不论黑泥白泥 能吸附油脂清洁毛孔的就是好泥

导语：粗大的毛孔、黑头粉刺，让心仪对象没办法好好看你，都因为这些小小黑洞，是时候派出毛孔清洁大队，你也可以当近距离女神！（来源：爱丽时尚网）

能吸附油脂清洁毛孔的就是好泥

夏天的炎热连上妆都好懒喔！即使在家把自己画的像是要去走红毯，出门不到3-5分钟就开始流汗，这里擦那里擦，好像听到周杰伦唱‘你妆都花了，要我怎么记得’，还是素颜好了。

不过，你的素颜禁得起近距离考验吗？粗大的毛孔、黑头粉刺，让心仪对象没办法好好看你，都因为这些小小黑洞，是时候派出毛孔清洁大队，你也可以当近距离女神！

清洁不彻底会影响后续护肤品吸收，为了保障晚间护肤高效进行，卸妆与清洁是最重要的。在日常清洁之后先用清爽型化妆水蘸湿化妆棉擦拭全脸，二次清洁的同时将毛孔打开，再敷清洁面膜，效果会更好！

清洁面膜

除了平时的卸妆洗脸做好做彻底之外，也可以靠面膜来帮你加一把劲。有句名言——不论黑泥、白泥，只要能吸附油脂、清除毛孔脏污就是好泥！今天就是要分享那些泥状面膜。

EVE LOM亮采洁净面膜

编辑推荐：EVE LOM亮采洁净面膜

价格：RMB410/50ml

推荐理由：获得多项美容大赏的肯定的明星急救面膜，深层清洁修护，改善疲惫暗沉，重现迷人光彩

欧树玫瑰洁面膜

编辑推荐：欧树玫瑰洁面膜

价格：RMB180/50ml

推荐理由：夏日油脂过盛，清洁面膜必不可少。欧树玫瑰洁面膜蕴含大马士革玫瑰丰富的活性分子及高岭土，深层清洁肌肤中的污垢及角质，轻松改善肌肤毛孔阻塞，告别肌肤黏腻感，使肌肤柔软及舒缓、更新肌肤状态。舒缓低刺激的配方甄选自然植物因子，有助于净化清洁皮肤上的瑕疵，滋润调理肌肤状况，令肌肤始终保持柔软净爽的触感。

IPSA粘土按摩面膜

编辑推荐：IPSA粘土按摩面膜

价格：RMB350/100ml

推荐理由：富含矿物海底泥，并添加了透明质酸等成分，在清洁的同时并不会带走肌肤水分，反而使肌肤更加细腻。同时，洋甘菊精华成分的添加也让深层清洁的过程更加温和安全。粘土按摩面膜更适合以周为单位来进行角质清洁护理哦~

雪花秀玉璨净柔面膜

编辑推荐：雪花秀玉璨净柔面膜

价格：RMB280/150ml

推荐理由：缔造透亮洁净肌肤，含有蜂蜜成分，祛除黯黄肤色的面膜，能有效缓解肌肤疲劳状态，具有显著清洁祛痘、收缩毛孔以及给肌肤排毒的功效。

OLEVA+亚马逊柔润倍护白泥面膜

编辑推荐：OLEVA+亚马逊柔润倍护白泥面膜

价格：RMB158/4×25g

推荐理由：舒缓修护 鲜活肌底。优质泥土复配精选润肤成分，温和清洁，净透滋养。舒缓修护肌底，改善肤质，使肌肤保持弹性与张力，鲜嫩美颜从芯底迸发。