宋慧乔一天一面膜 怪不得她又Get了一个“弟弟男友”

导语：宋慧乔婚后第一部新剧《男朋友》将搭档暖男代表朴宝剑，两人时隔两年双双回归荧幕，有了国民老公还不够？乔妹又收获了一名“弟弟”男友！你看好这对姐弟恋CP吗？（来源：时尚芭莎）

韩媒报道，tvN水木剧《男朋友》将由宋慧乔和朴宝剑联袂出演，《太阳的后裔》后时隔两年宋慧乔终于回归电视剧！芭姐对这对“姐弟恋”CP超级期待！

不过芭姐有些担心，两人整整差了12岁，乔妹的颜值真能不让人跳戏？然而看到了她近期参加活动的照片，总算放心了！

这颜值我是服气的！一贯的好皮肤还是嫩到可以掐出水来，满满的胶原蛋白都快溢出屏幕了！和小鲜肉同框完全看不出来年龄差嘛！

从《浪漫满屋》到《蓝色生死恋》，宋慧乔的皮肤一直都令网友们艳羡不已，出道二十多年始终像少女那么白嫩，一点变老的迹象都没有！你一定也很好奇，36岁的她是如何保养的？

面膜！面膜！面膜！

重要的事情说三遍！

芭姐从宋慧乔的随笔集《慧乔的时间》中找到了答案，她说道：“一天贴一次面膜，是我唯一可以做的皮肤管理。”

明星们都有各种微整、水光针和大牌护肤品的加持，为什么还是离不开面膜？

因为面膜是一次集中给肌肤补水修复的过程，这个效果是任何水、乳、霜都无法替代的。

现在知道面膜的厉害了吧，但是用错误的方法敷面膜可能会让你越敷越老！想变成“乔妹”，还得先学会“敷面膜”！芭姐来教你！

方法没找对

一天敷十片也白搭！

敷脸之前先打底

不管是涂在脸上的面膜，还是面贴膜，我们都建议你在使用之前先进行日常的护肤步骤——化妆水、精华液，随后再使用面膜。

因为这些步骤能够调整皮肤环境，让面膜的成分更容易吸收。同时面膜又能帮助之前涂抹的精华液更好地推进到肌肤底层，起到更好的效果。

有一点要注意的是，打底使用的精华最好和面膜为同一功效，这样才能让两个单品的效力都发挥到最大。

面膜时间不能久

除了免洗或是可以过夜的面膜，所有的面膜敷脸时间都不要超过15分钟（特别是贴面式面膜和清洁面膜）。

因为皮肤的吸收能力是有限的，当皮肤已经吸收到所需要的水分和养分之后，再给予更多的精华除了浪费之外，还可能会造成皮肤敏感。

如果你觉得敷到15分钟后面膜上还残留有许多精华液，可以将他们来涂抹身体的其他地方，也算没有浪费啦。

至于泥土面膜，我打赌你绝对不会想要敷到那么久，因为这种面膜干燥之后会让皮肤产生紧绷感不适的感觉，一般彻底干燥就能清洗啦。

敷过之后先不洗

很多人觉得敷完之后皮肤很粘，所以用完面膜之后都会洗脸，殊不知这样会把好不容易涂抹到皮肤上的有效成分都洗掉，等于面膜白敷！

精华液停留在皮肤上渗透到皮肤底层是需要时间的，通常面贴膜在揭开之后还会残留一些精华液在脸上，这个时候可以配合一些简单的按摩，比如轻轻打圈，或是轻轻拍打脸部，加速皮肤的血液循环能够让皮肤更快地吸收这些有效成分。

如果残留的精华液实在太多，可以用纸巾或化妆棉轻轻擦拭皮肤，减轻黏腻的感觉，但是千万不要洗脸哦！

按摩的方法很简单，只要用指腹在脸部打圈即可，要记得的事，任何按摩的方法都要向上提升，而不要往下拉扯。

和乔妹一起高效护肤，

没有这几款面膜怎么行？

所谓一款主打玫瑰保湿成分的面膜，它添加的可都是货真价实的玫瑰哦~功效有补水保湿、美白、改善肤质，每周使用两到三次，坚持一个月可以看到明显变化~

可以解决肌肤暗沉的困扰，特别添加的全新美白成分珍珠山参，能有效渗透如肌肤内部，淡化黑色素，还你一个净白透亮的肌肤~

贴合度超好，敷在脸上很有光泽，达到立竿见影的效果，面膜中蕴含的精华能够透过肌肤温度快速传递到肌肤内部。用完以后可以明显感到皮肤变得紧致，而且肤色很亮很润~

以丰润的高保湿效果提升肌肤张力，使你的肌肤亮泽，满溢着透明感~提升弹力感的同时，充分紧致肌肤，令肌肤由内侧充盈着饱满的张力感。

虽然不能嫁给宋仲基，但你还能拥有和乔妹一样的好皮肤~快把面膜敷起来吧~