喜提“明星祛痘”宝典 搞定痘痘乔欣只花了30块钱

导语：给夏季肌肤烦恼排个名次，痘痘闭口肯定稳居前三，就连力求完美的明星们也难逃魔咒。不少明星也在社交网络上分享了她们的战痘心得，不妨来看看她们都是怎么做的。（来源：海报时尚网）

乔欣

乔欣：搞定闭口痘痘只用了30块钱

在看到乔欣的分享前，完全没想到她居然也是容易长痘长闭口的那一挂，平时看她的素颜自拍感觉皮肤非常好呢。如此看来，她分享的祛痘去闭口方法应该非常值得尝试了吧。

乔欣小红书截图

乔欣分享的祛痘方法十分接地气，生理盐水+白色祛痘洗剂，一共才30块不到！日常对付闭口痘痘她会用生理盐水兑白色祛痘洗剂湿敷，镇静消炎效果非常好，但使用后蜕皮。如果十分介意暴皮这件事儿，也可以用棉签点涂在闭口或者痘痘的地方，效果同样不错。

乔欣小红书

乔欣分享的这款白色祛痘洗剂是医院开的，小仙女们不要随便去某宝淘货哦。海豹君悄悄咪咪看了下，上面写着上海交通大学医学院附属医院，小仙女最好去医院购买哦。

乔欣私照

除了湿敷外乔欣也分享了她的另一个去闭口祛痘方法，就是定期针清避免痘痘大规模爆发。乔欣说她发现有闭口或者是痘痘如果不去理他让它自然好，会在一个地方反复长，所以她会定期去美容院把闭口和痘痘清理干净。需要提醒的是针清有创口，所以一定要去正规的美容院，不要在家自己随便做，处理不好很容易留下印子。

欧阳娜娜：清洁祛痘美白三管齐下

欧阳娜娜

欧阳娜娜也经常在小红书上分享平价美妆好物，作为青春期的小姑娘，长痘也是很常有的事情，对付这个问题娜娜有她自己的解决方法。

欧阳娜娜小红书截图

欧阳娜娜推荐祛痘产品：狮王祛痘膏

狮王祛痘膏

如果是脓包型红肿型的痘痘，欧阳娜娜会使用这款狮王祛痘膏来对付它。白色乳膏状，比较温和不刺激，洁面后点涂在痘痘上就可以了，具有催熟痘痘的效果，不过因为比较温和所以效果会来得慢一些。

欧阳娜娜推荐祛痘产品：曼秀雷敦Acnes25祛痘膏

这款曼秀雷敦Acnes25祛痘膏则是用来对付闭口和小黑头的。是比较浓稠的膏状，效果也来得更猛烈一些，使用后会有一些蜕皮的现象。

欧阳娜娜推荐祛痘产品：Thursday Plantation茶树祛痘凝胶

这款Thursday Plantation茶树祛痘凝胶也是娜娜非常推荐的一款祛痘产品。主要成分就是茶树精油，具有很好的消炎效果。白色凝胶质地也十分水润，是属于温和祛痘的类型。

Thursday Plantation茶树祛痘凝胶

网友的使用对比图

出了消炎镇静外，也具有但画痘印的效果。从其他网友的使用对比图上来看，效果还挺明显的，使用四天后痘痘痘印基本上就好得差不多了。

欧阳娜娜

除了使用祛痘产品外，欧阳娜娜也十分注意深层清洁，会定期使用清洁面膜疏通毛孔。其次在痘痘消退后会使用美白精华，防止黑色素沉积形成痘印。这一套保养方法可以说是一套很完整的“战痘”流程了哦。

范冰冰：不愧是最火美妆博主

范冰冰

作为小红书上最火的明星美妆博主，范冰冰写过一篇超级详细的“战痘”心得，让我们一起来回顾一下她推荐了哪些祛痘好物吧！

范冰冰推荐祛痘产品：TAKAMI角质美容液

在被范爷推荐前，其实TAKAMI角质美容液就是一款小有名气的祛痘产品了，有了范冰冰同款的Title加持估计要变爆款了。看名字就能知道，它是属于角质调理产品，主打功效是去闭口。

TAKAMI角质美容液

使用方法非常有讲究，是用在护肤的第一步，也就是涂抹化妆水前使用。质地特别水，丝毫不油腻，使用后一定要等三分钟才能进行后续的保养步骤，这样会让精华更好的被吸收，起到疏通毛孔的作用。不少网友都表示，它对去闭口还是挺有效果的，会让角质层变得健康，皮肤透明度和细腻度都有显著提升。

范冰冰推荐祛痘产品：Mario Badescu祛痘精华

范爷推荐的第二款产品Mario Badescu祛痘精华就有一些小众了，不过被许多用过的网友誉为祛痘神器。祛痘效果超级好，尤其是红肿型和冒白头的痘痘，基本上第一天晚上涂抹了第二天就会好一半，也有淡化痘印的效果。

国外网友的使用对比图

海豹君在外网上找到了一位网友的使用对比图，祛痘效果让人超级惊艳！原来满脸都是脓包痘痘，在用过这款精华后基本上都消失了，也没留下什么痘印，不说了海豹君也要去买一瓶以备不时之需。

精华液和粉色祛痘粉末组成

不过需要注意的是，这款祛痘精华是由透明的精华液和粉色祛痘粉末组成的，但在使用时不能混合均匀！要让粉末沉淀下来，然后用棉签蘸取粉色粉末点涂在痘痘上。有网友反映在使用时会有刺痛感，而且会扒干，第二天上妆时可能会起皮，所以在使用后要做好保湿工作。

范冰冰推荐祛痘产品：OliveYoung痘痘贴

除了祛痘产品，范冰冰还推荐了这款OliveYoung痘痘贴。OliveYoung是韩国的化妆品专卖店，有些类型屈臣氏，这款痘痘贴应该是属于自营产品。它有非常多的尺寸，可以根据自己需求购买。这款痘痘贴最大的特点就是十分隐形，可以达到贴上后自己都找不到贴哪儿了的程度。

范冰冰推荐祛痘产品 OliveYoung痘痘贴

它的祛痘功效其实非常一般，但是非常推荐在挤过痘痘之后使用。它会吸收痘脓和血水，防止痘痘里的细菌二次感染，如果中间的部分变白的面积比较大，就说明该更换痘痘贴了。其次如果有豆痂也可以用它，防止自己手贱反复扣痘痘和豆痂。

对于祛痘海豹君有话说

想要快速的将痘痘镇压，除了使用高效的祛痘产品外，以下几点也要注意哦。

一、保持正常的角质代谢

长痘了就说明你的角质进入了不能正常代谢状态，所以特别容易爆豆的人一定要注意角质调理。可以选用一些温和的角质调理液或者角质调理精华，每周使用一到两次，这对维稳肌肤非常有帮助。

二、注意防晒

阳光中的紫外线，一旦经痘痘的伤口直射穿透表皮层，就会在伤口部位形成黑色的斑点，也就是我们常说的痘印了。虽然痘印的形成不一定都是因为阳光照射，但如果没有做好防晒，留下痘印的几率就会大大增加。在有痘痘的时候可以选择一些温和的物理防晒，防止刺激痘痘也能给与肌肤防护。

三、忌生冷保持饮食清淡

对付痘痘其实是一个外养内调的过程， 爆豆后尽量不要吃辛辣、油腻的食物这些会让体内炎症更厉害。另外甜食和冷饮最好也不要吃，糖分也是引起痘痘的元凶之一哦。

四、保持规律的作息

熬夜、情绪焦虑都会使得体内荷尔蒙失调，是油脂分泌激增，痘痘更容易形成。成年人也要保养每天七个小时的睡眠时间，最好不要错过晚上11点到2点的睡眠黄金时段。

祛痘神器海豹君Pick这些：

薇姿 （Vichy） 魔焕水

薇姿 （Vichy） 魔焕水

售价：RMB 255 / 100ml

产品详情

薇姿魔焕水适合夜间使用，可以连续每天晚上使用，是一瓶美白的夜水。其主打功效为：智慧识别，一抹魔术焕亮，迅速提亮肤色，赶走暗黄、痘印。魔焕水中含有的“智慧焕亮组合”更为智能，可以逐层逐块地自动扫描角质层中的蛋白丝，当识别出其为老废角质的蛋白丝时，自动对其延迟断裂的蛋白丝进行溶解，帮助其脱落，而不会伤害到健康的角质细胞。这样的智能，既温和又有效，在家完全可以自行操作，不用担心误操作带来的伤害。

理肤泉 （La Roche-Posay）素颜霜精华

理肤泉 （La Roche-Posay）素颜霜精华

售价：RMB 240 / 40ml

产品详情

针对炎性痘，痘印及肤色不均问题 清痘消炎复方“烟酰胺+吡啶酮乙醇胺盐+辛酰水杨酸+亚油酸”：抑制细菌；控制炎性痘痘生长，预防色素向表皮扩散； 专利防痘印成分“玻瑟利PROCERAD”：抑制黑色素形成，预防痘痕痘印生成，同时缩短炎症反应和红斑生成时间； 矿物质颜料：缓解肤质不均，遮盖瑕疵，不易堵塞毛孔，肌肤重现柔滑透亮素颜光彩。

BABY QUASAR BLUE蓝光祛痘仪

BABY QUASAR BLUE蓝光祛痘仪

售价：3150RMB

产品详情

BABY QUASAR BLUE采用415nm高纯度、高功率能量的蓝光，直接照射肌肤，杀死细菌，为新生细胞提供一个适合的环境，减少痘痘、粉刺，淡化痘印，预防痘痘复发等功能。