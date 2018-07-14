夏天的护肤大忌你一个个全中 要怎么破？

导语：夏天啊真是好。阳光不呼唤就天天有，心情也跟着灿烂起来。各种今夏最时尚装扮上身，海岛游浪一个！没有假期？那找个网红泳池，美美地刷个朋友圈总少不了。（来源：yoka）

什么打伞、戴帽子涂防晒真的是麻烦又不洋气呢~明知道过一会儿就得补涂防晒，可常常懒癌发作，安慰自己谁还不是个喜欢拥抱阳光的小麦色仙女了？ 坑一：防晒不做好，一夏老十岁。

就算不出门，陪他吃个宵夜也是超愉快的夏日夜生活对不对？堆得高高的小龙虾，浑身闪着油炸后沐浴过重口味调料的光，咔一张照“深夜放毒”po 个九宫格也是常有的事。坑二：高油高盐高糖食物，是危“肌“四伏的一大原罪。

还有最近每天刷爆朋友圈的世界杯，作为一个真·球迷的家属，总要用越夜越美丽的姿态表示支持吧~讲真不看球的时候你不也是晚上11点躺上床，一刷刷到一两点睡。然而，无尽夏夜只是一种错觉。糟糕的不规律作息彻底把你带入了第三号大坑：熬夜肌肤独有的干燥缺水，暗黄皮肤和黑眼圈，另外附送皮脂腺分泌旺盛带来的痘痘。

再加上夏天怎么也离不开的空调......真是集齐危“肌“四伏四重罪啊！不知不觉间，从肌底悄悄开始发生的微损害令人难以忽视，皮肤开始黯淡，失去通透感，油脂分泌也变得任性，毛孔变大，肌肤也渐渐失去弹性，变得脆弱。

要素颜美？还要美得饱满紧致，轮廓清晰满满少女感？此时此刻，除了把不良的作息饮食习惯矫正过来外，你最需要的是“维稳”，“保湿”，“修护”，重现肌肤活力！