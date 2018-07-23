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唐嫣吊带裙惊艳 无颈纹的锁骨杀才最美

唐嫣吊带裙惊艳 无颈纹的锁骨杀才最美
2018年07月23日 08:24 新浪时尚
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　　导语：最近唐嫣参加活动时身穿吊带裙，好身材尽显无疑。黑色细吊带突显她细长的天鹅颈和性感的锁骨，像唐嫣这样美美地穿着吊带才是夏天的正确打开方式！（来源：ELLE中文网）

无颈纹的锁骨杀才最美无颈纹的锁骨杀才最美

　　最近唐嫣参加活动时身穿吊带裙，好身材尽显无疑。黑色细吊带突显她细长的天鹅颈和性感的锁骨，像唐嫣这样美美地穿着吊带才是夏天的正确打开方式！

唐嫣吊带裙美照唐嫣吊带裙美照

　　被唐嫣的锁骨杀迷倒了，可是有个地方同样重要，那就是颈部。如果颈部出现颈纹的话，锁骨杀就会没有那么完美了。

周冬雨周冬雨

　　锁骨出了名漂亮的周冬雨之所以穿吊带那么好看，除了瘦和颈部线条显修长之外，她颈部的皮肤也是真的平滑白皙。

刘诗诗刘诗诗

　　天鹅颈模范生刘诗诗也把颈部保养得相当好了，试想颈部若有纹路或肤色深，那么线条再好看也称不上天鹅颈了。

汤唯汤唯

　　汤唯的颈部线条也给她的气质加分不少，白白修长的脖子让整个人看起来更加挺拔苗条了。

　　看看石头姐和朱莉的红毯照对比，你就知道脖子上的纹路有多么暴露年龄多么影响美观了。不过以朱莉的年龄来说，能保养成这样已经是很不容易了！要是不想让脖子上长年轮，平日的护理一定要注意。

石头姐和朱莉石头姐和朱莉

　　颈部也要防晒

　　紫外线也是造成颈部产生皱纹的凶手之一，在给脸部擦防晒的时候千万不要忘了脖子，等发现脖子和脸不是一个色号的时候可就尴尬了！

马思纯马思纯

　　拒绝做低头党

　　长期低头不仅会让你的双下巴更加明显，还无形间给颈部增添了负担，而且长期保持同样的姿势不变，容易造成颈肩部肌肉僵硬，严重的话甚至会导致颈椎病，所以赶快改掉这个坏习惯。

　　颈部需要去角质

　　颈部肌肤也需要定期磨砂去除老化死皮，由于颈部肌肤较面部肌肤薄，因此可选择性质较温和、粒子较细小的磨砂产品，打圈按摩，清除堆积的老化角质死皮。

唐嫣唐嫣

　　颈部也需滋润

　　身体乳和颈部按摩霜必须每天涂，由下往上轻抚按摩就可以有效预防颈纹出现。把头向后仰，利用右手滑推左侧颈部，左手掌滑推向右侧颈部，双手轮流交替由下向上做5次，紧致颈部肌肤线条。

大表姐大表姐

　　睡姿也有讲究

　　睡觉的时候要尽力保持头部向上，因为侧睡和脸部向下的睡姿不仅会造成颈纹变深，还会让脸上的胶原蛋白流失。

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　　拥有平滑白皙的天鹅颈美美地过夏天吧！

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