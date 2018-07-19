美颜社 | 婚前东北味婚后台湾腔 福原爱被宠成了湘琴

导语：《幸福三重奏》的热播掀起了一股甜蜜浪潮，三对夫妻也是随时随地在撒糖，网友们总结：福原爱这一对是台湾偶像剧，大s这一对是都市情感剧，蒋勤勤这一对就变成了日常生活剧。今天就来聊聊婚前东北味婚后台湾腔的福原爱是如何被宠上天的。（编辑：Levin）

江宏杰福原爱恩爱大片

结婚生女后复出的福原爱和老公江宏杰参加了综艺《幸福三重奏》，小夫妻俩甜甜蜜蜜的把生活过成了偶像剧，可爱的“瓷娃娃”爱酱依然像个少女一样，在节目中也是圈粉无数。

温柔喂饭

节目中，福原爱和江宏杰把新婚小夫妻的甜蜜和幸福展现的超级真实。他俩不仅对话超酥超甜，在各种细节上也能看出江宏杰把爱酱照顾的无微不至，宠上了天。

你负责吃，我负责帮你缕头发

江宏杰还抱怨说“宝宝出生之后她就很少亲我了”，所以两人约定每天要亲亲100次，简直把狗粮撒满了屏幕。

每天要亲亲100次

亲亲不能停

不仅汪小菲会遇到“送命题”，江宏杰这次也被难住了。爱酱早晨在化妆的时候说自己“不化妆，没得看”。还问：“如果素脸你是不是认不出是我？请问我老婆在哪里？一结完婚就变得越来越老，我这不是骗婚了吗？你就失望了吗？”

一结完婚就变得越来越老？

福原爱认真化妆

江宏杰赶紧回答：“哪有这么夸张啊。我不是喜欢你的长相……我喜欢你的个性”。

爱酱马上俏皮的说：“说漏嘴了哦！”

爱酱的好肌肤

江宏杰马山补充说：“个性好是最重要的好不好，我们还有那么久可以相处”……总算是化解了这场“送命”危机。

福原爱一家

为了庆祝在一起三周年，江宏杰特意录了视频，并当场告白自己的老婆，福原爱感动到落泪。

爱酱被感动了

想当年“东北话十级”的福原爱，如今竟被中国台湾的老公江宏杰带跑偏，开始说起了甜糯糯的“台湾腔”。节目中用小奶音+台湾腔叫起“江哥”，萌的人简直要融化了。

难怪有网友说：“看《幸福三重奏》的时候总是想起《恶作剧之吻》，爱酱和江宏杰甜蜜起来的样子太像袁湘琴和江直树了。”

《恶作剧之吻》 袁湘琴和江直树

福原爱和帅老公江宏杰互动高甜

可爱呆萌、甜甜糯糯台湾腔的爱酱，就是现实版的湘琴啊！

《恶作剧之吻》林依晨版袁湘琴

福原爱、江宏杰

不只是台湾腔和可爱的样子像袁湘琴，就连爱酱的娃娃脸也和林依晨版的湘琴相似。如今，已经成为贤妻良母的福原爱依旧一脸少女模样，胶原蛋白爆满的弹润脸颊还是像瓷娃娃一般，一点也看不出这位美少女已经29岁啦。

福原爱自拍

福原爱喜欢在微博上晒出自己和江宏杰的照片，可算是个炫夫狂魔了！从照片中可以看出福原爱依旧有一脸的胶原蛋白，脸蛋嘭润，几乎看不到细纹。

福原爱和江宏杰 自拍

谁说素颜没得看？小姐姐的素颜肌肤看上去依旧通透嫩白，没有任何暗沉呢。

福原爱素颜

福原爱素颜

有着这样细腻好肌肤和水润美唇的美少女，难怪老公想要每天亲吻100次呢。

福原爱少女肌

如何养成爱酱同款“瓷娃娃肌”呢？

step1：清洁&排浊

想要拥有通透弹润的好肌肤，清洁和排浊是第一位的。每晚做好卸妆的步骤，清洁彻底。使用洁面仪和角质清理产品协助深层清洁。

对于初老肌肤，白天面对较多的压力和环境污染，晚间的护肤应该加入排浊的成分，选用排浊抗氧化的护肤品，可以帮助加速肌肤的代谢和新生，保持弹润年轻的状态。

Origins悦木之源粉滑嫩卸妆洁颜啫喱 RMB220/100ml

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清透果冻质地，能充分卸除毛孔内及肌肤表层彩妆，彻底卸除无残留。萃取的天然加拿大柳兰帮助除去暗沉，令肌肤重焕光采；所含向日葵精萃油能充分溶解彩妆，清洁后肌肤不紧绷。遇水完美乳化，带走眼部和面部顽固彩妆，清爽不粘腻，令肌肤柔嫩光滑。

IPSA茵芙莎自律角质清理液1号 RMB290/150ml

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干净去除不需要的角质层或者污垢，不给肌肤带去任何负担，并且通过除去多重化角质形成的根本原因，让肌肤变得不易堆积角质层。是一款护理角质层的化妆水。

雅诗兰黛鲜活亮采能量水（清爽型） RMB420/200ml

雅诗兰黛鲜活亮采能量水（清爽型）

高纯专效系列：专研黯沉，专长排浊；封存一整颗地中海阳光红石榴精粹，针对亚洲肌肤设计，深彻排浊，祛黯沉黯黄，注入丰沛鲜养，肌肤纯·透·亮！

福原爱 自拍

step2：补充胶原蛋白

想要拥有少女般的嘭润肌肤，就要在补水的基础上使用促进胶原蛋白产生的护肤品，为肌肤增加弹性，恢复饱满和柔润。先使用轻薄的化妆水为肌肤补充水分，可以重复涂抹2~3次，轻拍吸收，强化补水效果。之后使用高机能化妆水为肌肤补充营养和活性成分，配合按摩吸收的方法，让肌肤更加健康饱满。

怡丽丝尔优悦活颜弹润焕颜霜 RMB450/40g

怡丽丝尔优悦活颜弹润焕颜霜

肌醇成分促进肌肤自生胶原蛋白，强韧肌肤内部，缔造紧致肌肤。同时着力修护肌肤的屏障保护功能，高度保湿效果，让肌肤由内部焕发紧致与光泽。温州蜜柑果皮提取物成分抑制令肌肤不再紧致、弹性下降的老化酶的生成， 持续生成滋润感盈溢的角质层。赖氨酸盐酸盐阻止角质层内的不良改变， 帮助维持肌肤自然的透明度。通过按摩，可促进肌肤内循环，提升肌肤机能，呈现紧致美肌。

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浓厚绵密精华乳状质地，轻柔延展迅速包裹肌肤，柔滑舒爽触感。融和之前的化妆水形成“抓水膜”，发挥相乘的倍润功效。富含生物活性成分，恢复张力饱满，柔润美肌。

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IPSA首款塑造极致“自律循环”的全效美容液，适合各年龄段肌肤，以塑造极致的“循环”、“代谢”为目标，通过品牌专有核心成分“氨基酸A5 GENE EX”和“深海活化精华 EX”，激活肌肤内部“五维力量”——极致保湿力、极致透白力、极致弹力、极致提升力和极致循环力。保持肌肤自身美肌能力的同时，为实现终极美肌而不断进化。

福原爱美肌

step3：防晒&美白

防晒是抗衰的重要一步，无论什么年龄的肌肤都要做好防晒，才能减缓肌肤的老化，防止色斑、皱纹、暗沉和干燥。防晒之后呢也要记得美白，选择适合自己的美白产品，尤其在晚间护肤时，使用美白精华液和乳液，为肌肤提供充足营养，修复肌肤日间损伤。每周两次美白面膜加持，密集修护美白。

欧舒丹焕亮柔肤保湿水 200ml/RMB270

欧舒丹焕亮柔肤保湿水 200mL

清润水感质地，在洁面后用棉片蘸取，顺着肌肤纹理由下而上轻轻擦拭脸部肌肤，清除老废角质，细腻肤质的同时打通肌肤通透度，为后续美白、保湿做准备。蕴含南法榆绣线菊精萃与香根鸢尾精萃，柔嫩、保湿肌肤，有助于后续焕亮系列保养品的吸引，改善肤色不均匀及黯沉，散发出肌肤自然透亮的光泽。蕴含甘油和透明质酸钠，美白同时具有非常好的保湿功效。

欧缇丽臻美亮白焕肌精华露 RMB320/150ml

欧缇丽臻美亮白焕肌精华露

臻美亮白焕肌精华露的核心成分为采撷自芍药，并运用法国欧缇丽实验室的前沿科研技术将其融入有机葡萄水和甘醇酸。臻美亮白焕肌精华露质地水润易推开，有助调理肌肤打开肌肤通道、减淡色斑以及细致毛孔，令肌肤更显亮泽。搭配臻美亮白精华液效果更佳。

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SK-II肌因光蕴环采钻白精华露

SK-II 王牌成分 PITERA加乘光蕴肌因科技，肌因光蕴环采钻白精华露能有效抵御可见斑及隐藏斑，阻击未来斑，使肌肤由内焕发净白光蕴。特有升级精准控量滴管，肌肤享用卓越的修护体验。

福原爱瓷娃娃肌

step4：提拉紧致

嘭润的苹果肌是年轻美肌的标志，想像爱酱一样有着饱满苹果肌，平时一定要注意按摩和提拉。晚间护肤时，要配合按摩膏或者面霜做提拉按摩：沿着从下巴到耳后，从鼻翼到耳朵上部，从眼下到太阳穴的三条线提拉按摩。适当用点力度，可以帮助肌肤排除水肿，更加紧致向上。也可以使用专业的按摩提拉产品，效果更加明显。

在生活习惯上也要注意，尽量避免长时间低头看手机，要养成随时抬头活动面部的好习惯。

福原爱和江宏杰

step5：时刻保持好心情

想要拥有年轻好肌肤，平时也要保持好心情哦。就像爱酱一样，做个爱笑、有爱的萌萌哒girl。

福原爱晒美食

爱酱的日常分享也是除了帅气老公、萌娃，就是美食，用心享受生活，爱自己，爱肌肤，你自然就会变更美。

爱美食的美少女

你喜欢现在的爱酱吗？