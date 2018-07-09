露肉季开始 身体滑溜溜的秘密你get了吗

导语：“暴露”的季节又到了，没个大白腿大美背 你都不好意思出门！但是身体如果坑坑洼洼，鸡皮傍身……再美的腿，再美的背也无事于补！（来源：YOKA时尚网）

脸部滑溜溜 身体更要滑溜溜哦

好身材不能藏着掖着，但是拥有好的身体肌肤，是要平时多加保养的！

要知道，身体肌肤其实比脸部更加容易缺水！脸部的皮脂腺分泌，和身体肌肤比起，算是较丰富的，只要不要过度清洁、伤害肌肤，或者长时间暴露外不至于干裂。而身体肌肤身体皮脂腺分布较少，其中最稀疏、油脂分泌量最少的部位其实是下背部以及小腿前侧，也就是为什么这些部位也最常出现干痒困扰。

如何拥有滑溜溜的肌肤？

别浪费泡澡的时间

别浪费泡澡的时间

很多小仙女喜欢泡澡，因为它可以缓解疲劳，但是泡澡不是日常的，所以每次泡澡的时候不妨在浴缸里放入一些美白浴盐、精油等；这样身体会更加滑溜溜。

坚持涂抹身体乳

洗完澡后，全身的皮肤毛囊都是呈张开状态，所以这个时候一定要记得涂抹身体乳，这样肌肤才能更加保湿，没有坑坑洼洼的尴尬状态。半干的时候涂抹会更加有效果哦。

增加身体的保湿频率

增加身体的保湿频率

刚才说身体肌肤会更加容易干燥，所以身体类的滋养单品不能少。精油、沐浴液、身体乳都要从滋润度方面着重考虑。

LUX力士桃花浅香花香凝萃精油香氛沐浴乳

LUX力士桃花浅香花香凝萃精油香氛沐浴乳

芬芳桃花肌，双重桃花香氛迷人，千瓣桃红花香优雅白桃花香，三重魅惑，点滴融萃，奢选香氛层层释放

前调：清新果香

中调：甜蜜花香

后调：浓醇木质香型

调香大师Jee Hyun Suk倾心调配，桃花浅香捕捉了天然盛放的桃花香味。首先扑鼻而来的是清新柑橘柠檬气息，然后带你进入桃花园中，混合着淡淡的玫瑰、小苍兰和茉莉清香，然后被优雅的香草、檀香的东方香味包围。

KUYURA可悠然美肌沐浴露（恬静清香）

KUYURA可悠然美肌沐浴露（恬静清香）

洗完热水澡后，都能尽享肌肤散发出的那份专属于自己的恬静芳香与暖意宁静；保水氨基酸清洁配方与植物精油成分，去除不必要的角质、污垢之余，令身体皮肤如同面部肌肤一般水润柔嫩，抵御冬日干燥。

欧树多效滋养干爽护理油

欧树多效滋养干爽护理油

极简主义，多效合一，植物能量的抗氧化力，急速滋养肌肤。每天在淋浴后使用多效滋养干爽护理油按摩身体，有效滋养皮肤。

多芬舒心水润清爽水润沐浴乳

多芬舒心水润清爽水润沐浴乳

蕴含天然植物精华：普罗旺斯薰衣草精油+罗马洋甘菊精华，让肌肤沐浴清新自然，具有舒缓修护的功效。特含NutriumMoisture亲肤保湿成分，与肌肤天然保湿成分相似，最易被皮肤吸收。3倍超强渗透，水润滋养直达肌底部，沐浴后肌肤水水润润，肌肤Q弹。蕴含氨基酸类温和清洁成分，温和洁净、易冲洗。 突破性专利DEFI科技，清洁不伤皮肤，敏感肌肤，也能安心使用。