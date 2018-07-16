清爽不过三秒？5大好习惯让你远离夏日油腻

导语：夏日最怕的是什么？当然是肌肤出汗、出油，负荷极大！想穿最清凉的衣服，却常常遇到肌肤油腻腻，导致衣服贴身的小尴尬。到底夏天该怎样轻松护理出爽滑的身体肌肤？快来自测一下吧！（来源：时尚芭莎）

夏日出油Hold不住了

快来认证你是否拥有舒爽肌肤！

你有以下问题吗？

1、高温天气易出油出汗

2、皮肤表面有颗粒、不顺滑

3、经常滋生粉刺、闭口、暗疮

4、头皮屑滋生，常常感到闷痒

如果你的皮肤状况出现了其中两项（及以上）问题，那么你就不是爽滑肌肤~

到底该如何Get爽滑肌肤呢？

什么是爽滑肌？

爽滑肌当然就是在炎炎夏日仍然能保持清新一整天，自然有光泽。摸着像初生的小baby一样细腻顺滑，可以畅快呼吸还不失干爽清透。既能远观又能近看，保管你挑不出任何瑕疵！

到底该怎样摆脱这些恼人的问题？芭姐教你五招制敌！

没有爽滑肌？

那是因为你缺少这些好习惯！

热水澡？YES！ 冷水澡？NO！

保持舒爽，从日常护理做起。冲个冷水澡来消暑解热？绝对昏招！合适的水温应该在40℃左右，因为被太阳晒红的肌肤受到25℃以下的冷水冲击，会形成应激反应，肌肤的毛孔瞬间关闭，多余的汗水和皮脂都被封存在毛孔深处，不仅洗不干净，还会导致夏天背部、手臂外侧、前胸等部位痘痘和闭口粉刺的多发。

冷敷大动脉让你全身清爽！

想要全身迅速降温？有一个办法很奏效，用浸透了凉水的毛巾敷一下身体各处裸露在外的大动脉。比如脖颈两侧、踝骨内侧、手腕上等。保证肌肤免受燥热、黏腻的伤害。你也可以打开凉水龙头，冲击两手手腕上的动脉各一分钟，就能让上身不再汗水淋漓。

按时去角质

如果你抚摸肌肤时，感到身上有密密麻麻的细小颗粒，那你就是传说中的“鸡皮肤”体质啦。冬天皮肤干痒，起细小皮屑，摸起来粗糙。夏天时经常日晒，甚至还会造成小颗粒色素沉淀。虽然都对健康没有什么影响，但是真的很不美观。

想要解决问题？很简单，按时使用角质护理产品，根据自身体质一周进行1~2次。千万不要使用太过频繁，会破坏皮肤角质层的。

凉爽喷雾随时降温！

高温天出门五分钟就汗出如浆，肌肤分泌的汗液和油脂如不及时洗去，会黏附在肌肤表面，不仅会令肌肤看起来油腻、黯沉，而且汗液中的盐分和氧化皮脂，都会倒吸肌肤本身的水分，加剧肌肤的内在灼热。

大家可以在包包里常备小型降温喷雾，随时给皮肤降温。如果不便携带喷雾，也可以用湿纸巾擦去肌肤上的汗渍和盐分，同样也能达到效果。

洗澡涂两遍沐浴露

夏天的洗澡频率，最好控制在每天一到两次，另外，选择合适的沐浴产品很重要。千万不要长时间使用皂基产品，以免过强的清洁力破坏肌肤的酸碱平衡。非皂基的沐浴露，最好用含有薄荷、青瓜、金银花成分或者是冰凉因子的沐浴露，让肌肤迅速降温，洗出清凉舒爽。

接着用含有植物精油、深海藻类和维E保湿精华的沐浴露，再清洗一遍。能有效缓解频繁清洗造成的肌肤干燥，令肌肤光滑水润。

头皮舒爽身体一定差不了

身体舒爽肌肤不要忽略了头部，头部闷热油腻，直接影响身体的舒爽。除了出门前带上透气的藤草遮阳帽外，还可以在头发上喷一点头发精油喷雾，开启吹风机的冷风档吹风降温，可非常有效地降低发丝与头皮的温度，带来爽洁感。

另外在夏天每天使用含有茶树精油、山梨醇衍生物和金银花成分的洗护产品，可令头皮和发丝及时感受清凉感，消炎、舒缓并清理多余的头皮油脂。

拯救皮肤原来这么简单！

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快快跟芭姐一起来美肤吧！一起获得爽滑肌哟~