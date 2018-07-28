卸妆不干净等于毁脸 正确清洁才是变美第一步

导语：卸妆绝对是让皮肤保持健康状态的重要步骤，不管化不化妆每天都要用卸妆产品把脸擦干净才安心！今天跟大家聊聊卸妆的重要性。（原创：爱丽时尚网）

卸妆不干净等于毁脸

卸妆绝对是让皮肤保持健康状态的重要步骤，不管化不化妆每天都要用卸妆产品把脸擦干净才安心！今天跟大家聊聊卸妆的重要性。

每天上了妆之后，你有好好卸妆吗？如果肌肤没有清洁干净，所有的保养品都白用了因为肌肤根本无法完整吸收，残妆日积月累藏在肌肤内，形成脏污与老废角质，不但看起来更显老，也会导致毛孔堵塞痘痘与粉刺的滋生。

上了妆就要认认真真的卸妆，清洁的第一步做好才能拥有好肤质，市面上有许多卸妆产品，包含卸妆油、卸妆乳、卸妆凝露、卸妆水等，不同肤质适合的质地不同，如容易冒痘痘的油性肤质，就不太适合用卸妆油进行卸妆，卸妆水是个不错的选择，清爽无负担的质地，让肤感更透明干净。

大幂幂即使素颜也美腻啊！肌肤好到发光！

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常晒素颜照的小S，素颜后的皮肤零毛孔一样好。

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卸妆洗脸别忽视！

step 1：挤出适量卸妆油or其他卸妆产品，用其轻柔的按摩面部。

step 2：然后加少量清水在掌心，继续在脸上打圈，轻柔按摩，直至彩妆被溶解，卸妆油彻底变为白色水溶液的质地。

step 3：接下来用流动的清水洗净残留卸妆油和水溶液的残留部分。

step 4：再用一遍洁面品来清洗肌肤。

卸妆水擦拭效果好！

step 1：用化妆棉带着卸妆水轻轻擦拭嘴唇。

step 2：将化妆棉对半剪开，打上卸妆水，附在下眼睑。

step 3：再拿整片的化妆棉，打上卸妆水，覆盖在整个眼睛上。

step 4：用卸妆产品在脸上轻轻的揉搓。皮肤的各个角落都揉搓到。

好用才推荐

植村秀净透焕颜洁颜油

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价格：RMB725/450ml

推荐理由：汇集多种植物成分，每日清洁肌肤表面污垢及彩妆的同时，滋养肌肤，使用后，肌肤丝般柔滑细腻。

芭妮兰致柔卸妆膏

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价格：RMB158/100ml

推荐理由：干手干脚将它涂在脸上，轻柔按摩后会发现膏体逐渐化成油，这时再用温水进行乳化，管你浓妆、淡妆就都可以被迅速解决掉啦。不过因为有油的缘故，用它卸完后脸上会感觉滑滑的，再用专门的洁面产品洗下脸，以达到彻底清洁的效果。

巴黎欧莱雅三合一卸妆洁颜水

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推荐理由：一瓶卸妆水中包含三大功能，清洁、卸妆、舒润三效合一，卸妆的同事兼具护肤的功能。清爽的质地，完全不会给肌肤增加负担。

曼丹温和即净卸妆水（清爽型）

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价格：RMB68/ 300ml

推荐理由：水基底卸妆温和，不造成肌肤的负担，卸妆、清洁、化妆水一次完成，保湿不紧绷，快速无负担。不添加防腐剂、无色素、无香料、无酒精、无油脂，温和低刺激，敏感肌肤也能安心使用。确实卸妆清洁，能使毛孔的彩妆浮出，重点彩妆、底妆都卸干净。