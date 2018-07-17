素颜宋茜上线 夏季护肤划重点

导语：炎炎夏日，面部出汗出油等困扰让不少姑娘恨不得能够天天素颜出门。最近宋茜就在微博上PO出了一组素颜照，想要素颜也出众，夏日护肤自然不能马虎！（来源：ELLE中文网）

宋茜素颜

零妆感全素颜上阵，宋茜水润白嫩的肌肤赢得好评。

宋茜素颜照

颜值很能打的宋茜也不是第一次晒出素颜照了，今年过生日的时候她就晒出了自己的素颜照，肌肤白皙透亮，嫩的变成了“宋三岁”！

宋茜四连拍

即使光线不佳的时候，她的素颜也是光彩动人了。不仅白皙，肌肤上也没有任何瑕疵，确认过眼神，是素颜女神没错了！

江疏影

素颜同样能打的江疏影晒出一组吃火锅的照片，照片中的她也是素颜出镜，霸气御姐的画风一下子切换到了邻家小姐姐。

章泽天

有网友偶遇了素颜逛超市的章泽天，亲切地与小粉丝合影，肌肤状态相当不错。

夏天不想化妆，也想拥有和她们一样的好肌肤？夏日护肤你需要注意这些！

不要以为补水保湿是秋冬季才要干的事，夏天更要补水！

在户外出汗较多，或长期待在空调房中，皮肤的水分流失得更快。夏天本就容易出油，失水过多会破坏水油平衡之后，肌肤出油也变本加厉！因此，在夏天也要注重补水保湿。

油性肌肤在夏天不要过度清洁，一天早晚各一次即可。夏季角质层容易堆积，这会让肌肤看起来黯然失色，一旦厚度超过0.3mm，肌肤看起来就会变深一个色号，所以一定要定期进行角质清洁护理。

油性肌肤在夏天不要过度清洁，一天早晚各一次即可。夏季角质层容易堆积，这会让肌肤看起来黯然失色，一旦厚度超过0.3mm，肌肤看起来就会变深一个色号，所以一定要定期进行角质清洁护理。

油性肌肤在夏天要尽一切可能避免带有刺激性成分的护肤品，因为它们会引起皮脂腺分泌更多油脂！避免用稠厚的乳霜或乳液，改用液体、精华或凝胶质地的配方。

林允

“美妆博主”林允还强调过夏季要注重晒后修复！使用一些镇静的产品，卸完妆后湿敷，用压缩面膜或者化妆棉来做护理，也可以将这些产品装在小的喷雾瓶里随身携带，随时随地喷一下，舒缓镇静完了之后再使用其他的护肤品。

景甜

“一洗成名”的景甜皮肤也是好的不要不要的，她曾分享过夏日的护肤大法就是用尽一切方法来防晒！除了涂防晒霜和皮肤护理之外，物理防晒也非常重要。

太阳眼镜、防晒手套，防晒衣……全副武装地进行防晒，才能在夏天过后还白成一道光！

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夏日护肤绝对不能松懈噢！