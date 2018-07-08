关晓彤机场遮面掩盖暗沉肌 明星的素颜到底经不经得起考验

导语：近日，关晓彤现身机场，发现被围观立刻用手掩面。不过，天地良心，这次关晓彤可不是因为明星包袱搞神秘，而是脸色着实暗沉。（来源：瑞丽网）

讲真，纯素颜绝对是明星宝宝们的真心话+大冒险；虽然三不五时的有明星拗素颜，微博没事就来个卸妆、上妆，但美图、滤镜+打光等外在因素真心也是无法太较真，真的面对无法作弊的素颜情况，场面也是有点尴尬。

所以，经常有妹子扪心自问，真素颜美到底考不靠谱？！肤色暗沉、不均、自带蜡黄“特效”怎么破？虽然说一白遮百丑，普遍我们亚洲人都偏爱白皮肤，可肌肤偏偏要和我们唱反调，没事来个暗沉神马的也是心酸酸。很多姑娘为了改变暗沉，选择很多护肤品进行保养，但先不要急着给肌肤上猛药：

先来看看皮肤暗沉发黄的原因才是根治黄皮的关键。

基因决定：

天生皮肤黄，这个悲催了。

血液循环不良：

对于经常坐办公室的妹纸来说，长期的坐姿不动，容易造成血管收缩，血液循环不良，脸色也暗沉下来。

熬夜、睡眠不足：

睡眠不足会让皮肤变得很憔悴，不光是黑眼圈，睡眠不足还可以让你的脸变得干瘪，毛孔粗大，有一种“你怎么都锈了”的感觉。所以说，美容觉对皮肤真的非常重要，晚上也是皮肤修复和新细胞生成的时候。

卸妆不彻底，色素积聚：

不好好卸妆的妹纸！我只能说该！卸妆不彻底，彩妆什么的会与皮脂及灰尘等混杂在一起形成污垢，氧化变质，堆积在皮肤表面，你的皮肤能不变黄嘛！

防晒没做好，紫外线照射，皮肤老化暗沉：

不擦防晒的妹纸，港真，别和我说你想好好护肤！别管夏天、冬天，别管晴天雨天，都要擦！

一旦你有了以上这些问题，那么皮肤发黄暗沉，你就应该找到原因啦！那么问题来了，如果因为工作的关系必须熬夜，我们应该怎样即使止损，把后果降到最低呢？

我们就来看看需要熬夜时，防治皮肤暗黄，气色差的处理的方式吧！

熬夜前

清洁

不管你脸上有没有妆，熬夜前先把脸洗干净都是必须的。如果是需要带妆夜趴的模式，尽量先进行卸妆清洁和保养步骤，然后再重新上妆，尽量避免带着一天的旧妆熬夜。

抗氧化

由于熬夜时，身体无法对产生的自由基进行有效管理，所以在保养程序中加入一个抗氧化产品非常必要，可以很好的预防熬夜后皮肤发黄晦暗的问题。比如达到一定浓度的VC精华，VC粉。

睡眠面膜

熬夜容易令皮肤变得干燥，同时还爱出油，绝对是油紊乱的状态。那么可以在结束之后加一个睡眠面膜，加强非油性的保湿。

熬夜后

清洁

不管你是要上床补觉，还是出门上班；熬夜时是素颜，还是带妆；熬夜过后都要先彻底清洁。如果是油性皮肤，在熬夜过程中有出油问题的；或者经过一番折腾，感觉皮肤特别粗糙晦暗的；可以酌情加一个去角质的程序，特别薄皮和敏感的就免了哈。

按摩

这一步对缓解熬夜造成的一系列负面皮肤症状很有帮助。可以促进血液循环，改善熬夜造成的肤色暗沉，消除水肿。不需要按摩很久，5分钟就好，如果能配合按摩膏或按摩油会更好。

急救面膜

市面上有各种急救面膜，但深究成分，基本都是以去角质为主要作用的泥土类面膜，其实就是找一款去角质成分的面膜就可以啦。

菲诗小铺米水亮透洁净清新卸妆油

主要成分为有机丽州大米、辣木油及肥皂草，可有效修复肌肤角质层，促进肌肤新陈代谢，排毒净化肌肤，同时有机大米中的神经酰胺又有保湿的功效，温和不刺激，水润不干燥，让肌肤在深层清洁的同时保持水嫩光泽。无矿物油配方，卸妆后无油光及黏腻感，长效维持肌肤水润通透。适合油性及混合性肌肤。

馥蕾诗大豆精萃卸妆洁颜凝露

独特多功能配方可令肌肤更纯净、清洁和健康，适合所有肤质。大豆精萃卸妆洁颜凝露性质温和，含丰富的大豆蛋白、氨基酸和舒缓性植物，有保湿、镇静和爽肤功效

雪花秀润致焕活肌底精华露

作为护肤程序第一步的独特精华露，富含升级版滋盈凝萃复合体™ 可帮助肌肤恢复完美平衡令肌肤焕发终极润泽光采

urara悠莱肌能源生凝胶面膜

以水凝胶为面膜基质，内部富含大量皮肤所需的营养成分和水分。39g奢华水凝胶面膜，蕴含满满一瓶精华液的容量，凝聚多种“肌能源生成分”，集中注入，密集修护，肌肤愈显年轻活力。富含9种肌能源生成分，实现内外双重修护，焕发肌肤紧致、保湿、柔滑、屏护4大膜力，敏感肌也可安心使用。

Za姬芮透亮美白晚安面膜

睡眠啫喱面膜能够减少色斑，从内部帮助肌肤补充水分，源源补水，让粗糙干燥的肌肤，变得柔滑。打造光泽水润美肌。让你的肌肤从内部闪耀光泽！感受从肌肤内部洋溢出的“亮白” 及 “透净” 。不仅仅是白，而是呈现出光泽、闪耀、透白！

花萃透亮净白水感防晒霜

水漾质地，清爽无负担。涂抹可感受到补水效果，形成轻薄有效的隔离膜，保护肌肤不受紫外线的侵扰。