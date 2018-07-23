比防晒更重要的是晒后修护 这些单品帮你解救夏日

导语：每到夏季，海边便成为许多仙女的度假首选，明媚阳光、柔软沙滩、俏皮的浪花还有岸上的比基尼美女，恣意悠哉，足以构成一个美好的出游回忆。但在海边度假很容易被晒伤，稍有不慎就会被晒到皮肤泛红甚至脱皮。（来源：yoka）

最近，Taylor Swift与男朋友Joe Alwyn在巴哈马群岛度假，二人甜蜜的氛围隔着屏幕都能让人感受到，吃瓜群众被塞了满满一嘴狗粮。

但定睛一看，霉霉的后背上有一大块肌肤被晒到泛红，与旁边的白皙肌肤形成鲜明对比。

除了Taylor，嫩模Bella Banos也在海边度假，但镜头里的她不止后背肩头晒伤，就连额头脸颊也被晒到微微发红。

那么，去海边玩耍，万一像霉霉和Bella一样被晒伤了怎么办？不要慌，做到以下的防护措施一样能恢复你润泽肌肤：首先用湿毛巾冷敷，为发红发热的肌肤降温，然后在晒伤肌肤上敷一层能够保湿舒缓的“皮肤的万用啫喱”——芦荟胶，就能镇静肌肤，防止敏感。

[comfort zone] 舒适地带 每日晶采爽肤水 200ml/430元

这瓶被称为皮肤的功能饮料（Skin Tonic）的瓶中秘密来自于法国贝特尼丁海域的雾化海水，含有大量的微量元素及矿物质。水分子结构小更容易达到皮肤底层，使皮肤达到饱满水润、亮泽的效果。令疲倦的肌肤瞬间醒来，水光立现。适合所有肌肤。

成分单一且轻薄的保湿产品是晒伤后的最佳选择，为肌肤充分补水，不会增加肌肤负担，让肌肤快速恢复到健康状态。

[ comfort zone ] 舒适地带 水忆保湿啫喱 30ml/780元

针对缺水干燥皮肤，能即时提高皮肤含水量的一款啫喱状精华，含有透明质酸，猴面包树萃取精华以及海藻糖提取物，小分子量能够为肌肤补水，增加肌肤储水功能，打造肌肤储水库，提高肌肤补水功能，不流失水分是好皮肤的根基，用后肌肤即刻丰盈饱满。

OLAY水感透白光塑精华露

运用了OLAY的王牌成分烟酰胺搭配矿物透亮因子，表层增润，深层抑黑，底层减黄，让肌肤白里透光。所谓祛黄对抗的是基底的糖基化，基底层蛋白糖基化呈黄色，黄线反射变黄，而基底层蛋白去糖基化，则减少黄气。不同于传统美白产品OLAY光感小白瓶的能抵抗基底层蛋白糖化，减少糖的滞留，加速糖的代谢，抑制糖基化，进而减少黄气。已经有不少网友通过自己的28天打卡来为这款光感小白瓶打call啦！这款能让你白里透光而不是白里透黄的光感小白瓶还不快快PICK起来！