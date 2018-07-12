40+的大S和蒋勤勤不显老 全凭这块肉？

导语：万众瞩目的新版《流星花园》终于开播了，听说这一版本的道明寺家道中落了，但那么帅还是原谅他啦。而最近另一位“杉菜”却和自己的老公上了一档虐狗节目，没想到又美回了少女时代？（来源：onlylady）

最近大S×汪小菲，蒋勤勤×陈建斌还有福原爱×江宏杰这三对明星夫妇上了一档慢综艺——《幸福三重奏》，其实就是一档虐狗节目啦，记录三对夫妇的有爱日常，而且三位30+的女主角都是名副其实的宝藏少女啊。

这个节目先是看的瓜哥狂磕狗粮，比如霸道总裁汪小菲和大S虽然已经结婚8年了却依旧甜蜜到倒牙。

而且录节目的时候，因为大S刚决定放弃自己的第三个宝宝，所以状态不是很好，汪小菲还特地发微博希望大家可以理解大S，实力宠妻狂魔没跑了。

毕竟汪小菲日常的画风不是晒老婆就是晒女儿，在节目里也是怕老婆累，很多事情都是自己上手去做。

毕竟面对大S这种甜美少女范的撒娇，即使女孩子都把持不住啊，大S虽然在节目里看起来还是少女感十足啊。

虽然现在因为身体原因可能稍稍有一些水肿，但是笑起来依旧是心动满满，没事在微博还大胆的晒出素颜，还是我们心里的那个偶像剧女主。

而另外的一对老夫老妻虐狗档就是蒋勤勤和陈建斌这一对了，因为蒋勤勤在录节目的时候还在带球跑，再加上陈建斌的反差萌，所以全程都感觉在带大孩子的既视感。

蒋勤勤在嫁给黄桑之后，也是属于半隐退的状态，没有太过多的出现在荧幕上，但是被称为“古装第一美女”可不是盖的，要知道琼瑶阿姨的眼光一直都是非常毒辣的，当年《苍天有泪》的萧雨凤是多少少女心中的最佳女主角。

颜值一直非常能打，《风云》里的第二梦，《还珠格格》里的夏盈盈，充满灵气的美。

而这次在《幸福三重奏》里，也是展示了20年前一如既往的神素颜，42岁依旧少女感十足。

至于福原爱和江宏杰这对无时无刻不在亲亲的跨国夫妻，瓜哥也是没眼看，甜蜜到爆炸。

而我们的“瓷娃娃”福原爱也是超可爱的，出道已经25年的她，可也是凭借可爱的两朵苹果肌，真正的驻龄大魔王。

到底是这么让这么一群30+，40+的女明星在一起拍综艺依旧少女感十足？原因就是在她们蓬蓬的苹果肌上。

40+还保鲜的秘密就在苹果肌

作为我们脸上最显年轻的一块肉，饱满的苹果肌对“逆龄”的效果真的非常明显。比如蔡少芬年轻的时候的苹果肌很饱满，显得少女感十足。

而现在苹果肌没有那么饱满之后，就会变成气势比较凌厉的御姐型。

而差不多同期的邱淑贞即使现在苹果肌也都还是比较饱满的，而女儿站在一起几乎也是没有“时差”，就是姐妹花两朵。

被姜文老师藏起来也无法掩饰美貌的周韵，也是因为饱满的苹果肌，美的征服全场。

另外一位“偶像剧”女王，林依晨也是因为两朵饱满的苹果肌，胶原蛋白感十足，再饰演高中生压力也不大。

而我们的大S二十年如一日的偶像剧女主感也是因为两颊饱满的苹果肌，即使是在因为减肥暴瘦的时候，苹果肌还是很饱满的。

而蒋勤勤在怀孕的时候身材微胖了一点，但是脸上也顺便变得“肉感”了一些，更加突出了苹果肌，从严肃端庄的母后再次变身少女了。

搞定苹果肌自带“冻龄感”

苹果肌并不是我们脸上的肌肉，主要是颧骨前的脂肪组织，“苹果肌”的位置是在眼睛下方二公分处呈倒三角状的组织，微笑或做表情时会因为脸部肌肉的挤压而稍稍隆起，看起来就像圆润有光泽的苹果，得名“苹果肌”。

拥有了漂亮的苹果肌，笑起来的时候会更甜美，当苹果肌偏高的时候看起来会更甜，也会更加“减龄”。

但是随着我们年龄的增长，胶原蛋白的流逝，我们的苹果肌也会变得干瘪，有的还会出现“笑肌断层”，看起来会显的比较严厉。

所以想要留住年轻感，一定要保住脸上的两块苹果肌，目前可以通过自身脂肪移植或者注射玻尿酸的方式来填充苹果肌，重回少女感，但是对于不想做医美的妹子们，可以通过一些按摩运动和化妆手段，丰满苹果肌。

30s按摩少女蓬蓬脸

在双手涂上按摩油和按摩霜，到双手温热；

两个手指弯成Y字，鼻翼往耳朵滑10次；

鼻翼向太阳穴滑动3次，抚平法令纹；

双手贴在面部（颧骨和太阳穴），向上提拉5秒，每天坚持蓬蓬少女肌get！

腮红大法轻松get苹果肌

如果苹果肌天生不够饱满的也不要担心，可以化妆“易容”出你的苹果肌。

想要打造时髦感的苹果肌，可以用向上的斜打式，配合高光效果会更好；

将腮红粉从鼻翼开始，向耳朵偏下的位置斜扫，这样的腮红不但能打出苹果肌，还能够显的脸小。

然后在眼角下方，腮红的上方用高光粉进行提亮；

如果想要更加甜美可爱感觉的，可以用打圈的方式打造出饱满的苹果肌。

先用高光粉在从鼻翼开始到眼部下方的部分打底；

使用腮红粉在脸上打圈，这样的腮红自然并且自带光泽感。