太阳这么毒 周杰伦怎么忍心让昆凌晒太阳？

导语：最近昆凌在ins上分享了一则与周杰伦骑单车的视频，视频里的天气晴朗，绿树浓荫，而昆凌带着棒球帽，和周杰伦一起兜着风骑车单车，这难道不是现实版的《简单爱》么？（来源：onlylady）

“我想带你骑单车

我想和你看棒球

想这样没担忧 唱着歌一直走”

——《简单爱》

二人甜蜜到有点齁得慌！有不少眼尖的网友发现，后面戴墨镜的是方文山，可吸引我的不只有方文山这颗大电灯泡，还有天王嫂！皮肤滑嫩紧致有光泽！一点也不像生过娃的妈妈！

从昆凌的墨镜数量，就可猜到她真的很喜欢晒太阳，就连吃Brunch也会选择在室外。

其实昆凌本身的肤色并不白，但肤质状况很好，身体皮肤滑嫩有光泽，是标准的健康肌。可总晒太阳，皮肤会不有色素沉淀么？

天王嫂就连腿部肌肤也一样滑嫩、有光泽，你看她与友人的合影，就有鲜明的对比。可见她平时很注重身体保养，比如：洗澡方面的护理。

1、洗澡的水温

夏季水温应该保持早34~36℃，这个温度是最接近人体温度。如果温度太高，会刺激皮肤，容易引起敏感症状。

2、使用去角质产品，比如身体磨砂膏

如果皮肤较敏感，建议小面积做测敏。（所谓敏感性皮肤是指：皮肤容易干燥、粗糙，会有紧绷、刺痛的感觉）

一般一周1~2次的频率，注意不要次数过多，否则会损坏皮肤的角质层。清洁皮肤后，皮肤角质较多的位置可以搓揉几次，比如后背、关节等。

3、洗完澡后，记得涂上身体乳

夏天嘛，皮肤总会晒黑，所以要选择带有美白功效身体乳。

一般身体乳都会有润肤的效果，关于美白的成分建议选择含有：烟酰胺、VC、维他命B3。而大家比较关心的果酸成分，它只有去角质、深层清洁的功效，坚持使用的话，皮肤会很滑嫩。

光靠身体护理，就能拥有像天王嫂一样的白、滑、嫩皮肤么？答案是——不，还需要和食补相结合呦。

皮肤更滑！嫩！白！

离不开食补

前阵子陈慧琳PO了两张对比图，17年前 VS 17年后，很难相信如今的她已经45岁了，这么多年，变化最大的可能是眉型吧，而皮肤依旧滑嫩有弹性。

她的保养秘诀之一就是：想要美，就要想尽一切办法喝更多的水。可以在纯净水里加入含VC较多的水果，比如柠檬片。爱喝饮料的宝宝们可以尝试哦，坚持下来，会让你戒掉饮料！

有些同学虽然体型偏瘦，但身体皮肤干瘪无弹性，这都是由于缺少胶原蛋白。尤其是在夏天，天气炎热，水分流失很快，也会导致胶原蛋白的流失。张韶涵虽然瘦小，但依旧有满满的胶原蛋白。

她从20岁左右开始关注补充胶原蛋白（等会儿？？），比如食用花生猪脚汤、古早味卤猪蹄、花胶燕窝等。

工作比较忙的话，每天会吃胶原蛋白营养品，选择营养品也要坚持两大原则：

1、看含量：如果每天补充的胶原蛋白只有1~2g，补充的没有流失的多，就等于白吃。

2、看胶原来源：她比较建议食用深海鱼皮，深海鱼皮要比牛胶原好很多，不会有激素的问题。

关于身体美白的话，我们的大甜甜景甜有话要说，这星期她在网络上分享了她的内服美白小心得：

内服美白产品（玫瑰果美白丸+玫瑰果美白液）

每天饭后两粒美白丸，生理期之后是皮肤新陈代谢最快的时候，可以多喝几天的美白液，效果更佳。

除此之外，不管是阴天下雨天还是晴天，一定一定要涂防晒霜，关于防晒霜的时间给大家列个表，可以自己推算下：

SPF指的是防晒系数，系数越高，保护力越强。

SPF 15=15*10=150min

SPF 20=20*10=200min

SPF 30=30*10=300min

而PA是防晒霜对抗UVA的能力：

PA+：有效防护时间大约2~4小时

PA++有效防护时间大约4~8小时