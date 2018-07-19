吓人 杨幂baby“一条纹”显老10岁

导语：女星的机场拍或者街拍除了要精心摆造型，各种放飞自己玩手机的抓拍图也不少见。不管是刷微博微信还是专心上王者，总之手机一定不能少。网瘾少女大幂幂的机场玩手机照就是其中经典。（来源：瑞丽网）

杨幂

其实用手机搭配各种黑超、帽子或者大长腿真的很拉风。沈梦辰每次在机场玩手机的图释出都会让吃瓜群众很抓狂：女明星到底是个什么物种啊！为什么连冷着脸接电话也这么好看啊！

戚薇

其实玩手机的时候是对自己表情管理功力的极大考验，毕竟下拉的嘴角和低头偶尔露出的双下巴可是会给颜值减分的哦。但是戚薇每次被抓拍到玩手机时面部也丝毫不受地心引力影响，酷感满满。

景甜

如果也有宝宝想在机场拗处大佬的感觉，那么像景甜这样走路带风地玩手机就是标配了。景甜的这副妆面和搭配看起来是不是很有分分钟就是几千万生意上下的女总裁既视感。

张俪

说到玩手机抓拍，张俪的这个造型一经释出也收获了好评一片，其实总结秘诀也很简单，就算在认真玩手机有人拍照也要记住给侧脸啊！

宋茜

就算不是认真盯着手机屏幕，个性的手机壳也可以成为造型亮点。尤其是像宋茜这款红色手机壳，就可以为一身比较沉闷的搭配带来亮眼的感觉。

不修图不能发 一条纹老10岁

杨幂精修图

杨幂

要说玩手机界的顶级人物，大幂幂可以排上一号，从王者荣耀到自拍发博，手机成了24小时的全天玩伴，不过大幂幂这么爱玩手机也被粉丝们担心，颈椎已经前驱可真的要当心了！

一条纹老10岁

手机虽然好玩，长时间玩手机还是有副作用的。不仅会对视力和颈椎造成影响，也会影响眼周肌肤的健康状态。长期盯着手机屏幕会导致眼部干纹、细纹的出现，而眼周的纹路一旦出现，肌肤就会立马出现老态，大幂幂的这组精修图和原图对比就非常明显。

Angelababy

Angelababy

大宝贝作为娱乐圈中的“网瘾少女”就算在综艺节目中也很难自我克制，还要时不时的拿出来手机“缓解”一下，虽然这一举动被网友吐槽“手机瘾”，但相比健康来说，总是低头低眼睛看手机的习惯可真不好，不仅颈椎受到压迫，眼睛下的细纹也要随之增长起来！

baby的黑眼圈

前有大幂幂的手机不离身，后有Angelababy的“网瘾少女”。可见Angelababy也在黑眼圈和眼袋的路上越走越远。虽然精修图可以把瑕疵遮住，但是在原图的曝光下，baby的黑眼圈还有眼袋延伸的趋势都变得很清晰，眼角也出现了细纹的痕迹。

袁泉

袁泉

袁泉的知性风虽然迷倒一片粉丝，但是也属于眼周问题比较严重的一挂。袁泉的眼周肌肤出现了比较明显的松弛和纹路现象，也有色素暗沉，相比精修图，原图就因为这些眼周问题看上去衰老很多。

佟丽娅

佟丽娅

天生大眼和有卧蚕的妹子其实更容易出现眼周肌肤松弛的问题，所以平时就更要注意保养。虽然佟丽娅的精修图看上去魅力四射，但是原图还是能看出来卧蚕部位的轻微下垂，还有眼角周蔓延的纹路。连眼睑也出现了一定程度的松弛，一下就会看上去老三岁。

长相和实际年龄不符的女星们 眼睛有神不是盖的

孙俪

孙俪 实际年龄：36 眼睛年龄值：30

不过除了反面教材，娱乐圈中把眼周肌肤精心呵护的女星也不少，孙俪娘娘就是其中一位。虽然已经是两个孩子的辣妈，但是每次出镜双眼必是神采奕奕，眼周肌肤看上去也非常紧实，这样的双眼才是减龄神器哦。

马伊俐

马伊俐 实际年龄：42 眼睛年龄值：35

马伊俐近两年来发展的顺风顺水，尽管没有突出的表现，但表演的功底和实力绝对是不容小觑的，虽然已经42岁但较小的身躯和大气的五官让她看不出年龄，重点是眼睛没有42岁的苍老和疲惫感，眼周的皮肤也够紧致和平滑，虽然稍有的干纹细纹，但相比之下也算年轻很多。

韩雪

韩雪 实际年龄：35 眼睛年龄值：28

才华出众的小姐姐自然颜值上不能落下，虽然年纪不大但在同龄的仙女中也算保养的很好了，眼睛水光有神，重点是眼周的肌肤色差不是很大，没有太过明显的黑眼圈，没有明显的卧蚕也让她减少了眼周皱纹的困惑，干纹细纹也相对少了一些，眼睛看起来更加有神。

爱玩手机的小仙女们 手机病了解一下？

视力下降

首先一直盯着一个东西看不管是书还是屏幕都会让眼睛感到疲劳，而屏幕还有一个蓝光的问题会加速让眼睛感到疲劳，如果是夜间黑处看手机那真的是“摧毁式”手机玩法，经常玩手机的人你会发现他们拿手机会离眼睛越来越近。

眼睛运动操

缓解方式 眼睛运动操

长时间用眼之后，进行适当的眼睛锻炼。转动眼球，分别看向上下左右四个方向，也可以先看3米远，再看6米远，然后是9米。晚上睡觉前可以用温热的眼罩敷敷眼睛，舒缓一下，当然还可以给眼部做个按摩，但要注意的是眼睛如果有疲劳感千万不要揉，可以点一滴眼药水进行缓解。

颈椎病

颈椎病

现在玩手机一族很少有人不低头了，不管是坐着还是站着都要低头去看手机，由于地球引力的缘故，当颈部弯曲60 度时，颈椎承受的压力会达27公斤重。而颈部的肌肉主要集中在后部，如果头部前倾，后颈肌肉受到的张力就会增大，如此保持一段时间，后颈肌肉容易劳损、出现炎症、酸痛。长期会出现头晕，头疼等现象。

手机手

常使用大拇指按压手机上的按键，会使大拇指感到僵硬、疼痛，有时候还会感觉到麻木，这个时候你要当心“手机手”找上门来！

缓解方法-手指保健操

手指保健操

先伸开五指再并拢，双手互相揉捏；十指交叉按摩；旋转手腕。重复3~5次，每天回家后，可用热水泡泡手腕，令血液加快循环；此外，生活中玩触屏手机的游戏要适度，最好每隔1个小时就休息10分钟。在使用手机的时候，要双手交替使用，防止单手拇指过度劳累。

明星亲测眼周护理 好用单品不含糊

张俪-希思黎保湿眼唇凝露

张俪-希思黎保湿眼唇凝露

“这款sisley保湿眼唇凝露是我用过比较好用的，其实我对眼霜的要求还是挺苛刻的，既不能太油会长脂肪粒也不能太轻薄会不够保湿有细纹… 这款属于gel质地，厚涂当眼膜来用也完全不用担心脂肪粒问题，搭配它家的芳香眼唇霜效果更好哦~”

王鸥-Panda.W 妆可贴眼膜

王鸥-Panda.W 妆可贴眼膜

“里面是像果冻一样的凝胶质地，还可以清楚的看到绿色的芦荟颗粒在上面，贴在眼周冰冰凉凉的，可以让眼部得到放松的同时，还能有效的对眼周肌肤进行补水保湿，敷完之后眼周润润的，感觉也能减少一些浮肿，而且敷上黏着力很强，不会往下滑，最重要的是它居然带着妆也能敷。”

林允-资生堂悦薇质纯防皱眼膜

林允-资生堂悦薇质纯防皱眼膜

“传说是江湖人称眼纹小熨斗，里面的精华液是乳液状的。看着不多，但是敷完后，会明显觉得足够足够滋润。不刺激眼睛，没有刺挠的感觉。蛮不错的，总之很滋润，很营养。我会舍不得丢掉袋子，再掏一掏里面那剩下的一点点如乳液，再抹在眼膜上。”

欧阳娜娜-CHANEL Le Blanc 眼膜

欧阳娜娜-CHANEL Le Blanc 眼膜

“分享个我一直敷的眼膜——Chanel Le Blanc 眼膜，眼下特别特别容易干，小细纹，由于工作关系画太多妆，带妆时间长，眼下容易干裂⋯这个眼膜保湿，敷完嫩嫩软软的，肉眼看拔下那之后会提亮⋯即时补水⋯”