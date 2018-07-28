关掉美颜和瘦脸 学会这些让你有自信这么做

导语：现在很多女生都沉迷于美颜相机，不仅可以瘦脸还能磨皮气色好。正是因为这样，导致脱去了APP功能的外衣后，本质的皮肤没有办法达到预期效果。我们给你支几招！让你治标还治本~（来源：时尚芭莎）

照片要惊艳

但本人更要好看哦！

各种不同的美颜app可以说是小仙女们的手中宝咯~点开相机一秒拥有光滑肌肤、红润气色和巴掌小脸。这样的功效谁会不喜欢呢？可是除了照片里，每天如果可以在脸上带着一张行走的美颜不是更好吗？

大小S姐妹两直接在微博上大胆秀出没有任何ps的照片并告诉大家要真实！

就让芭姐来帮你一步一步关掉美颜，关掉滤镜，关掉瘦脸吧！

第一步：关掉美颜！

缩小毛孔试一下？

有时拍照会被朋友说磨皮磨太过了？美颜级别调太高了？再好的美颜功效也比不上一个真正隐形毛孔的肌肤哦~

美颜能够帮我们高度磨皮，让脸上的毛孔统统消失不见~

想要隐形毛孔，简单的两步就可以做到很好的改善。清理角质和收缩毛孔。毛孔一旦被撑大了就很难被收缩。所以我们要在开始的时候就清理角质，把毛孔里的脏东西“扼杀在摇篮里”。然后选择具有收缩毛孔功效的化妆水或者面霜尽最大可能隐秘毛孔。

试试这些单品

不用再开美颜！

CPB的这款光采焕颜磨砂膏里面含有钻石成分，可以在去除堵塞毛孔的尘垢的同时，温和去除多余皮脂，重现更加柔滑细致的肌肤质感。

Bobbi BrownNO.75号精华瓶——控油小安瓶最近非常火。它的宣传语就两句：去除油光，和粗大毛孔说再见！它可以在短时间内给你带来肉眼可见的收缩毛孔效果。

第二步：关掉滤镜！

比起撞款，还是提升自我气色吧~

什么样的女生看起来气色更好？当然是白白透透的女生啦~ 通过照片的滤镜，可以平衡我们的暗沉。那就自己把自己的暗沉调好！一白遮百丑！

通过美白精华的长期坚持使用，我们可以达到肉眼可见的透白效果。美白精华可以帮你抑制黑色素和加快角质黑色度的代谢。虽然过程比较漫长，但是美丽永远是一件需要坚持的事哦！当然也可以选择医美来达到一个快速的美白效果。

这样的高效密集美白精华

你需要get起来哦~

SK-II肌因光蕴祛斑精华露，被大家亲切的称为小灯泡。这个精华各种肤质都可以用，没有刺激成分，敏感肌可以测试后在用，而且保湿也足够。美白精华里的明星产品！

科颜氏安白瓶，实验室证明可以达到19天焕白20%的高效作用，而牡丹根菁萃与白桦精华的加成高效，使这款美白精华的使用感受进一步提升，易吸收、轻薄、高效、温和，真正实现肌肤安·白！

第三步：关掉瘦脸！

快来跟我按摩get后天努力型小v脸~

脸小小的看起来也太精致了吧！小脸会让整个人显得更小巧更舒适。别再安慰自己说我脸大所以美得更清晰啦。学会这几招，让你的脸也小的让人羡慕！

其实很大部分人的脸根本不是真的大，而是浮肿！我们喝的水，熬的夜，身体调理不平衡都有可能导致我们的脸部浮肿哦。对于浮肿来说，其实通过按摩配合按摩霜就可以当下达到一个瘦脸的效果。通过淋巴预热可以有效的排除堆积的脂肪和老化代谢物。按摩也可以提升面部弹性，消除双下巴哦。如果可以加上美容仪的帮助，更可以事半功倍！

小脸单品在这里！

娇韵诗v脸精华具有纤颜、排水、提拉三大功效。直面轮廓问题！解决圆脸、泡泡脸、双下巴等种种脸部轮廓问题让你不敢直面镜头的烦恼。

SUQQU小颜按摩膏具有紧致肌肤、去除水肿的功效。再配合上SUQQU的颜筋按摩法（GANKIN MASSAGE）是一种锻炼面部肌肉的手段。通过提拉刺激面部肌肉和血液循环来达到紧致的效果。

大家要记得永远要爱那个真实中的自己哦~