明星里的“抗痘女战士”告别痘痘肌有妙招

导语：从青春期开始痘痘就一直伴随着我们，留下疤痕等不同状况。其实这些状况不止你，经常带妆很久的女星们同样有闷痘长痘的烦恼，她们各个可都是战痘女战士！（来源：爱丽时尚网）

欧阳娜娜 除了痘痘 痘疤更可怕

（图片来源：视觉中国）

是不是还没有过完青春期？-欧阳娜娜在小红书上分享了自己的战痘妙招。

（图片来源：欧阳娜娜小红书）

首先火爆代购圈的狮王去痘膏，在痘痘还没有长出来的时候涂抹，能够促进痘痘温和的生长并快速消退，效果十分温和。曼秀雷敦Acnes25祛痘膏厚涂，2-3天就开始蜕皮。并且还有去黑头的效果。

（图片来源：欧阳娜娜小红书）

留下的痘疤也不怕，配合淡斑精华按摩，“用量绝对不能省”！

张韶涵 去除闷痘全靠它

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虽然是并不爱冒痘的体质，不过张韶涵也会随身携带去痘药膏。北美皮肤科医生自创品牌Murad，不仅消除闷痘，还能再痘痘表面形成保护膜，上妆也不怕。

（图片来源：张韶涵小红书）

不过这款并不适合痘痘已经破或者满脸长痘痘的人。

（图片来源：张韶涵小红书）

林允 温和刷酸去闭口去痘印

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经常熬夜拍戏，生理期换季都会长痘的林允，发现了一款刷酸神器。Dr Wu的杏仁酸，试了一下发现第二天闭口还早呢的消退了，毛孔也缩小了，并且长期使用有淡化痘印的效果。

（图片来源：林允小红书）

不过夏天刷酸一定要记得防晒哦~