的肩膀，两个人一同笑望镜头。第二张的甜度就一秒上升了10个加号，刘强东亲密的轻吻奶茶妹妹额头，眼中满满的都是温柔。海豹君整只豹都要被苏翻了！

奶茶妹妹 刘强东奶茶妹妹 刘强东

　　两个人虽然很少把幸福晒给网友们看，但是从那些细枝末节我们可以看出，奶茶妹妹是真的嫁对了！

夫妻相拥夫妻相拥

　　中秋节的时候，章泽天也会悄悄晒出夫妻相拥的照片，并配文：“没有什么比和家人共度中秋更幸福的了！”

出席活动也不是肩并肩就是手拉手出席活动也不是肩并肩就是手拉手

　　出席活动也不是肩并肩就是手拉手，同框中的两个人简直甜成旺仔牛奶糖！

“奶茶妹妹”章泽天“奶茶妹妹”章泽天

　　所以那些黑奶茶妹妹靠脸吃饭的网友真的别再无脑酸了，人家以“奶茶照”一夜成名的时候就已经是清华的高材生了。毕业后结婚的她不仅没像大家猜测的在家相夫教子，反而事业发展的越来越好，而且即使生了娃颜值也依然在线，真是拉仇恨呢~

泳池照泳池照

　　很多人还说奶茶妹妹的颜值都是妆出来的，但是前不久在社交平台晒出泳池照的她依旧出水芙蓉。脸部皮肤好到没有瑕疵，海豹君都羡慕到不要不要的。怪不得东哥把章泽天小姐姐宠到上天，果然是有原因的！快来看看奶茶妹妹的素颜秘密吧！

　　先让我们来看看妨碍我们变成素颜女神的几大元凶吧！

　　元凶一：肤色不均

　　很多小仙女都觉得只要白就好了，就拼命美白美白美白，但是并不在乎自己的面部有肤色不均匀的问题。即使肤色再白，只要肤色不均一旦明显起来，颜值起码打五折。

　　元凶二：毛孔粗大

　　你们可以自己想想看，如果你的素颜一走近看，可以看到脸颊或者鼻翼粗大的毛孔，谁还会觉得你是素颜女神呢？毛孔粗大也是美腻素颜的一个拦路虎呢~

　　元凶三：黑眼圈明显

　　现在大家凌晨两点睡觉都算早的，海豹君非常理解，不过你们也要理解黑眼圈自己找上门来喔！只要黑眼圈一上线，整个人马上会显得憔悴苍老，怎么拯救都没用喔！

奶茶妹妹街拍奶茶妹妹街拍

　　下面来看看针对这些元凶准备的素颜肌密吧，绝对是海豹君珍藏的大招~

　　素颜肌密一：深层清洁

　　其实所有护肤都建立在洗干净脸的基础上，所以对待深层清洁这件事我们需要特别的认真。把清洁做好了，才可以改善肤色不均的问题。

　　经典两步护肤

　　每天晚上趁皮肤干爽时，先用洗面类产品做皮肤表层清洁，最后用爽肤水或柔肤水做二次清洁，以彻底清除清洁类产品的残余，同时促进肌肤对下一步产品的吸收能力。

　　这两个步骤一个都不能省略，对于去除日常我们脸上的污垢，以及对肌肤有害的物质相当有用，还能保证肌肤正常血液循环和新陈代谢~

　　当然了，如果每天上班需要化妆的小仙女们，在这两步护肤前还要加一步，那就是卸妆！一定要把皮肤毛孔中的彩妆残留洗净，才不会出现肤色不均的情况哦~

奶茶妹妹和刘强东奶茶妹妹和刘强东

　　素颜肌密二：去角质缩毛孔

　　如果你发现自己的毛孔粗大、吸收力不佳，说明你该去角质了。但是角质真的不是你想去就能去，这些注意事项还是要Get的！

　　去角质的周期还是要根据自身肌肤状况而定，如果不属于干性肌肤，T区毛孔比两颊明显的话，建议一到两周去一次角质。如果肌肤是缺水型，那么20天左右去一次就可以，而且去角质后要及时补水保湿。

　　去角质雷区：

　　1、水杨酸和果酸去角质比较流行，但也容易过敏，所在使用前可以在手腕内侧先试敏，24小时后没有出现过敏便可以使用。

　　2、在任何皮肤不稳定 （包括过敏、长期敏感肌） 的状态下，都不要去角质。

奶茶妹妹自拍奶茶妹妹自拍

　　素颜肌密三：改善生活习惯去黑眼圈

　　黑眼圈是很多人的苦恼，而且很少有立竿见影的解决办法，所以我们更要从日常的生活习惯来解决掉它！

　　保证睡眠

　　黑眼圈的成因就是睡眠不足这不用海豹君多说了，所以想要去除黑眼圈首先要保证充足的睡眠。最好在睡前半小时就停止一切电子产品的使用 （很难huh？） ，这样精神得到放松才能有更好的睡眠。

　　眼霜前热敷

　　热敷有助促进血液循环，在眼霜前用柔软的棉质毛巾浸入温热的清水中拧干后铺在上眼皮上，反复2--3次，可以促进眼霜的吸收。水温不可太热，因眼睑皮肤很薄，过热敷会使皮肤松弛、起皱。

　　不要揉眼睛

　　揉眼睛不仅会给眼睛带来细菌，用力揉搓还会造成细纹，再使劲一点还可能会让毛细血管破裂，那黑眼圈当然会找上你了。

　　改善掉这些习惯，黑眼圈自然会溜了！

　　这些素颜肌密你掌握了没？美成奶茶妹妹同款初恋脸居然这么简单！快点赞鼓励吐血安利的海豹君哦~

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