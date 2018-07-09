《中餐厅2》曝花絮 舒淇美的无死角全靠“夏日三宝”

导语：最近《中餐厅》第二季的一波波拍摄花絮和官宣照让人好期待！第一次参加录制的舒淇，拍摄花絮360度的无死角美颜，而且“裹”得很严实，该不会脸上的过敏还没好？（来源：时尚芭莎）

舒淇《中餐厅2》最美服务生引围观

遮阳伞、墨镜、遮阳帽是舒淇的“夏日三宝”，在《中餐厅2》的节目花絮照里基本都会同时出现这三样。

《中餐厅2》的节目花絮

曾因皮肤敏感到了休工一段时间的程度，这种时候光涂防晒霜显然不够，物理防晒才是最稳妥的盾牌。

舒淇戴帽子

再好、防晒系数再高的防晒霜，如果涂抹量不够，防晒霜就是心里安慰剂。还有补涂，你能做到两小时补涂一次吗？做不到，就老老实实打伞、戴好遮阳帽吧！

防晒帽

疏于紫外线防护、错误的敷面膜方式

直接导致皮肤脆弱易敏感！

只要出门，就请做好物理防晒+化学防晒。为什么越来越多的人皮肤脆弱、敏感，就是皮肤收到外界刺激过多，吃不消啦！

包裹很严实

不要每天敷面膜，更不要每天用化妆水湿敷。如果你觉得敷平价面膜不心疼，那请不要敷，香精、防腐剂、荧光剂还不如不敷；如果你每天敷几百块一张的面膜，可能也未必能给脸上带来多么惊人的效果。

舒淇

敷完当时可能觉得皮肤特好，但每天坚持这样，皮肤真的会越来越脆弱，每天早晚都敷的妹子更要停一停了。你的肌肤自身修护屏障都已经非常脆弱了，一旦饮食作息不规律、压力大，立马爆痘。

物理防晒

更重要的是，敷完面膜不洗掉直接睡的宝宝，肌肤只会干燥敏感得更快一点。任何种类的面膜，敷完都务必进行后续护肤。哪怕你真的是犯懒了，只擦个精华液睡觉都行！

舒淇美照

当然敏感肌肤，跟日常压力也有关，压力太大时肌肤自身抵抗力会下降到最低，基本上一不注意就会开始起小疹子！这时候千万别用面膜敷它，放过面膜，简简单单补水保湿、防晒吧！

悦碧施作为西班牙药妆品牌在全球35个国家都有专柜，国内五星级酒店，如上海文华东方酒店和澳门的悦榕庄酒店都有美容SPA水疗中心。国内的精品店是在上海兴业太古汇，可以去体验这款防晒，非常滋润、护养肌肤，同时可以起到修饰肤色的功效，适合随时补涂。

运用雅漾创新Sunsitive光敏感防护配方，精简4种防晒剂为敏感肌提供三重保护，光稳定性强，持久长效防晒，防水防汗。不添加香料、酒精、对羟基苯甲酸酯和硅酮。适用于中性至干性肌肤。用量：按压7次，均匀涂抹于面部与颈部。

两大关键点，正确护肤方式请收好！

1、晨间洁面只用清水清洁

肌肤易敏感的妹子，芭姐建议你们早上只用清水洗脸，不用洗面奶，试一周观察效果。芭姐曾经就是总莫名其妙就过敏，脸颊微红一碰有点刺痛，自从早上只用清水洗脸，一个月后就真的完全好了。

舒淇肌肤好

当然晚上一定要认真洗脸卸妆的，毕竟一整天的粉底混合着脏空气氧化在脸上，卸妆油、洁面啫哩、洗面奶、洁肤水，少一样都会在化妆棉体现出来：你没洗干净脸。一周做一次清洁面膜，深层清洁毛孔也是必不可少的。

深层清洁修护，改善疲惫暗沉，重现迷人光彩。樟脑成分能消炎及清除毛孔阻塞，蜂蜜成分提供肌肤保湿效果，使肌肤柔软有弹性。甜杏仁精华减少皮肤泛红现象，有舒缓效果。

一般用法：避开眼周，薄敷约15至20分钟后，再以手指画圈去除干燥的面膜，或温水洗净。依个人肤况每周使用一到两次。消除眼部浮肿用法：以少量水稀释，涂抹于眼睛下方， 2-3分钟后再以浸湿的马姿林布轻轻擦拭干净。

舒淇自拍

2、护肤品以修复肌肤屏障为主，忌熬夜

不一定非要用写着“敏感肌”专用的护肤品，建议使用有修复肌肤、强健肌肤屏障的护肤品，提高肌肤的防御力非常重要。还有不要熬夜，这是比所有护肤品更直接有效的方式。

凝聚5000公升活源精粹水能和天然光芒叶精萃，活源精粹是所有碧欧泉产品的核心成分，具有卓越再生功效，深入肌底，令细胞更替新生。全新光芒叶精萃，激活肌肤保湿通道，抵抗肌肤氧化，提亮肤色。轻盈啫喱质地，即刻沁融于肤，呈现新生般健康光泽。

Q弹凝乳质地，轻薄不粘腻，水润融合科技瞬间修饰毛孔，打造哑光质感肌肤。含有的加拿大柳兰成分由内而外修护肌肤，舒缓治愈，重焕肌肤光采。地中海岩蔷薇被誉为“欧洲神草”，具有非凡抗氧能量，舒缓外在压力抑制肌肤炎症。透明质酸钠：掌状海带提取物、糖海带提取物，多重滋润肌肤长效保湿