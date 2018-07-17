我想要刘昊然周冬雨的夏日不出油攻略

导语：在夏天，“油”似乎是全民公敌。但是许多明星在酷暑拍摄期间，无论是路透还是剧照看起来都非常清爽，天气再热妆容再厚也不会“油头粉面”！小仙女们在夏日又该如何控油呢？芭姐带你去揭秘！（来源：时尚芭莎）

夏日炎炎

片场清新依旧

刘昊然微博

夏天坐在空调房里吃着西瓜追着剧，堪称人生一大乐事。在如此高温的天气下，小仙女们只要出门就不可避免地为出汗出油的问题所烦恼。近期，有不少未播先火的古装剧正在拍摄，刘昊然就在微博上晒出片场在酷暑中一片“火热”的景象。

降暑“围脖”

刘昊然独家“夏日降暑围脖”，了解一下~

与高温斗法是不少明星的必修课，尤其是古装剧中演员们都裹的像‘粽子”一样，“保温”效果突出。

周冬雨

可是无论拍戏再累再热，他们依旧在剧组路透、街拍中表现完美，清爽不油腻。究竟夏日怎样做才能有效控油，无惧高温呢？

越控越油为什么？

每天贴十好几张吸油纸、每周去角质四次、怕油腻只拍化妆水……在尝试了各种秘方偏方小技巧以后，皮肤出油的状况却越来越严重，这种茫然而心塞的感觉到底该如何扫除？

它们让你爱出油

每个人的皮肤上都有大量的皮脂腺，皮脂腺分泌出的油脂，会在皮肤表面形成一层保护膜。而当皮脂腺分泌过于旺盛时，这层保护膜就从保护变成了负担。

高温

油脂催化器

在相关研究里，我们已经发现温度可显著影响皮脂分泌。对于大部分人来说，温度越高，皮脂腺分泌越活跃。

这就是为什么我们在夏天时皮肤出油多、到冬天时皮肤会变得更干的原因；同时这也是为什么长时间对着电脑屏幕你会觉得面部皮肤比较油——不是辐射，而是来自于电脑所发出的热量积累导致皮脂腺分泌旺盛。

除了直接用维生素B6、烟酰胺、维生素A来抑制皮脂腺分泌以外，降低夏季的皮肤肤温也成为行之有效的重要控油手段。

出油带来3大肌肤问题

如果仅仅是阐述出油原理不够让你觉得心惊，那么出油导致的以下肌肤问题想必你绝对不会忽略。

没完没了的痘痘

众所周知爱出油的皮肤容易长痘，这是因为灰尘和细菌混合大量的油脂堵塞了毛囊引起发炎红肿，不仅让你的皮肤看起来凹凸不平，而红肿不堪不仅让你觉得难受更会让你的美丽大打折扣。

越来越大的毛孔

油腻的皮肤环境为各种细菌的繁殖创造了绝佳的环境。这样的环境下，皮脂、细胞屑以及空气中的灰尘混合在一起堵塞在毛囊开口处，就造成了开放性粉刺——也就是我们常说的黑头。当毛孔里充满了大大小小的黑头时，毛孔本身就被视觉性放大，让肌肤和细腻洁净产生了巨大的差距。

暗黄无光的肌肤

再来就是暗黄，当大量的油脂附着在皮肤表面而遇到空气时，氧化产生了。皮脂被氧化后的直接感官就是皮肤变得暗黄。可能你会觉得洗完脸后就白净精神了，然而却发现这样的精神却持续不了多久，并且越来越黄。

这是因为被氧化的皮脂进入到了你的角质层里，让你整个人都呈现出憔悴无光、乡土气息浓厚的状态。可怕的是，这些问题常常是连锁的，只有从源头解决皮肤出油问题，才能更好的让皮肤杜绝这几大问题困扰。

走出控油5大误区

说实话，控油这件事说也说了好多年。然而越是众说纷纭，越是乱花渐欲迷人眼，今日我们就来揭穿你所熟知的5大控油误区，还原你真实的清爽型夏天。

洗得干净就不油 NO

你以为：出油就要勤洗脸，洗完脸以后脸上就很清爽，不会有油腻的负担感，所以每天应该洗3-5次脸。

你应该：对于大部分人来说洗完脸后紧绷绷的干爽感被认为是“洗得干净”的绝对表现，事实上当你洗完脸后会感觉皮肤紧绷，说明已经造成了皮脂的过度清洁。只要选择对了洁面，每天早晚各一次洁面就已经足够。

因为油，所以不需要额外保养 NO

你以为：皮肤最重要的保养工作就是保湿，既然每天都出这么多油，就不用再使用保湿面霜来护肤。

你应该：相信你一定听过“外油内干”这个词。这样的皮肤状况一方面可能是过度清洁导致皮肤自然保水能力的削弱；另一方面也可能是患上了脂溢性皮炎。脂溢性皮炎需要就医；而皮肤保水能力的损伤，则须通过逐步调理的方式让皮肤的保水能力逐渐自愈。

一块香皂走天下 NO

你以为：不用那么麻烦，一块洗澡用的香皂就搞定一切。超强洁净去油，还特别省事儿。

你应该：一般而言不是专门的洁面皂会带碱性，而这无疑是破坏皮肤自身保水能力的高手，所以完全不推荐使用。另外对于易出油的肌肤来说，清洁的问题可能是多样化的。“痘痘”需要配合水杨酸来疏通毛孔通道；本身出油严重则需要使用含有维生素B6、烟酰胺等成分的产品。

油性皮肤老得慢 NO

你以为：油性皮肤保湿能力好，年龄越大越显优势，不容易长皱纹，看起来不显老，所以皮肤越油越好。

你应该：控油+防晒。虽然油性皮肤看起来不容易出干纹，但实际上出油造成的痘痘、毛孔粗大和暗黄粗糙也是皮肤老化的重要表现，因此绝对不要放纵你的皮肤出油状况，做好控油防止其他几种老化痕迹出现才是正经事。

做好保湿水油就平衡 NO

你以为：做好保湿，皮脂腺就不会一直分泌油脂了，所以涂抹越多的保湿产品越能起到控油的作用。

你应该：适度保湿，避免过水合。水油平衡就是说让皮肤的水油保持一个均衡的度。而一层又一层不停叠加超多的保湿产品，会破坏你皮肤表面的平衡，让你的皮肤无法负担，你也会发现皮肤变得越来越油。

这款质地清新、轻盈的乳液，可即刻被肌肤吸收，并卓效滋润。亲身体验肌肤倍感柔嫩、天鹅绒般细滑质感，展现纯净自然光泽。可以让小仙女们的肌肤倍感柔嫩、如天鹅绒般细滑质感，展现纯净自然光泽。

这款精华水配方中的关键成分 – 磁能量复合物能够吸收、可以捕捉并牢牢锁住水分子，为肌肤提供密集持久的保湿润泽。 蕴含保湿功效，能够帮助还原肌肤并令其保持水润状态。还具有修护功效，能够保护肌肤免受侵害，并且强化肌肤的自我抵御机制。

包含紫苏科植物精华的高机能化妆水，尤为适合易暗沉、粗糙的肌肤。使用后可以呈现“零”毛孔的光洁细致肌肤，让因换季或处于严苛环境而状态不佳的肌肤，获得悉心的针对性呵护。

这一款美肤水可以渗透至肌肤（角质层），持续实现有充足水分包裹一般触感的肌肤，即防止因水分不足及皮脂过剩引起成人粉刺及肌肤粗糙，又提供充足水分，调节肌肤不易泛油光。

看完芭姐的科普，小仙女们都学会怎样在夏天更好地控油了吗？学会之后更要行动起来哦，就从今天开始吧！