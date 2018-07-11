佛系化妆水保湿舒缓镇定一次到位

导语：我的老天，天气闷热太阳这么大，肌肤不是爆油就是爆汗，平常的保湿工作也都有照做，为什么还是冒出痘痘、粉刺呢-不妨试试具有调理镇定功能的化妆水，在洗澡完立刻拍上，不只让之后的精华好吸收，也让肌肤可以恢复正常的代谢！（来源：爱丽时尚网）

化妆水是日常保养中最基础的程序之一，也算是所有女性这一生保养之路的生命之水！你相信吗-拍化妆水会上瘾呢，这是真的！看到过韩国妹子的保养法，说要拍七次化妆水把水拍进去，彻底让化妆水的成分进到皮肤里，虽然不知道是不是真的，但拍过化妆水后肌肤太舒服，太疗愈！

化妆水确实能让角质层在短时间内保水，但肌肤有自体机制，也会慢慢将多余的水分排除，涂抹再多保湿品也不会全部锁在肌肤里。

少量的酒精成分的确会带走一些表皮油脂，若干性肌肤的人使用有酒精的化妆水可能就会感到皮肤紧绷，但对一般性肌肤或油性肌肤而言，正常带有一点酒精成分的化妆水，其实并不会造成太大刺激或伤害。

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