控油补水面膜的制作方法

导语：现在人们的生活好了，每天都像是过节的，所以吃的皮肤也油光锃亮的，皮肤很光滑，而且就是因为这样有的人油脂分泌的比较多，所以表现在脸部就会特别的油腻，所以就有了干性油性皮肤之分的，那么控油补水面膜怎么制作呢。（来源：pclady）

控油补水面膜一：鸡蛋柠檬控油补水面膜

材料：鸡蛋一枚，柠檬半个，苏打粉适量。

自制面膜：将鸡蛋滤取鸡蛋黄，柠檬榨汁，再与苏打粉一同混合调匀。清洁好脸部后，将做好的面膜涂抹于脸部，15分钟后用清水洗净。

功效：这款面膜具有深层清洁肌肤的功能，去除肌肤多余油脂，滋润美白肌肤。

控油补水面膜二：野菊花柠檬控油面膜

材料：野菊花10克，柠檬半个，面粉适量。

自制面膜：将野菊花洗净放入沸水中煮5分钟，滤取汤汁，柠檬榨汁。再将凉掉的野菊花汁与柠檬汁、面粉一同搅拌均匀，清洁好脸部后，将做好的面膜涂抹于脸部，15分钟后用清水洗净。

功效：野菊花具有良好的去油功效，这款面膜还具有美白滋润的效果。

控油补水面膜三：雪梨杏仁油去油补水面膜

材料：雪梨两个，杏仁油一勺。

自制面膜：将雪梨洗净切块，加适量清水放入锅中，煮熟透后，晾干压碎成泥状。再加入一勺杏仁油一同搅拌均匀。清洁好脸部后，将做好的面膜敷上，15分钟后用清水洗净。

功效：能去除油脂，使油性肌肤变得非常细嫩，同时还有治疗粉刺的作用。

控油补水面膜四：绿豆粉乳酪去油面膜

材料：绿豆粉20克，乳酪、纯净水适量。

自制面膜：将绿豆粉与乳酪、纯净水一同调和均匀。清洁好面部后，将做好的面膜均匀的涂抹上，15分钟后用清水洗净即可。

功效：绿豆具有清热解毒的功效，能去油祛痘，还有滋润肌肤的功效。