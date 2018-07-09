7种食物可做“天然洗面奶”

导语：你还在纠结哪个牌子的洗面奶对皮肤最好吗？你还在研究哪个牌子的洗面奶不含毒素吗？其实安全又富含营养的洗面奶就是我们经常吃的食物。这些纯天然的洗面奶绝对无害并且能够补充肌肤日常所需营养，还能达到不同的美容效果！（来源：瑞丽网）

土豆--深层清洁、祛痘

土豆--深层清洁、祛痘

对于油脂分泌过多的皮肤，不建议大家适应使用强效去油的洗面奶，因为去除油脂的同时也破坏了皮肤的锁水细胞，导致皮肤越洗越干，皮肤越干分泌的油脂就越多，从而造成了恶性循环。

生土豆中所含的淀粉成份是皮肤的天然保护伞，能控制油脂，锁住水分，保护角质层，延缓皮肤衰老。用土豆片敷脸还可以起到祛痘、祛斑、消除黑眼圈的作用。土豆片切得越薄越有助于皮肤吸收养分哦！

淘米水——美白去油

淘米水——美白去油

日常生活中，我们经常把洗过米的水直接倒掉了，其实淘米水是富含营养物质的。水洗掉了米表皮的营养物质，使得淘米水中富含米糠油成份。

米糠油中含有维生素E、维生素B、谷维素等物质。维生素E可以帮助肌肤抵抗黑色素，减少皱纹的产生，使肌肤保持年轻状态。油性肌肤的朋友也不用担心，淘米水中富含的维生素B族可以发挥去除油脂的功能。

黄瓜汁——去油保湿

黄瓜汁是瘦身的首选饮品，你知道用黄瓜汁洗脸也有神奇的功效吗？黄瓜中富含维生素E和黄瓜酶。维生素E可起到抗衰老的作用，而黄瓜酶具有较强的生物活性，可保持肌肤活力。

黄瓜中还含有丰富的水和维他命成份，想要肌肤保持年轻状态，就要不断的给肌肤补充水分。干性皮肤的朋友，推荐使用黄瓜汁给皮肤补水保湿哦。黄瓜汁中含有叶酸成分，孕妇使用黄瓜汁取代化学洗面奶洁面还可防止胎儿畸形。

蜂蜜水——细致毛

大家都知道蜂蜜水有润肠通便的作用，其实用蜂蜜水洗脸具有细致毛孔，排毒养颜的作用。蜂蜜中含有大量可以被皮肤直接吸收的物质，例如：氨基酸、酶、维他命、糖类。这些物质有助于修复皮肤表面的创伤并锁住水分，起到细致毛孔的作用。蜂蜜所富含的维生素B族同样可以起到清洁皮肤表面油脂的作用。

此外，蜂蜜和黄瓜搭配还有美白除皱的效果。所以，家里喝剩下的蜂蜜千万不要扔掉哦，留着洗脸会有意想不到的效果。

白醋——嫩肤除皱

皮肤容易出汗，细菌易附着与皮肤表面，白醋具有杀菌的作用。白醋中的醋酸可以软化皮肤角质层，起到嫩肤除皱祛斑的作用。

白醋在使用过程不要直接接触皮肤，只需在洗脸的温水中加入少许，使白醋的浓度降低，用来洗脸即可。特别提醒，由于白醋的酸性较强，角质层较薄的美眉请谨慎使用，以免伤害角质层。

长期用茶叶水洗脸具有美白抗皱的作用。茶叶中富含茶多酚成份。很多人不知道茶多酚是什么，简单的说茶多酚不仅仅是茶叶香味的主要来源，它还是是辐射的“天然克星”。长期坐在电脑前工作的上班族，可以在休息的时候用喝剩的茶叶水洗洗脸，有很好的防辐射作用。

茶多酚还具有清除自由基的作用，即抗衰老效应。茶多酚所具有的抗氧性明显优于维生素E的抗氧化性。在此，推荐大家使用绿茶水洗脸，因为绿茶中含有含450多种有机化合物，这些有机物具有保健、防病的功效。绿茶的杀菌消炎功效也是其他茶种所不能比拟的。

椰子油适合各类皮肤的人群使用，并且对皮肤不会产生任何的副作用。它最主要的功效就是保持皮肤水油失衡，对于复合型皮肤的朋友最有帮助。

椰子油对于改善皮肤干燥，松弛下垂，预防晒伤冻伤等问题都有奇效。它还可以解决各种皮肤感染问题，如湿疹、牛皮癣、皮肤炎等。