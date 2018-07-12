梦想中如毛孔吸尘器一般的单品出现啦

导语：毛孔粗大，黑头粉刺，闭口痘痘！你敢当近距离女神吗？素颜女神最忌讳的是什么？ 毛孔粗大，黑头粉刺！（来源：YOKA）

清洁不彻底就会印象肌肤状态以及后续的护肤品吸收！

如果说化妆使我们变美，变得更自信，那么清洁绝对是超级大辅助！

只有清洁到位了，无论是素颜还是化妆都能让你美出新境界！

除了平时的卸妆洗脸做好做彻底之外，也可以靠面膜来帮你加一把劲。

有句话说的好——不论黑泥、白泥，只要能吸附油脂、清除毛孔脏污就是好泥！

泥状面膜可以帮你更加彻底将毛孔里的污垢吸收的干干净净！让脸部更加呈现出亮白，干净的样子。 正因为泥状面膜有着超强的清洁力，所以建议一周用1-2次即可！

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亚马逊白泥净致面膜能有效调理肌肤、净化毛孔、帮助清洁，改善多余油脂分泌的神奇面膜。内含亚马逊白泥、库拉索芦荟叶汁、膨润土、燕麦粉等卓效肌肤净致成分。一款集有调理肌肤、净化毛孔、帮助清洁、改善多余油脂分泌等多功能于一身的神奇面膜。使用后肌肤呈现细腻、平滑及洁净。

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夏日油脂过盛，清洁面膜必不可少。欧树玫瑰洁面膜蕴含大马士革玫瑰丰富的活性分子及高岭土，深层清洁肌肤中的污垢及角质，轻松改善肌肤毛孔阻塞，告别肌肤黏腻感，使肌肤柔软及舒缓、更新肌肤状态。舒缓低刺激的配方甄选自然植物因子，有助于净化清洁皮肤上的瑕疵，滋润调理肌肤状况，令肌肤始终保持柔软净爽的触感。

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