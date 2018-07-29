黑粉Diss和满脸油光哪个更糟心？孟美岐有点难选

导语：夏天辣么热，大家心情都不太美好，一言不合就各种冲动也是难免。这不，火箭少女一行11人参加了一档MT秀，当表演结束，队长孟美岐发言时，有一个女观众在台下直接大喊“下去吧”，其声音之大，弄得现场一度非常尴尬……（来源：瑞丽网）

孟美岐

相比被粉丝DISS 用作品说话的孟美岐更应该解决TA。

其实，孟美岐被Diss也不是完全祸从天降，之前网上盛传孟美岐、吴宣仪缺席导致#火箭少女101#团体活动，虽然很快合体杨超越等团员姐妹，现身为粉丝派送小礼物，让各种流言不攻自破，氮素对于爱之深责之切的粉丝可能多少有点小情绪。但瑞酱相信，歌者舞者都是靠作品说话的，随着#火箭少女101#越来越多好作品的问世，这个小插曲分分钟会过去。

创造101时的孟美岐

而相比于粉丝的小误会，上次被瑞酱点名批评的泛油问题才是孟美岐真的要解决的大硬伤。竟是精修的美美舞台照，这高光还是油光傻傻分不清楚的状态也是有点丧。

火箭少女孟美岐

其实也难怪孟美岐肌肤油光不断，自从入伏，南清蒸、北烧烤，热就一个字，南北都一样，室外只稍稍待上几分钟，肌肤就会出自动升温，肌肤的防御屏障遭到损坏，出油、爆痘等一系列肌肤问题自然接踵而至。

火箭101女孩孟美岐

细数被油光坑死的妹子，孟美岐绝不是个案，看看赵丽颖的这个妆本来挺好看的，可是脸上的油光分分钟就是毁容的节奏，不仅油腻十足，肤色都变得暗沉了起来。

赵丽颖

小仙女热巴就更不用说了，这脸上的反光，仙气飘飘的裙裙也Hold不住啊。

迪丽热巴

当让最惨的还是咱们“野心勃勃”的辛芷蕾，这一脸油光，在气场全开也立不住野心人设啊。

辛芷蕾

所以说，明星跟我们平常人一样都会因为出油而导致各种问题，我们平时看到的大都是美照，那是因为都是很多照片是人为精修过的。但控油这种问题真的该好好重视！

下面我就来跟大家分享一下控油要怎么解决。

讲道理，肌肤出油的根本原因在于：肌肤的角质层为保护肌肤，自觉的将紫外线进行吸收，避免其对肌底细胞的伤害；所以温度每升高一度，肌肤出油量就会增加15%；就像身体缺水需要大量补充水分一样，肌肤缺水泛油同样需要增强水分的输送，用来及时给角质层保湿舒缓；美妆圈最会演戏，演员中最会美妆的林允妹妹就是超级面膜达人，分分钟面膜敷起来不说，小红书中更是各种疯狂面膜种草，肌肤自然美美哒。

林允小红书分享

而肌肤暗黄则是因为角质层遇到自由基氧化而变黄，而且皮肤皮脂会因为清洁不当随着角质层累堵塞毛孔就会形成痘痘，继而诱发并产生丘疹、脓包、红斑等炎症反应。

抗炎性，抑制细菌的控油产品要同时配合使用，能够有效帮助角质层分离，均匀分离角化细胞，精确温和剥离，抗击痤疮炎症。咱们气质小姐姐韩雪就是修护行家，心爱的黑绷带和绷带冻膜，即刻水润，镇静修护的效果惊人，出了贵，真心没毛病。

韩雪

如果觉得奢侈，也可以学习咱们欧阳娜比用高保湿化妆水做湿敷。其实，化妆水不同精华产品，作为一种水剂护肤品，它的本质是水+护肤成分，更适合以暴晒而引发各种问题的夏日的肌肤，另外因为很多功能性成分是脂溶性的，所以能加进化妆水还要保持稳定的护肤成分大多安全系数高且易于被肌肤吸收哦。

欧阳娜娜分享

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网友支招

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大咖支招

时尚媒体人 高级美妆品牌顾问 金小安

时尚媒体人 高级美妆品牌顾问 金小安

网友提问

金小安：问题出现在保湿环节，众所周知，犯油的真正天敌其实是肌肤深层缺水。当下首要是补水，除了大家都知道的补水面膜之外，保湿精华液至关重要。当水油平衡，出油现象会减少许多。另外，熬夜真的会令肌肤油脂分泌过多，能避免的话，还是要少熬夜哦！

网友提问

金小安：夏天温度过高，皮肤的水分蒸发很快，这直接就引致了水油平衡，肌肤在缺水的同时还陷入出油的窘境，使底妆容易浮于表面。切记千万不要不停地补妆打粉，因为问题不一定是出在粉妆上。

首先，妆前保湿至关重要，上妆前一定要让肌肤喝饱了水分，才不用担心浮粉和脱妆。推荐Laura Mercier的粉底妈宝套装，一支tinted moisturizer 妆前乳，一支轻盈质感的foundation primer， 上妆快，粉质细腻。想要夏天眼妆不花其实很简单，选择强效防水的眼妆产品。眼皮是非常容易出油的地带，可以考虑略减眼影，把重点强调在睫毛和眼线上。

网友提问

金小安：油性肌肤需要特别注意清洁，尤其是经常敷面膜的姑娘们。如果面膜的精华堵在毛孔里就会适得其反，很容易长痘。

这个夏天不想油光满面的话，补水动起来！