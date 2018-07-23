王祖贤近照美到惊人 完全看不出她51岁

导语：说起香港明星，总是离不开90年代那一批女神！那个时候没有微整，没有填充，更别说滤镜磨皮！美不美纯靠自身！ 王祖贤最近的近照曝光，皮肤好到没话说，落网红脸一百条街。（来源：yoka时尚网）

90年代香港的女神就不得不提王祖贤，近期她在社交平台上发布了一张私照！白嫩的肌肤，充盈通透，少女感十足！

不仅让人感叹，多少年过去了，女神依旧还是女神，硬件软件（颜值+气质）都是那么高品质！

年轻时的王祖贤每一个动作都那么的撩人，多少男人拜倒在她的石榴裙下！

时光是把杀猪刀，但是好像并没有对王祖贤造成什么大体的伤害，虽然岁月的痕迹还是在女神的脸上留下了一下烙印，但是并不影响女神的颜值！

反而一个五十多岁的女人，肌肤保养到无可挑剔！看来女神在抗老方面做得相当到位啊！

抗老秘诀一：常保湿

无论是油性肌肤还是干性肌肤，其实根本原因都是缺水的！所以日常保湿一定要特别注意，除此之外还要经常用保湿面膜！

抗老秘诀二：防晒

紫外线对肌肤衰老有着绝对主要的原因，防晒一年四季365天是必须要涂抹的，涂抹防晒是护肤的一部分！没有防晒霜的保护，涂再多抗皱的没有用，因为紫外线会让你老的更快！

抗老秘诀三：清洁

肌肤好不好，就要看清洁！无论化妆与否，夜间都要用卸妆！防晒更是要卸妆的，因为脸上的污垢光靠平常的洗面奶是请洗不干净的，但是如果加上卸妆这个步骤，毛孔的污垢会更加有效的清理干净！毛孔不出大，肌肤会更加年轻，才会拥有更加少女感十足的水光肌！