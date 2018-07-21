姜文电影里的那些高级美是如何做到的

导语：时隔四年，姜文的新作《邪不压正》终于上映了，有人说，姜文的电影有一种“古龙”的味道，但看完《邪不压正》，我觉得姜文更擅长于挖掘“野性”和“性感”之美。彭于晏的胸、许晴的臀和周韵的唇这些人间尤物的结合，也不失为姜文电影中的亮点。（pclady）

《邪不压正》|我只记住了彭于晏的胸，许晴的臀和周韵的唇

时隔四年，姜文的新作《邪不压正》终于与观众见面，作为姜文“民国三部曲”的终章，《邪不压正》依然秉承着经典的姜式电影风格，性感而不色情，血腥而不恐怖，浪漫而不矫情，满屏的荷尔蒙弥漫，却又不失唯美和纯真。

这是一个发生在民国时期的复仇故事，故事里有正义有邪恶，有复杂的情感纠缠，还有国仇家恨。

但是比起故事本身，我更爱看的是这个故事里塑造的人物，无论男女，在姜文的电影里，定是妩媚和狂野并存的，他们身上隐藏的荷尔蒙和情感，总是被姜文挖掘得恰到好处，能瞬间击中人心。彭于晏的胸、许晴的臀和周韵的唇，是整部电影看下来最大的亮点。

电影里，姜文眼中的“李天然”并不是什么大隐侠，而是一个浑身荷尔蒙的大男孩，有着孩童般的稚气，又有着侠客般的锐气。因为幼年目睹亲人被杀，背负复仇重任的他，在七七事变的前夕回到北平，在复仇的同时，也间接影响了整个时局。

电影的场景拍摄总的来说一共两处，屋顶和地上。在地上，尔虞我诈；到了屋顶，就自由洒脱。谁也没想到，姜文直接让彭于晏在屋顶上来了个全裸奔跑。就是这个镜头，燃炸了整个电影院，不少网友狂呼：看到彭于晏的这一奔跑就值回了所有的票价。彭于晏那古希腊雕塑版的完美身材，估计是无人能抵得住这一诱惑吧！

结实的胸肌和6块漂亮流畅的腹肌，既没有传统肌肉男的大块头，又没有奶油小生的娇弱，就如彭于晏给人的感觉，既有男孩子的稚气笑颜，又有成熟男人的魅力，这一恰到极致的好，真的很美。

就连姜文在片场也是连连赞叹，还忍不住用手摸了一把，这暧昧的气氛真的是不可言说。

但是如果回到10年前，提到彭于晏，你最先想到的一定是台湾剧里那些奶油小生。这么多年，彭于晏不断地把自己往型男方向上发展，生活越来越粗犷，但是身材越来越好，颜值自然是不在话下，30几岁的男人完完全全就像一个20岁的大男生，皮肤越来越好，颜值也越来越高，紧致有型的线条配上阳光般朝气的笑容，简直就是迷死人的代表！！！

当然，想要迷死人，最好是先有一脸干净透亮的皮肤！型男护肤品推荐：

雪花秀男士清爽洁面乳 RMB240/150ml

草本磨砂成分能温和去除老旧的肌肤角质，丰盈泡沫彻底清除隐匿于毛孔深处的污垢。既能保持肌肤水润，还能抗衰，在松香、沉香、檀香等雪花秀固有的香氛中，增添充满活力的草本芳香，洁面时整个心情都是舒爽的。

兰蔻男士劲能精华露 RMB760/50ml

能够修护受损肌肤，使用过后会感觉肌肤质地越来越细致顺滑，洁面之后使用，可以起到帮助肌肤抗衰老的作用，还能为肌肤补充个水分，皱纹和细纹都能有明显的淡化，肌肤状态更光鲜有活力。

科颜氏男士活力重现精华乳液 RMB360/75ml

适合皮肤粗糙、肤色不匀、毛孔粗大的男士肌肤使用，内含的藻提取物能减少皱纹、鱼尾纹，轻薄的质地易吸收，能够有效改善粗糙的肌肤状态，用后皮肤一整天都很水润，抗衰老的效果很明显，特别推荐使用。

作为姜文的电影，男性的荷尔蒙如果缺少了女性的妩媚，是不完整的。

电影中许晴饰演的是民国时期北平最风情的名妓唐凤仪，一个在一众枭雄和特务之间婉转求生的风情女子。她一出场的时候，就吸引住了全场的目光，丰盈柔软的躯体，媚眼如丝，49岁的许晴真的震住了所有人，那种年轻女子特有的娇媚她表演得惟妙惟肖，让人忍不住怀疑她真的快50岁了吗？

与李天然调情的时候，水蛇细腰与丰臀，是唐凤仪最好的进攻武器。那娇滴滴风情万种的仪态，真的把观众撩得心猿意马。49岁还能拥有如此美妙的身材，许晴的优秀不言而喻。在唐凤仪这个角色的塑造上，许晴拿捏得很好，唐凤仪的那种矛盾的复杂性，她演得准确又高级，能把许晴骨子里的妩媚挖掘得如此美妙，恐怕只有姜文了。

电影中还有一个亮点那就是周韵，电影中她饰演的是明为裁缝暗为侠客的关巧红。一个冷静克制中又带点温柔的坚强女子。

不施粉黛时，质朴清冷。而带上浓妆，又风情万种。周韵的这种高级气质来源于她的唇。整体走向比较平直，最重要的是闭合状态非常好。无论在什么场景，你看见的周韵几乎都是不露牙齿的。这种类型的嘴唇，容易显得冷静克制，跟她大气淡定、超脱除尘的气韵很迎合。

这样的气质是非常适合大荧幕的。也正是因为这样讨巧的双唇，40岁的周韵依然美得如此高级。想要拥有周韵般的高级唇，我们就得先做好唇部护理。唇部保养产品推荐：

资生堂moilip药用润唇膏

资生堂的这一支是带有防晒功能的，SPF10。膏体非常顺滑，不仅具有润唇膏的保湿滋润效果，还能防止紫外线对唇部的伤害。而且，这款润唇膏还可以作唇妆打底用。涂在嘴上感觉蛮轻薄，而且不会黏糊糊的，但滋润度不错。

雪花秀润唇膏

从包装上看就非常“雪花秀”，涂抹起来非常地顺滑，不会出现大面积的膏体黏腻的现象。这款润唇膏除了无色的，还有淡粉色的。在手背上涂抹一下，涂抹的部位明显变水润了很多，基本上没有颜色，长期使用可以有效淡化唇纹。

30岁、40岁、50岁都美得如此高级，大概人间尤物，就如他们一般吧。