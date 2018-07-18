4个关于防晒的黑知识 现在知道还不晚

导语：随着温度的回暖，紫外线的照射强度也在悄悄加强。为了避免变身小黑妹，我们也要做好加强防晒的准备了。关于防晒的问题，虽然有些老生常谈，但不少人仍然深陷误区中。先来看看这四个问题，你的回答能拿几分呢。（来源：瑞丽网）

四个关于防晒的黑知识 不知道难怪你肌肤差

隔离究竟能不嫩替代防晒产品

早些年品牌宣传的“隔离可以隔绝彩妆、辐射及脏空气”口号让不少姑娘们都认为，带有防晒值效果的隔离产品比专业的防晒产品防护力度更好。其实这是个非常大的误区，首先，隔离没有那么神话，它的功效只等同于妆前乳，依据不同的功效令后续底妆效果更好。

我们都知道，防晒产品要使用足够用量才可以起到防晒效果。因此，即使隔离产品带有防晒值，如果想依靠它起到防晒效果，需要涂抹防晒产品的2—3倍用量才可以，但这个使用量对于肌肤来说过于厚重，因此还是建议大家使用专业的防晒产品来防护肌肤。

如何选择最适合自己的防晒产品

随着防晒产品的多样化，如何在众多产品中选择适合自己的似乎成了个难题。建议大家从四个角度考虑自己的诉求：肤质、防护力度、使用场合以及是否随身携带补涂。干性肌肤最好选择质地稍滋润一些的防晒产品，避免出现拔干的情况；偏油性肌肤比较适合使用质地较为清爽一些的防晒产品。其次就是要看防晒产品的防护力度了，一般依据SPF和PA后面的+来判断。SPF值越小，其防晒效果越差；SPF值越大，其防晒效果越好；PA +代表具维护功效，PA +++则代表着具备很好的维护功效。

一般来说，秋冬季节以及通勤选择SPF30，pa++产品防护力度就足够了，夏季或是长时间待在户外就需要选择高倍数的产品了。最后，如果作为补涂防晒的产品，建议选择防晒喷雾，使用起来比较方便快捷，防护效果也很好。

带妆时如何补涂防晒

带妆时如何做好防晒的补涂工作，这个问题愁坏了不少姑娘吧。毕竟理论上，只能将妆容卸掉后重新涂抹防晒才可以，但操作起来过于繁琐，同时频繁卸妆也会对肌肤屏障造成一定的伤害。这个时候就需要防晒喷雾来拯救我们了。

需要补涂防晒时，选择一款适合自己的防晒喷雾，距离脸部50cm位置处均匀喷于面部，再用面巾纸稍稍按压，不仅不会破坏妆面，还可以起到很好的防晒效果。

如何判断防晒是否被卸除干净

爱美的小仙女们对肌肤的清洁一定十分重视，因此夏季的身体防晒卸除工作就有些犯了难，毕竟身体肌肤面积过大，不可能像脸部肌肤一样卸除。其实这个问题不用担心，现在的防晒产品质地都越来越轻薄，基本上洗面奶和沐浴露就可以卸除干净。

这里分享给大家一个判断标准：清洁后的肌肤，用水冲过后，水既不聚成水滴，也不成股流下，呈均匀分布，就表明肌肤表面的防晒产品已经被卸除干净了。