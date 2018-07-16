刘亦菲V脸强势回归 只要这里瘦你就比别人好看

导语：说到刘亦菲，你肯定会想到一个词——“神仙姐姐”，毕竟刘亦菲的仙女形象实在是太深入人心了。听说最近她更瘦了，脸小的不行？她怎么做到的？（来源：时尚芭莎）

刘亦菲V脸强势回归

好久不见甚是想念，

神仙姐姐出关了！

刘亦菲变美了

刘亦菲为拍摄迪士尼真人电影《花木兰》而进行封闭训练，好久不见的她终于出关了，想念仙女姐姐吗？

刘亦菲又瘦了好多

贴心的她知道粉丝很久没见到她，活动结束后还特意出来见粉丝，甜甜的笑着和粉丝打招呼，心都化了有没有！现场粉丝惊呼，刘亦菲又瘦了好多！

脸真的好小

看到现场图的芭姐也被美到了，她的脸真的好小啊！不见一段时间，神仙姐姐依旧优雅，身穿牛仔连衣裙的她明显清减不少，脸部的线条更紧致了！

她不但瘦了身，

还瘦了脸？

刘亦菲的脸还是很小很精致

在“刻薄”的镜头下，她的脸还是很小很精致，一个侧脸简直美得不像话，事实证明，女神还是女神！

整个脸部显得有些肿

之前的刘亦菲脸也很美的，但是下颌的线条没有现在明显，整个脸部显得有些肿，看起来更可爱一些，“仙气”并没有现在这么浓。

下巴尖了，脸部的线条更精致了

怎么她不但身上又瘦了，脸也能瘦这么多？下巴尖了，脸部的线条更精致了，你就说，羡慕不羡慕！

相信很多小仙女都有着“脸胖”的烦恼吧！明明不到100斤，脸一胖却显得像120斤？不管怎么减肥，脸部还是没有什么变化。没关系，芭姐来教你变成小脸！

动动小手脸就能瘦！

什么？你不相信？

重点一：活动脸部肌肉

手指并拢，由颧骨下方沿着鼻子两侧向额头按摩。

在鼻子两侧打圈按摩，顺时针逆时针来回打圈。

用手掌根部由鼻子两侧向耳根按摩，再向下按摩，另一只手固定另半边脸。

重点二：紧实脸侧肌肉

用手掌根部从鼻子两侧向太阳穴按摩，再从下颌处向下巴按摩，来回5遍。

把手指张开，将脸两侧的肉又中心向上提拉，两手交替，重复5遍。

手指合并稍稍用力，又鼻子两侧向太阳穴按摩，锻炼脸侧肌肉向上提拉，重复5遍。

重点三：消除双下巴

手指又下巴向内往鼻子两侧打圈，在鼻下稍作停留。

四指并拢，大拇指张开卡在下巴下方，由下巴中心向耳朵按摩，可适度用力，消除双下巴。

精致的女孩不能输！

想瘦脸还得有它们~

可以帮助按摩~舒缓紧张肌肤，加强面部循环，可以促进产品营养成分的加速吸收，紧实肌肤轮廓~

用这个产品搭配刚刚的按摩手法，效果更好哦~这款面霜有提拉紧致的作用，含有各种精华成分，可重塑你的脸部线条，使轮廓分明~

啫喱质地很水润，延展性很棒，所以很适合进行全脸按摩~神奇的事！它刚上脸时是啫喱感，但是按摩开后一下变成了水状一点不粘腻~

可以增加肌肤的活力和弹性，紧致提拉，配合按摩手法用完后可以明显感到皮肤变紧致了，同时还可以让皮肤更加有光泽~

神仙姐姐瘦身也瘦脸的方法你get了吗？终于可以做小脸仙女了~