圣经小姐姐给你的保湿攻略 你不来试试吗？

导语：韩剧里的小姐姐在高画质的严格考验之下，依旧零瑕疵！在镜头前、太阳底下，要让肌肤保持在最佳状态，李圣经小姐姐最重视的保养祕诀就是保湿赶快来pick一下吧。（来源：爱丽时尚网）

保湿攻略养肌术1：保湿精华必须

洗完脸后，如果只拍上化妆水，当下或许会觉得肌肤是Q弹的，但如果纸做到这一层保湿，恐怕会让你的肌肤越干！当化妆水蒸发的时候也会一起将你肌肤的水分带走，因此只使用化妆水绝对无法将保湿作好。建议挑选一罐精华，将水分直接打入肌肤底层，打开细胞之间的通道，油性混合偏尤的肌肤可以挑选质地清爽的精华液，如果是干性/偏干的人可以挑选有修护能力的精华，强化肌肤保湿屏障。

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保湿攻略养肌术2：封存肌肤水分

找一罐适合自己的乳液、霜，或是美容油，当作保养的最后一道步骤。不仅仅是让水分好好的待在肌肤里，也是让细胞之间的水循环可以不被外在因素像是空调房、艳阳下等干扰。当肌肤的水循环系统正常时，肌肤会分泌适当的油脂来保护肌肤，达到油水平衡的状态。一般来说，美容油、霜状质地的产品，比较适合干性肌肤，而偏油、油性肌肤的人则可以挑选乳液，或是凝冻状的产品达来到清爽保湿效果。

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