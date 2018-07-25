范冰冰阚清子教你如何精致地熬夜

导语：最近，作为女演员的阚清子分享了一款自己保持少女肌的私藏好物，对熬夜修复很有帮助。（来源：时尚芭莎）

阚清子

实际上女明星比我们还容易熬夜，她们熬夜拍戏、连夜带妆都是常态，时间久了，皮肤状态也会变差，但是她们一直都保持着好的皮肤状态，因为她们都有自己的熬夜修复神器。

阚清子推荐

除了阚清子，身为熬夜修仙党一员的芭姐还把自己收集过的其他女明星分享的熬夜修复护肤品整理了出来，分享给和芭姐一样爱熬夜的你们~毕竟，无法避免熬夜的情况下，我们只能通过护肤和遮瑕来拯救自己了！

精华水

阚清子分享的是自己日常用的CLARINS青春赋活精华水，天然的植物配方，上脸吸收特别快，摸上去脸滑滑的，也能加强后续精华的吸收。

阚清子分享

她在连用一个礼拜后皮肤变得更加细腻，修复维稳功能也很出众，自带磨皮效果，素颜出门也不怕啦！

CLARINS青春赋活精华水

精华

GUERLAIN黄金复原蜜是张俪最推荐的熬夜修复精华，常年无限回购的百搭款，她喜欢在敷面膜前涂一层，这样面膜本身的效果会加倍，醒来后一扫熬夜的疲惫肤；还可以作为打底精华使用，皮肤会很软很亮白~

张俪推荐

另外，上妆的时候在粉底里加几滴还能解决卡粉问题，而且这个精华完全不会油，吸收特别快，油皮宝宝可以放心使用。

GUERLAIN帝皇蜂姿黄金复原蜜

同样修复能力特别强的还有LA MER鎏金焕颜精华露，是郑合惠子的最爱，特别适合用来紧急修复，堪称熬夜必备。

郑合惠子分享

她在熬夜的情况下会在睡觉前选择厚敷在脸上，当面膜使用，早起后皮肤状态就会好很多~

LA MER鎏金焕颜精华露

面霜

GUERLAIN熬夜霜，明星产品，范冰冰的安利理由是：用过它的第二天脸色真的看起来更好，皮肤又白又亮。

范冰冰安利

芭姐也超爱这一只，不仅对于熬夜后皮肤修复很有用，还能修复脸部暴晒后的红血丝问题，还你一个白净饱满的脸蛋，修复能力真的很强！

GUERLAIN熬夜霜

CHANEL高端线的奢华精萃乳霜是林允熬夜的小救星，包装金灿灿的，质地很轻盈，味道也特别好闻。

林允分享

林允表示每次使用后，皮肤状态可以用“容光焕发”四个字来形容！性价比也不错，量很多，可以用很久哦。

CHANEL 奢华精萃乳

眼霜

作为夜猫子，杨恭如有时候熬夜一两点才睡，但是眼部皮肤也没有变差，全靠LA MER浓缩精华修护眼霜，顺滑好吸收，可以让失去弹性和粗糙的肌肤慢慢变得光滑细致。

杨恭如分享

质地虽然是霜，但是一点不厚重，很轻薄，也不用担心长脂肪粒，非常保湿，淡化眼袋和黑眼圈以及消除浮肿的效果都很不错~

LA MER浓缩修护眼霜

面膜

很多时候，熬夜本身就很疲惫，在不想使用护肤品的情况下，用面膜来救急修复就很适用于懒人，LA MER紧致提升精华面膜自带小刷子，郑合惠子的使用方法是用刷子蘸取面膜，涂抹于脸部，然后用手打圈按摩。

郑合惠子推荐

一般按摩七八圈之后就可以安心去睡觉了，第二天早起后皮肤状态会好特别多，完全让人看不出你有熬过夜哦。

LA MER紧致提升精华面膜

眼膜

有黑眼圈困扰的宝宝们在抹眼霜之前可以像林允这样先敷个眼膜，这样效果会更好，舒缓眼部肌肤的同时淡化眼周细纹。

林允推荐

Panda.w眼膜是凝胶质地的，敷上去会感觉凉凉的，使用时直接贴上去，方便又舒服。

Panda.w淡化黑眼圈眼膜

内服

Supreme Health虾青素美白丸是新西兰本地著名的“可以吃的防晒”，张歆艺拍戏期间和休息时都会保证每天一颗，能有效修复胶原蛋白层并加强肌肤的防护屏障。

张歆艺推荐

不仅能修复皮肤还能有效防止紫外线的侵害，一举两得哦。

Supreme Health虾青素美白丸

遮瑕

如果熬夜后没时间护肤，这时候遮瑕的重要性就体现出来了，毕竟熬夜后最明显的一个特征就是黑眼圈，而且大眼睛的女生更容易有黑眼圈和眼袋哦，刘芸分享的Dior多效美妍棒可以帮你轻松解决黑眼圈的困扰！

刘芸分享

选择好适合自己肤色的色号，涂在黑眼圈上，用手指轻轻抹开，能很好地贴合肤色，效果十分自然，推荐给和刘芸一样喜欢素颜的仙女，平时遮遮黑眼圈就可以出门啦！

Dior多效美妍棒

虽然芭姐给大家介绍了这么多女明星熬夜修复的产品，但最有效果的修复办法就是从根本上减少熬夜哦，这样也能减少痘痘肌和脱发的情况发生。

张俪

林允

但如果你和芭姐一样，有一颗想早睡的心却总是在熬夜，那么上面这些熬夜修复神器赶紧get起来吧，让我们在熬夜的同时也能做一个精致小仙女~