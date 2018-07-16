导语：痘痘实在是个烦人的东西，别看体积不大，却能留下后患无穷。且不说痘痘生长时脸上坑坑点点的难看， 即使痘痘下去了还会留下可怕的痘印难以清除。（来源：pclady）

自制6款去痘印面膜

珍珠粉+鸡蛋清去印法

珍珠粉和鸡蛋清都是我们熟知的美白良品，将两者混合，不但肌肤会越来越柔滑，痘痘的痕迹也能慢慢变淡。而且价格低廉，简单易行。

操作方法：（1）取一枚生鸡蛋，将蛋清沥出并和一小勺药用珍珠粉混合。

（2）避开眼部和唇部，均匀涂在脸上。

（3）尽量涂厚一点，不然会很快干掉，15 到 20 分钟后洗掉。

试用感受：此面膜不太适合干性肌肤的 MM 使用，因为珍珠粉和蛋清都不够滋润，虽然能得到一定的去痘印效果，但用后感觉脸部很干。

酸奶去痘印法

这是个十分简单的方法，但需要长期坚持。酸奶尽量低脂或者脱脂，避免养分过多产生脂肪粒。

使用方法：（1）不需要特意准备酸奶，就用每次喝剩的即可。

（2）涂在有痘痘印的地方上，可以直接过夜，第二天洗掉。

试用感受：坚持用了一个月后觉得痘印真的有点消退，至少不是那么红了，长期坚持应该效果更佳。

土豆片去痘印法

这是小主妇们十分喜欢的去痘印方法，每次做土豆的时候可以趁机去去痘印哦。

使用方法：

（1）将土豆洗净，切下薄薄的几片，注意一定要切的很薄，不然很难挂在脸上，而且吸收效果也不好

（2）贴大约 15 分钟即可，取下冲净。

试用感受：此方法只适合痘印的初发期，或者痘印本身较小较浅。如果已经形成凹陷的痘印则效果不太明显。

苹果去痘法

如果你的肌肤上有痘痘或是痘痘印，那么这种处理方法再简单不过了。一周使用两次就好，选新鲜的苹果为佳。

使用方法：

（1）先将沸水倒在一片苹果上，等几分钟直至苹果片变软。

（2）再将之从水中取出，待其冷却至温热时贴于痘痘印上，保持 20 分钟。

（3）取下，脸用清水洗净。

试用感受：简单易行，效果也不错，特别是预防痘印的效果最好。当脸上痘痘刚发的时候，用此种方法祛痘能使痘痘迅速成熟不留痘印。

白芷粉+绿豆粉消痘法

这是电视上介绍的汉方美容配方。是纯中药的配方，因此质地温和、不刺激，而且原料易得且价格便宜。

使用方法：将白芷粉和绿豆粉按 1：1 的比例混合调匀，然后敷在脸上，15-20 分钟后洗净即可。用温水调效果最好。

试用感受： 是我目前用过的祛痘 diy 面膜中最好的一个。 用后第二天大痘痘就能变成小痘痘，痘印也会变淡变小。而且还有一定的美白效果呢。

盐水+牙膏去痘法

使用方法：

（1）取一条洁净的毛巾，将其浸入淡盐水中，待其完全浸湿后敷在痘印多的地方。水温以稍烫为宜。

（2）敷后再在长痘或者有痘印的地方抹上一些中草药牙膏即可。

试用感受：生理盐水的消炎作用是众所周知的，而牙膏中更是含有抑制牙龈红肿、收敛疮口的有效成分。这个方法别看简单单对付急性的痘痘和痘印是十分有效的。