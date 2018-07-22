全智贤二胎复出后的大片这么美 谁说产后肌肤会变差

导语：本来以为准妈妈生完宝宝后都会暂时性的颜值掉线，毕竟浮肿、发胖、妈妈斑这些坏东西都会找上门来，可是，好像有一类人天生和我们就是不一样的……（来源：海报时尚网）

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有这样一类人叫做“女明星”。不得不说我们的女神爱豆们真的太强大，在怀孕生Baby后总是能恢复的比以前还要好十倍。海豹君发自内心的觉得：我们可能真的不是同一个物种。

全智贤产后硬照

不只是国内的女明星，还记得前不久刚生完二胎的全智贤欧尼吗？看完生完二胎后亮相为时装品牌拍摄大片画报的她，想必你们的内心也和海豹君的表情一样满脸弹幕：这哪里是一个刚生完二胎不久的人？

全智贤硬照

无论是从身材还是从发量 （？） 上来看，全智贤都不像是一个生过两个宝宝的妈妈。凹凸有致没有一点赘肉的身材，简直太犯规了啊喂！

全智贤欧尼硬照

全智贤硬照封面

全智贤代言

除了为时装品牌拍摄大片，近日她为自己代言的美容品牌赫妍 （HERA） 拍摄的大片也被品牌公开了。广告片中的全欧尼青春动感，随意舞动。粉丝也在网上为她疯狂打Call：命令你们都点开舔颜！

除了逆天的好身材，最让海豹君惊讶的还是她的面部状态。欧尼无论是皮肤的弹性和紧致程度都让人叹为观止。

海豹君经常可以在后台看到有小仙女提问，孕期出现了很多这样那样的问题，但是又不敢随意护肤，到底应该怎么办呢？

今天就跟海豹君去看看那些孕期可能会出现的肌肤问题，以及如何应对吧！

全智贤现身品牌活动

你的皮肤在孕期

可能会遇到这些Bug

皮肤暗黄：孕期妈咪的内分泌会发生变化，激素会导致色素沉积。

脸上长斑：孕妇长斑的原因有很多，最常见的是，雌激素水平升高导致皮肤的新陈代谢出现问题，从而长斑。除此之外，潮湿的天气、太阳照射、空气中的污染物等等，都有可能造成皮肤敏感，从而长斑。

妊娠纹：怀孕超过3个月时，增大的子宫突出于盆腔，向腹腔发展，腹部开始膨隆，受增大的子宫影响，皮肤弹性纤维与腹部肌肉开始伸长。所以会出现不规则的妊娠纹。

孕期

出现皮肤Bug怎么办？

你可以这样做：

全智贤欧尼

第一招：不要放弃护肤品

海豹君发现很多准妈妈因为在网上看到很多护肤品的负面报道，在孕期直接就停掉了所有护肤品。结果生完宝宝后发现自己的整张脸不仅暗黄而且长斑，脸上还冒出来很多小细纹。不要说海豹君没说过：很多肌肤问题都是不可逆的哦！

想要孕期以及产后拥有好皮肤，那一定要记得孕期不要放弃护肤。涂抹式护肤品一般只停留在皮肤表层，很难穿透皮肤进入人体。所以在孕期只要尽量选择成分天然、安全的护肤品就没问题哦！

不过海豹君还发现，朋友圈微商现在经常刷屏一种号称纯天然无添加的护肤品。准妈妈们也请一定擦亮眼睛，首先是不是真的纯天然还有待商榷，但是很多微商售卖的产品是没有安全性验证和第三方监管的，容易出问题哦~

全智贤活动照

第二招：保湿是坚固地基

整个孕期，补水一定不能少。本来孕期准妈妈们可以选择的护肤品就非常有限，功能性的护肤品也尽量不要使用。在这个时候只要做好坚持补水，增加皮肤弹性，可以抵抗大部分的皮肤变差。

从洁面开始就要选择温和的洁肤产品。不要选太浓太刺激性的碱性产品，避免碱性太强伤害皮肤，应以温和而偏微酸性的洁肤乳为佳。也不要频繁地洗脸，避免将脸上的油脂洗净皮肤变干。

定妆喷雾

选取一款成分天然的保湿喷雾，随时使用保湿喷雾为肌肤补水。每隔2小时给皮肤喷点以保湿精华为主的补水喷雾，可使皮肤始终处于一种较为湿润的状态。而且这样还能为孕妈咪缓解压力、改善不良心情哦！

全智贤产后复出上海参加活动

第三招：靠自己赶走妊娠斑和妊娠纹

除了普遍孕妈妈出现的皮肤变干情况，孕期还有一个更大的困扰等着准妈妈们——你有可能长妊娠斑。部分准妈妈在妊娠4个月后，脸上会出现茶褐色斑，它是由孕期脑垂体分泌的促黑色素细胞激素增加而引起的。通常情况下，妊娠斑会在生产后3-6个月内自行减轻。

虽然这属于妊娠期生理性变化，但是也有部分特殊体质的人妊娠斑是无法被代谢掉的。而且日光照射可使妊娠斑加重，所以在孕期防晒必不可少，除了用防晒霜，还可以戴上太阳帽和墨镜。

昆凌孕期运动照

姚晨孕期运动照

和妊娠斑一样困扰准妈妈们的是妊娠纹，但是和妊娠斑不同的是，妊娠纹一旦出现就很难消失，预防妊娠纹最好的办法是保持适度运动和均衡营养，避免体重增长过多。

选用天然防妊娠纹的产品，如椰子油，鸸鹋油等来预防它出现，千万不要偷懒，记得按时涂抹哦~

最后重温一下千颂伊老师的名人名言，即使孕期也别忘了护肤哦~