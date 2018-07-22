清洁不对丑十倍 揭秘洗脸常犯的6个错误

导语：洗脸是做任何保养的前提，脸都没洗好，皮肤哪里能好呢？但是，很多人在洗脸问题上真的存在太多误区，下面就一起来看看吧。（来源：家庭医生在线）

揭秘洗脸常犯的6个错误

洗脸有学问，你会犯这6个错误吗？

误区一：用毛巾洗脸会更干净

毛巾圈绒比毛孔大数十倍，很难深入清除深处污垢油脂，久湿不干的毛巾还会生殖各种细菌，与皮肤摩擦令皮肤过敏。所以洗脸最好使用柔和的洁面海绵，并经常晾晒消毒。

误区二：洗面奶用越多效果越好

洗面是为了清洁皮肤，如果过多的功能性成分会造成皮肤清洁的不彻底，同时过多的功能性成分在皮肤没有任何保护的情况下进入毛孔，会给皮肤造成负担。所以洗面奶需要满足两个基本条件即可：清洁彻底和滋润皮肤。

误区三：脸上的每个角落都洗到就行了

T型区是最容易藏污垢的地方，最好多搓几遍。清洗脸颊应该是由下往上轻轻地揉洗，因为脸部的角质层细胞是由上往下呈鱼鳞状层层分布的，如果反方向来清洁的话，一定会更为干净。发髻和太阳穴极容易残留饰发定型剂，所以得格外注意清洗，眼睛的皮肤特别敏感，应该留在最后来清洁，以防止洁面用品的烟。

误区四：用热水洗脸能更彻底清洁肌肤

洗脸时水温的选择很是重要，但不宜选取极端。过热的水能彻底清除皮肤的保护膜，易使皮肤松弛，毛孔增大，导致皮肤粗糙，产生皱纹；较低温度的水洗脸，又会使皮肤毛孔紧闭，无法洗净积于面部的皮脂、尘埃及残留物等污垢，不但不能达到美容的效果，反而容易引起痤疮之类的皮肤病，影响美容。正确的方法是用35℃的温水洁面，然后用冷水冲洗。

误区五：洗完脸之后自然风干最好

因为自然蒸发会使皮肤发凉，血管收缩反而会造成皮肤干燥脱皮，很容易出现皱纹。所以洗脸后，应该立刻使用爽肤水，再使用具有保湿效果的面霜。

误区六：泡沫型洗面奶洗完后皮肤紧绷，会导致营养流失

大多数人用完泡沫型洗面奶后，都会出现皮肤紧绷的现象，认为是洗面奶带走了皮肤中的水分。其实洗脸并不会洗掉水分，反而是一个保湿环节，细腻的泡沫能深入毛孔并洗净皮肤的污渍。而丰富的泡沫还更能清洁皮肤中的毛孔。但是，一味用泡沫型洗面奶也是不明智的，美容那家建议，应把泡沫型洗面奶和无泡沫型结合使用，既清洁彻底，还不会引发皮肤问题。