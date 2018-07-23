导语：大家一定都听过就是不要让脖子泄露你的年龄，因此在做脸部保养得时候不要忽视颈部保养，今天就给大家介绍四个方法，让你的拥有完美颈部。（来源：爱美女性网）

脖子也要减龄 4招颈部保养学起来

颈部清洁

清洁颈部，不仅能去除颈部死皮还有毛孔的脏污，让肌肤变柔软，而且更有利于后续保养品的吸收，因此要做颈部保养第一步就是要做好清洁。洗澡的时候用洗面奶或者沐浴露都可以，发泡之后轻柔仔细清洗，并用温水冲洗干净。

颈部按摩

洗完澡之后将身体乳或者颈霜在手中搓热，然后慢慢涂抹在脖子上，然后双手呈半握拳状态，从耳下轻轻往下按摩脖子至锁骨位置，然后改用四指按摩，网往两侧按摩开。重复按摩到乳液或者颈霜完全吸收。

颈部运动

脖子挺直，平视前方，然后慢慢讲下巴太高，让脸部与地面平行，维持5秒，然后再慢慢往后仰，知道脖子呗拉紧、延伸，也是停5秒。慢慢右转脖子3次，再左转脖子3次。重复以上动作3次。

调整睡姿

侧睡或者趴着睡都会挤压脖子肌肤，时间久也会产生颈纹。而仰睡可以减少这种情况的产生，妹子们尽量调整好自己的睡姿。

选择仰睡之后，还要注意枕头高度，选择8公分左右的最佳，不会让颈部挤压产生细纹，还可以帮助后颈肌肉完全放松，减少落枕和起床后颈部酸痛的几率。