你这么爱敷面膜 难怪特别好看

导语：众所周知，范冰冰在敷面膜这事上已经到丧心病狂的地步。电梯里要敷，签快递要敷，买东西也要敷！然后，大黑牛李晨自从爱上了范冰冰，也成了一个每天两片面膜的精致男子。比较，对于让自己更好看这件事，没有人会拒绝。（来源：瑞丽网）

明星同款面膜很好GET，但为什么你敷了很多面膜，却不能像明星一样，拥有一张水嫩嫩的少女颜？

首先面膜绝对不是急救绷带，当你的肌肤出现了干燥状态，你才想起来用面膜补救，那就晚了。正确的做法是养成面膜日常即使用的习惯，隔一天一张的频次基本能满足日常所需。

再有，面膜从来不可以“即敷即用”。回家疲惫不堪草草洗脸后就敷一张面膜了，这绝对是面膜使用的恶习！使用面膜前只有充分的进行深度清洁，记得是深度！才能保证当面膜的精华液渗透进肌肤的同时不会让脏东西也跟进去。

铛铛铛！收起你家钱包君，留着家里所剩的面膜，下面整理了一些使用面膜的干货来分享给你们吧。

肌肤疲惫期 敷面膜前需要拍爽肤水

敷面膜前需要拍爽肤水吗？讲真看肌肤状态，拍爽肤水可以帮助你再次清洁毛孔，还能让后续面膜里的精华液更好的被皮肤吸收。

敷面膜 20分钟最合理

20分钟就要摘下来，如果时间太长，面膜纸反而会吸收面部的水分敷完面膜后需要按摩一下，就可以将多余精华液的吸收。此外，精华液也可以涂抹在颈部稍微做按摩，帮助颈部淋巴排毒，也能起到保湿补水的作用。

摘面膜也有讲究

从下往上可以帮助提升肌肤，预防皮肤下垂。其次，我们的毛孔是向下长的，从下往上能够有助于肌肤再次相向吸收营养。

蕴含真实的玫瑰花瓣，为肌肤补充水分的同时细致毛孔，舒缓肌肤，改善肤质，令肌肤如花瓣一般，再现水润舒缓、细致柔嫩的健康光采，并为后续的护肤步骤做好准备。

是令每一个细胞都丰盈滋润的高机能化妆水，对于提高肌肤自身免疫力与自我循环有这神一样的功效，含有越桔叶提取物、迷迭香叶提取物、油橄榄叶提取物、东当归根提取物等就像肌肤吃的中药，慢慢温养角质与肌肤屏障，让肌肤素颜就很美。

一片面膜含一整瓶30ml的Pitera™精华，能一次供给肌肤10倍的pitera™滋养，一扫肌肤压力，快速修复肌肤损害的同事深度滋润皮肤，让肌肤短时间内快速回复水润光泽。

含有的蜂胶成分，可以修复微损伤肌肤、抚平细纹，紧致肌肤，一次用一杯，用自带的小刷子涂抹均匀10分钟后洗掉，整个过程都超级舒服！