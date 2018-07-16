使用精油的这4个方法你知道吗

导语：精油如何使用呢？宝宝们只知道精油可以用来助眠和护肤，精油的使用方法其实很简单。就跟她们一起来学学使用精油的方法吧！（来源：pclady）

精油的使用方法 这四个方法你知道吗

精油如何使用呢？宝宝们只知道精油可以用来助眠和护肤，精油的使用方法其实很简单。就跟她们一起来学学使用精油的方法吧！

1/按摩法。按摩法是大众认知较多的，也是使用最多的方法。可以将精油按摩于面部，也可以将精油按摩于身体，一般精油按摩的最好时机，是在洗完澡后3分钟以内。

2/嗅觉法。熏香法：加入几滴精油于香薰灯中，可以净化空气，舒缓心情，还可以助眠。手帕嗅吸法：在毛巾或者手帕上加入几滴精油，然后嗅吸即可。蒸汽熏洗法：在盆中或者大碗中加入几滴精油，然后用毛巾盖住，将头升入其中熏吸，对于治疗感冒有很好的效果。

3/沐浴法。泡浴：在浴缸或者是澡盆中加入几滴精油，然后进行泡澡即可，注意泡澡时间不宜超过20分钟。沐浴：在浴巾或者浴球中倒入沐浴露，然后加入3-4滴精油，然后搓洗全身即可。足浴：在泡脚水中加入3-4滴精油，然后进行泡脚，可以有效缓解疲劳，和去除脚气。

4/喷雾法。喷脸：在喷雾瓶中加入几滴精油，摇匀，之后就可直接喷于面部或者身体，建议比例是10ml喷雾加入3滴精油，以此类推。净化空气：加入几滴精油于纯水中，然后喷洒于空气中即可。