一键解决油光黑头毛孔 梳妆台就不能没有它

导语：夏天闷热，肌肤易出油，污垢堵在毛孔肉眼是发现不了的。长时间如此，一系列的肌肤问题一定会一触即发！想要完美清透的肌底，一切还要源于清洁！（来源：yoka）

炎炎夏日，肌肤最容易出油，毛孔堵塞肉眼是看不到的。所以长期如此，肌肤会出现一系列的问题，比如痘痘，泛红，闭口，马孔粗大，黑头等不能让你好好做女神的问题。

面对这么对肌肤的问题，很多人还会选择视而不见，甚至用叠加的化妆品来遮盖，这样的自欺欺人只会让肌肤问题越来越严重。

所以趁着夏日不要偷懒，清洁问题一定要做好！

很多人又说，我每天用洗面奶洗脸难道还不够？

当然不够，毛孔的这些污垢已经形成肌肤问题，洗面奶是没有办法彻底清洁毛孔里的脏东西！这个时候，梳妆台绝对不能缺少的就是清洁面膜！

最好选用泥状的深层面膜，要知道，它们可以有效的吸走污垢、油脂及死皮，畅通毛孔。绝对算的上是毛孔吸尘器！

要注意的就是，这些泥状清洁面膜是不可以天天敷，一周一到两次即可！

秘诀告诉你了，还不快快清洁起来！

科颜氏亚马逊白泥净肤面膜“YELLOWCAPTAIN熊猫队长”公益限量版 RMB280/125ml

白泥面膜是亚马逊白泥净致系列中的明星产品，从油性至正常肌肤均可使用，使用后降低毛孔能见度并调整肌理，吸收多余油脂并缩小毛孔。调理肌肤、净化毛孔、帮助清洁、改善多余油脂分泌等多功能于一身的神奇面膜。使用后肌肤呈现细腻、平滑及洁净。蕴含亚马逊白泥、库拉索芦荟叶汁、膨润土、燕麦仁粉等卓效肌肤净致成分。

Origins悦木之源活性炭毛孔净透面膜 RMB 200/75ml

快速吸附毛孔中各种残留，深层净澈，令毛孔保持畅通。 如同吸铁石一般，深层吸附毛孔深处的过多油质、污物和毒素，清透洁净毛孔，令肌肤免受外界侵害，减少暗疮形成。高岭土的一种，能有效吸出毛孔中的阻塞物和有害杂质，帮助恢复肌肤明亮透感。 及时滋润肌肤，在清洁的同时，强化肌肤保护膜，完善自身防护系统。

EVE LOM亮采洁净面膜 RMB410/50ml

获得多项美容大赏的肯定的明星急救面膜，深层清洁修护，改善疲惫暗沉，重现迷人光彩

Fancl T区毛孔细致面膜

以独特‘工’形剪裁设计的面膜，迅速对准T字位及鼻翼、面颊，紧致毛孔，同时源源为底层缺水肌肤补充大量水分，让肌肤回复水油平衡。蕴含天然成分‘绿茶精华’，其丰富的‘儿茶素’能迅速紧致毛孔，还原‘零毛孔’美肌。

Clinique 清洁面膜

这款泥浆式面膜能清洁及收细毛孔，舒缓肌肤敏感及发红，收缩和消灭已长出的暗疮，同时预防暗疮恶化及扩张，减低暗疮再生的机会，击散能引致暗疮的死皮细胞与过剩油脂。