舒淇赵薇跟火箭少女学编发

导语：要说最近什么最火，当然是《创造101》中C位出道的火箭少女啊！就在瑞酱已被小仙女们的浪漫编发着迷时，突然发现舒淇、赵薇也跟着偷师了最热少女团的同款发型，此时此刻就觉得女团们最爱的仙女发型有点不一般啊！必须给瑞酱的粉丝们带波发型安利了。（来源：瑞丽网）

要说舒淇、赵薇二人明明已是大龄姐姐的年龄段，却扮起了小仙女，嗯……还妥妥的hold住了这款造型，而且毫无违和感，挺美挺仙气儿，这就有点腻害了！

很好奇她们的浪漫仙女侧编发的发型灵感从何而来呢？瑞酱马上为你打开新一季的发型方向。

你造吗？

浪漫编发是火箭少女团的主打发型

瑞酱观察后发现，不少plmm都热爱精致的编发，这种浪漫系的元素妥妥成为了她们圈粉道路上的神助攻！Why？日韩最HOT女团丢你几个大栗子，让你瞬间秒懂。

日本AKB48-少女们的吸睛秘籍就是编发造型

擅长人海战术的女团中，AKB48每次舞台表演都会令人印象深刻，成员着装统一，舞步整齐，个人要如何在“人群”中脱颖而出呢？

仔细的观察，你就会发现，原来每位成员的发型风格各异，看似都在用展现柔美、浪漫卷为基础，却都编出不同的发型样式。每当有大屏幕的露脸机会时，你就会发现少女们的出众一面，而且发型更能突出她们的脸型特点，让整个人的气质都是不同的少女气息。

韩国女子组合-卷发拗造型更爱耍性感！

瑞酱翻出了12个韩国女团组照后，总结出了发型要点，因为都是高鼻、欧眼、瓜子脸，为了区分成员间的“撞脸”现象，只能用发型改样貌了。

韩国女团在发型上玩出的花样也是做到了教科书的级别，各种彩虹色发色搭配不同卷发，居然让每一个韩国女团的成员都有自己的鲜明个性。当然，与日本卡哇伊少女风相比，韩国妹子们更加向着性感方向发展。

火箭少女101-集结日韩style，造出浪漫编发更迷人！

与日韩女团的style不同，火箭少女101的出道为我们掀起了新一轮的发型潮流，更符合我们国人的审美观。十一位成员中，有十位留了长发的女生，每个人都有着属于自己的美丽标签，却共同诠释着青春、活力、正能量。

她们多以浪漫系的精致卷发扮靓，而某些重要时刻的来临，更发挥了编发的重要性，用漂亮的造型带给我们许多发型灵感。

例如↓

吴宣仪

吴宣仪虽然长相甜美，但在总决赛现场，她大胆突破，选择了亮片单侧编发，将恬静和朋克两种元素混搭，意外抢眼。

杨超越

虽然杨超越在出道的路上遇到不少争议，但她的颜值还是得到了众人的一致认可。总决赛现场的她一如既往走公主style，侧编发为她增添了不少温柔感觉。

孟美岐

孟美岐这次C位出道，顺利成为了火箭少女的队长。山支大哥虽然平时多以坚强的形象示人，但她其实也爱浪漫的软妹编发，浆果红系发色让她看起来更加光彩出众。

赖美云

赖美云的甜美范儿也得到了众多吃瓜群众的认可，她的泰迪卷刘海配以蓬松双马尾编发，更显俏皮动人。

傅菁

傅菁的多细辫编发造型与充满质感的灰粽系发色相搭，妥妥时尚公主范儿。

紫宁

紫宁也会在温柔的大波浪卷发基础上，添上一些小编发细节，恬静美丽。

舒淇、赵薇也get了浪漫编发的精髓，更加仙美逆龄了！

除了甜美系的女团小姐姐们，其实不少女星也热爱用浪漫编发给自己造型加分。就比如最近get了SNH48女团的少女编发精髓后，舒淇、赵薇也变身仙美派典范了。

舒淇

舒淇梳了SNH48赵粤同款发型，虽然赵粤的造型风格更加偏向朋克动感，但舒淇却get了发型精髓，慵懒卷+清爽侧编发，增加了飘飘然的仙美气息。

赵薇

紧跟舒淇步调的赵薇也效仿了SNH48冯薪朵的甜美编发，虽然在刘海上有了区别，但是整体风格上让赵薇更显甜美了，有一种少女的清新、浪漫感。

众女星紧追潮流 将浪漫编发花样升级

还有很多女星貌似嗅到了新一轮的发型风潮，也都纷纷将浪漫编发玩出了新花样。有些发型居然能让我们看图也能学上一招。

Angelababy

AB的公主扎发本身稍显普通，但不经意露出的细细麻花辫，却让整体造型的精致感提升不少。

杨幂

长发很容易显得沉闷，但大幂幂在耳侧加以精致的编发造型，瞬间增添不少仙气值。

迪丽热巴

热巴的巧克力棕发色与编发相搭，将她本就精致的五官凸显得更加令人印象深刻。

支招|精致仙女系发型，学会了就能秒杀明星款编发

仙女系编发对长发和短发菇凉都很友好，任何场合都超搭，在炎炎夏日更能使你成为人群中的焦点。如果你要问这个发型到底适不适合自己呢？瑞酱告诉你，发型就是“门面”，“装潢”一下总会有吸睛的效果。

在举例了辣么多的明星发型后，作为手残党的瑞酱都能梳个侧分卷马尾单加一条细细三股辫，瞬间变得洋气了不少呢！

浪漫仙女编发的精髓就是在浪漫卷的基础上，加一条细细小辫子即可。

那么问题来了，如何编小辫呢？↓

细细两股小辫技巧

头发分成两股。用右手扭一下，然后把扭的那股放在上面（如图），整个发型的操作要紧，但不能紧的变形扭曲。然后在发尾的地方用皮筋固定起来，也可以找个自己喜欢的发圈缠绕住。

三股瀑布小辫技巧

抓取三股头发，先编一个三股麻花辫，再抓取一股头发和麻花辫中从上往下放的头发混合，一起放到下方，自然下垂，重复步骤。

背口诀编四股辫技巧

先将头发均分成四等分；然后按照2和3交叉、3和1交叉、2和4交叉的顺序编头发。

打好了编辫基础后，想要跟风明星style就能分分钟搞定啦！