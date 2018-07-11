杨幂的脸好Q弹 黄子韬阮经天“捏过后”都这么说

导语：这个世界上总有些人的脸不受时间控制，比如杨幂。时间在她脸上仿佛停住了，每次出现在镜头前，都能保证脸颊水润、Q弹，到底是怎么做到的呢？一起去看看吧。（来源：时尚芭莎）

杨幂的脸好Q弹

黄轩！黄子韬！阮经天！

他们都爱捏杨幂的脸？

黄轩在《亲爱的翻译官》里的温柔捏

黄轩在《亲爱的翻译官》里的温柔捏。

黄子韬在《谈判官》里的霸道捏

黄子韬在《谈判官》里的霸道捏。

阮经天长孙无极的淘气捏

最近超火的扶摇里阮经天长孙无极的淘气捏。

被3位帅哥明星捏脸是多少少女们的梦想啊！不仅是因为她长得可爱，皮肤好也是不可忽视的一大要点呢！想知道她是怎么保持的吗？一起去看看。

杨幂的Q弹肌

杨幂的Q弹肌到底是什么？

水润、透亮还白皙！

杨幂的肌肤一直都处于喝饱水的状态

杨幂的肌肤一直都处于喝饱水的状态，滑嫩透亮。放眼望去满满的胶原蛋白。让她整体看上去即有少女的气息又活力满满！

就像果冻一样，透透的、有弹力

就像果冻一样，透透的、有弹力，而且面部红润饱满，感觉随时能捏出水来。

除了杨幂，还有她们

同样让我羡慕不已！

36岁的陈意涵， 这难道不是我邻居家刚高考完的小妹妹嘛？

34岁的林依晨

34岁的林依晨，听说在新电影《神秘家族》里演17岁的少女。直接给自己真实年龄除以2也太厉害了。

出道将近18年了的阿Sa

出道将近18年了的阿Sa，依然两颊饱满超级Q弹哦。

赵丽颖

圆圆的脸蛋真是赵丽颖的青春神器啦~

想要她们的同款Q弹脸吗？

芭姐来教你~

补水！补水！补水！

Point1：补水！补水！补水！

肌肤如果缺水的话，视觉上看上去就会干瘪显老气，甚至有时候还会出现恼人的干纹，所以我们一定要重视补水这个步骤，补水面膜、补水精华等一系列补水产品都要常备在身边。面膜两天敷一次就好，精华则是要坚持使用。

肌肤要白才能透

Point2：肌肤要白才能透。

使用美白精华是美白的一个非常好的方法。但是，美白精华的见效时间可能会比较慢一些，要做的就是日日坚持，等待效果呈现。当然，还有相比较更快速的美白方法，就是打水光针，当下就可以看到肌肤明显的更透亮了。

肌肤饱满细腻很重要

Point3：肌肤饱满细腻很重要！

脸部随着年龄增长会不再饱满，面部松垮也令整个人看起来“老”了许多，所以想显得年轻，肌肤饱满细腻很重要！我们可以选择营养更高的面霜和精华来足够的滋养皮肤，同时提拉紧致的产品也可以配合使用。

Q弹肌肤必备单品

这些你买了吗？

香奈儿山茶花保湿凝霜适用于所有肤质，针对敏感肌的效果更为突出。它能达到深层保湿、高效抗氧化的效果。是不会错的单品哦~

Fresh馥蕾诗红茶紧致盈透精华液可以帮助抵御污染及抗氧化保护、令肌肤更加透亮、减少细纹、细致毛孔、增加肌肤弹性、平滑肌肤质地、展现红润肤色、提供持续水润。是轻熟女生的护肤神器哦~而且fresh的产品配方一直健康安全。

Whoo后拱辰享雪玉凝水透面霜宛如鲜奶油般干净柔软的质地，使用后完全不会在肌肤上留下负担，在强烈紫外线环境下抑制黑色素生成，同时亮白肌肤、抗老化。

EVE LOM赋颜抚纹胶囊精华里面含有的三烯生育醇能帮助肌肤对抗自由基以及UV，透过降低胶原蛋白流失延缓衰老。划重点了！降低胶原蛋白流失哦~

看了芭姐的分析和种草，有没有一点保持Q弹肌的头绪了呢？往后余生，Q弹是你，胶原蛋白也是你哦~